La nueva defensa titular que Alianza Lima tendrá que armar de urgencia tras suspensiones a Carlos Zambrano y Renzo Garcés

El club íntimo se quedará sin sus 2 zagueros por un par de partidos en el Torneo Clausura luego de la dura sanción que le impuso la Comisión Disciplinaria de la FPF.

Carlos Zambrano y Renzo Garcés fueron sancionados por incidentes tras el clásico contra Universitario. Foto: composición de LR
Carlos Zambrano y Renzo Garcés fueron sancionados por incidentes tras el clásico contra Universitario. Foto: composición de LR

Este viernes, Alianza Lima recibió la ingrata noticia de una dura suspensión para sus defensas Carlos Zambrano y Renzo Garcés. Según la Comisión Disciplinaria de la FPF, ambos zagueros cometieron infracciones al reglamento de la Liga 1 en el clásico contra Universitario, por las cuales fueron sancionados con dos partidos sin jugar, para el 'León', y cuatro en el caso de su compañero.

Así las cosas, el cuadro dirigido por Néstor Gorosito (quien a su vez fue sancionado con 6 fechas), tendrá que encarar sus dos próximos cruces del Torneo Clausura sin su dupla titular en defensa, de modo que se verá en la necesidad de armar una nueva a manera de urgencia.

PUEDES VER: Prensa chilena recuerda cuando la U de Chile se convirtió en 'archienemigo' de Alianza Lima: 'Con gol de Pelusso'

lr.pe

¿Cuál sería la nueva dupla titular de Alianza Lima en defensa?

De los defensas centrales que le quedan disponibles a Alianza Lima, el que cuenta con mayor rodaje y tiene todo a su favor para ocupar un puesto en el once titular es Gianfranco Chávez. El exjugador de Sporting Cristal fue fichado hace apenas unas semanas, pero ya suma cuatro partidos con el club íntimo (en uno de ellos incluso llegó a disputar los 90 minutos).

Con la presencia casi segura de 'Chaveta', la duda es saber quién será su compañero en la zaga. La opción más probable parece ser Jhoao Velásquez, quien jugó 9 partidos este año (entre Liga 1 y Copa Libertadores) y fue titular en cinco de ellos. No obstante, la última vez que vio acción fue en mayo y en lo que va del Clausura apenas fue convocado en una fecha, pero se quedó en la banca de suplentes.

Otros futbolistas que podrían ocupar dicha zona del campo son Josué Estrada y Jean Pierre Archimbaud, quienes han demostrado polifuncionalidad para jugar fuera de sus puestos naturales (lateral y pivote). El juvenil Brian Arias, quien sí se desempeña como defensa, es el candidato con menos chances debido a que solo suma un partido oficial este año.

PUEDES VER: Alan Cantero descarta que partido de Alianza Lima vs U. de Chile se juegue como una revancha: 'Estamos tranquilos'

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima por la Liga 1?

Tras la pausa por fecha FIFA de eliminatorias, Alianza Lima reaparecerá en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025 el próximo sábado 13 de septiembre, ante Deportivo Garcilaso en condición de local. Su siguiente encuentro, de visita ante Los Chankas, aún no ha sido programado debido a que los íntimos pueden pedir aplazarlo ante la cercanía de su choque frente a la U. de Chile, por Copa Sudamericana.

