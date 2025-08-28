HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay
El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     
Fútbol Peruano

¡Exigen sanciones! Se reveló los 4 integrantes de Alianza Lima que Universitario denunció por hechos "provocativos" en el clásico

Un día después del clásico, el administrador de Universitario anunció que presentaron un informe a la FPF rechazando "actos provocativos" por parte de la delegación de Alianza Lima. Además, piden sanciones a 4 involucrados.

Alianza Lima y Universitario empataron sin goles. Foto: composición LR/Club Alianza Lima
Alianza Lima y Universitario empataron sin goles. Foto: composición LR/Club Alianza Lima

El reciente enfrentamiento entre Universitario y Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025 ha generado repercusiones más allá del terreno de juego. El pasado lunes 25 de agosto, Franco Velazco, quien actualmente ejerce como administrador temporal de la 'U', informó que el club ha enviado un reporte a la FPF. Este documento denuncia ciertas "acciones provocadoras" atribuidas a la delegación del cuadro íntimo durante su visita al Monumental. En las últimas horas, se conoció que el informe exige la sanción a 4 integran de la institución victoriana.

Según el periodista Gustavo Peralta, Universitario pidió que jugadores como Carlos Zambrano y Pablo Ceppelini sean sancionados, además de 'Tito' Ordoñez, delegado de Alianza Lima, y Giacomo Scerpella, psicólogo de la institución.

PUEDES VER: Jugador de Binacional relata el trágico momento que vive tras descenso de la Liga 1: 'Todos quedamos a la deriva'

lr.pe

Universitario exige sanciones a integrantes de Alianza Lima tras clásico

Franco Velazco señaló que el club ha presentado dicho informe ante la Comisión Disciplinaria de la Federación, manifestando su rechazo frente a comportamientos que consideran ofensivos hacia su hinchada.

El documento incluye a Carlos Zambrano, Pablo Ceppelini, 'Tito' Ordoñez y Giacomo Scerpella, jefe del área de psicología de Alianza Lima. De acuerdo a la periodista Analú Rodríguez, desde Alianza Lima tienen la confianza de que este reclamo no escale a mayores.

PUEDES VER: Waldir Sáenz arremete contra Álex Valera y se mofa de comparación con Hernán Barcos: 'Debería explicar por qué no quería jugar por Perú'

lr.pe

Notas relacionadas
'Tigrillo' Navarro contó lo que Álex Valera le habría dicho a Hernán Barcos durante el clásico: "Pasa por ahí y le dice..."

'Tigrillo' Navarro contó lo que Álex Valera le habría dicho a Hernán Barcos durante el clásico: "Pasa por ahí y le dice..."

LEER MÁS
‘Puma’ Carranza vive tenso momento con 'Chevaristo' en pleno debate sobre el Universitario vs Alianza Lima: "Te voy a pegar afuera"

‘Puma’ Carranza vive tenso momento con 'Chevaristo' en pleno debate sobre el Universitario vs Alianza Lima: "Te voy a pegar afuera"

LEER MÁS
Edison Flores revela que su paz fue destruida por conflictos familiares y hace dura confesión: “A veces me siento triste”

Edison Flores revela que su paz fue destruida por conflictos familiares y hace dura confesión: “A veces me siento triste”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jugador de Binacional relata el trágico momento que vive tras descenso de la Liga 1: "Todos quedamos a la deriva"

Jugador de Binacional relata el trágico momento que vive tras descenso de la Liga 1: "Todos quedamos a la deriva"

LEER MÁS
Néstor Gorosito reveló que le puso un plazo a Alianza Lima para definir su futuro en el club: "Les dije que..."

Néstor Gorosito reveló que le puso un plazo a Alianza Lima para definir su futuro en el club: "Les dije que..."

LEER MÁS
Juan Reynoso explicó por qué no alcanzó el mejor nivel de los jugadores en la selección peruana: "Nos frustraba"

Juan Reynoso explicó por qué no alcanzó el mejor nivel de los jugadores en la selección peruana: "Nos frustraba"

LEER MÁS
Waldir Sáenz no se guarda nada y despotrica contra Jean Ferrari por criticar a Hernán Barcos: "Habla puras estupideces"

Waldir Sáenz no se guarda nada y despotrica contra Jean Ferrari por criticar a Hernán Barcos: "Habla puras estupideces"

LEER MÁS
Williams Riveros se queda en Universitario y cumple con los requisitos para ser peruano: ¿cuándo se nacionaliza?

Williams Riveros se queda en Universitario y cumple con los requisitos para ser peruano: ¿cuándo se nacionaliza?

LEER MÁS
Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima

Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

OpenAI ajusta a ChatGPT tras demanda de padres que los acusan por la muerte de su hijo de 16 años en EEUU

Martín Vizcarra volverá a Barbadillo: expresidente será trasladado hoy, según informó Juan José Santiváñez

¿Quién era Robin Westman, el autor del tiroteo masivo en la iglesia católica de Minneapolis que mató a 2 niños?

Fútbol Peruano

Gerente de Alianza Lima cuestiona a Jean Ferrari por declaraciones sobre Hernán Barcos: "Discriminación por nacionalidad se llama xenofobia"

Universitario jugará ante UTC en el Mansiche: revelan el motivo por el que se enfrentarán en Trujillo por el Torneo Clausura 2025

Waldir Sáenz no se guarda nada y despotrica contra Jean Ferrari por criticar a Hernán Barcos: "Habla puras estupideces"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra volverá a Barbadillo: expresidente será trasladado hoy, según informó Juan José Santiváñez

Fallo del TC no impide investigar al entorno de la presidenta, como afirmó el ministro de Transportes

"Lo que el Gobierno de Boluarte quiere es impunidad total", señala congresista Jaime Quito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota