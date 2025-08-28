HOYSuscripcion LR Focus

Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     
Deportes

Nolberto Solano lanza dardo a Agustín Lozano tras reelegirse en la FPF: "¿Qué mejoró en los últimos 10 años?"

El DT de Pakistán cuestionó el trabajo de Agustín Lozano y la cúpula de la Federación Peruana de Fútbol por el mal trabajo que han realizado en la última década. El exfutbolista también criticó su reelección.

Nolberto Solano rompe su silencio y opina sobre Agustín Lozano. Foto: A Presión
Nolberto Solano rompe su silencio y opina sobre Agustín Lozano. Foto: A Presión

Nolberto Solano, como pocas veces lo hizo, arremetió contra Agustín Lozano y la Federación Peruana de Fútbol en el programa A Presión Radio. El exfutbolista se mostró muy incómodo al ser consultado por el presente de la Liga 1 y cuestionó el trabajo que se viene realizando durante años.

El actual entrenador de la la selección de Pakistán, expresó su opinión sin filtro sobre el estado del fútbol nacional y la reelección de Agustín Lozano como presidente de la FPF. Asimismo, manifestó su inquietud ante la ausencia de autocrítica en la cúpula directiva del balompié local.

lr.pe

¿Qué dijo Nolberto Solano sobre el trabajo de Agustín Lozano en la FPF?

Solano no se guardó nada y disparó todas sus balas contra el modesto trabajo de Agustín Lozano. “Los jugadores y técnicos siempre tenemos la exigencia de prepararnos en todos los aspectos. Yo me pregunto, ¿cuánto han crecido los dirigentes del fútbol peruano o en qué mejoró el fútbol local en los últimos 10 años? Los malos siempre somos los técnicos y jugadores, pero ¿hubo autocrítica en la gente que trabaja alrededor de Agustín?”, reveló en A presión. 

Asimismo, apuntó la pésima infraestructura deportiva del país. “Hay equipos que no están bien, se debe hacer una evaluación para ver qué se mejoró. Colocar canchas debió hacerse hace tiempo; en lugar de más oficinas, deberían existir más campos de entrenamiento”, enfatizó Solano.

lr.pe

¿Qué dijo Nolberto Solano sobre la reelección de Agustín Lozano?

El exfutbolista y actual entrenador rompió su silencio sobre la reelección de Lozano. “Si, la gente del fútbol vuelve a elegirlo es porque algo bueno debe tener, pero lo único que veo es que habría que analizar qué mejoró en los últimos diez años”, declaró Nolberto Solano.

lr.pe

¿Solano sigue hablando con Ricardo Gareca?

Tengo buena relación con Ricardo. Tiene el cariño del hincha, luego veremos qué piensa la FPF. Él no tiene problemas con nadie, solo que no gustaron sus formas. Si se da la posibilidad de su vuelta, creo que sería un técnico al que se le puede dar respaldo porque ya hay una experiencia vivida. Cuando salí de la FPF no volví a tener contacto con nadie. Ahora tengo un compromiso con Pakistán y estoy contento, llevo un buen tiempo aquí”, sentenció Nolberto Solano en A Presión.

