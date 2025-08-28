El reciente enfrentamiento entre Universitario y Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025 ha generado repercusiones más allá del terreno de juego. El pasado lunes 25 de agosto, Franco Velazco, quien actualmente ejerce como administrador temporal de la 'U', informó que el club ha enviado un reporte a la FPF. Este documento denuncia ciertas "acciones provocadoras" atribuidas a la delegación del cuadro íntimo durante su visita al Monumental. En las últimas horas, se conoció que el informe exige la sanción a 4 integran de la institución victoriana.

Según el periodista Gustavo Peralta, Universitario pidió que jugadores como Carlos Zambrano y Pablo Ceppelini sean sancionados, además de 'Tito' Ordoñez, delegado de Alianza Lima, y Giacomo Scerpella, psicólogo de la institución.

Universitario exige sanciones a integrantes de Alianza Lima tras clásico

Franco Velazco señaló que el club ha presentado dicho informe ante la Comisión Disciplinaria de la Federación, manifestando su rechazo frente a comportamientos que consideran ofensivos hacia su hinchada.

El documento incluye a Carlos Zambrano, Pablo Ceppelini, 'Tito' Ordoñez y Giacomo Scerpella, jefe del área de psicología de Alianza Lima. De acuerdo a la periodista Analú Rodríguez, desde Alianza Lima tienen la confianza de que este reclamo no escale a mayores.