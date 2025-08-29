Eddie Fleischman no se guardó nada y arremetió contra la labor de Jean Ferrari en la Federación Peruana de Fútbol. Hace algunas semanas, el exadministrador de Universitario fue presentado como director general de la FPF de cara al nuevo proceso mundialista. Sin embargo, en los últimos días, ha estado en el ojo de la tormenta tras sus declaraciones sobre la pelea entre Hernán Barcos y Álex Valera en el clásico. En medio de este contexto, Fleischman pidió que no siga en Videna y propuso a su candidato ideal.

El periodista explicó sus razones para criticar a Jean Ferrari. Inmediatamente, postuló a Ricardo Gareca como su reemplazo en la FPF. Bajo su punto de vista, es la persona idónea para asumir el cargo y empezar a trabajar en todas las categorías del fútbol peruano.

Fleischman postuló a Gareca para reemplazar a Ferrari en la FPF

"Si yo tuviera capacidad de decisión y si me dijeran para ser presidente de la Federación. Yo automáticamente cambiaría el estatuto para que sea otra mezcla de asamblea de bases", comenzó diciendo en su programa 'Full Deporte'.

En este sentido, argumentó que Jean Ferrari no tendría un lugar en su mandato por su pasado en Universitario. "Y con respecto a lo deportivo. Muchas gracias, Jean Ferrari. Pero no es la persona idónea en mi opinión porque está demasiado vinculado a un club en particular", agregó.

Finalmente, comentó que Ricardo Gareca debería ser la persona que asuma tal puesto. "Yo le daría la dirección general de fútbol de la FPF a Ricardo Gareca. Que se ocupe de la estructura del torneo local, que se ocupe de ordenar el fútbol doméstico, de los torneos de menores, que los organice bien, que elija los técnicos en las diferentes categorías. Que sea el líder que necesita la FPF", concluyó.

¿Qué dijo Jean Ferrari en su presentación en la FPF?

Durante su presentación oficial, Jean Ferrari mencionó que busca un plan integral en la FPF. Asimismo, confirmó que su labor se guiará bajo tres pilares importantes y se encargará de todas las áreas del fútbol peruano.

"En mi gestión habrá orden, transparencia y planificación. A partir de esos 3 pilares vamos a estructura el análisis para saber dónde estoy parado y el diagnóstico. Una vez que tengamos esto, vamos a dar los pasos correspondientes para desarrollar este gran proyecto. Lo mediático es clasificar al Mundial, pero esto no se basa en un solo tema que es la clasificación con el equipo mayor. Buscamos que las menores también puedan llegar al Mundial, que el fútbol femenino tenga un desarrollo distinto al de la actualidad, que el fútbol playa tenga otra exposición y el futsal sea un deporte en el que podamos enfocarnos", enfatizó.