Jean Ferrari deja contundente análisis tras goleada 3-0 de Uruguay y eliminación de Perú del Mundial: "Un resultado que fastidia"
El director general de FPF se pronunció sobre la abultada derrota de Perú ante Uruguay en el Estadio Centenario. "Los procesos empiezan después de los mundiales", remarcó.
"Estamos en una etapa de análisis, obervación. El resultado es un resultado que golpea, fastidia, pero hay que ver el otro lado, se está terminando un proceso. Yo siempre trato de ver el vaso medio lleno y si bien se termina, lo que está dando es pie para iniciar un nuevo proceso. Este nuevo proceso lo estamos haciendo con anticipación, porque hay que recordar que los procesos empiezan después de los mundiales. Así que es una buena oportunidad para ver qué cosas se han hecho mal y a partir de ahí hacer las correcciones correspondientes, que hay mucho, y esa esa va a hacer mi tarea", declaró Ferrari en zona mixta tras el partido.