Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
¿Dardo a Agustín Lozano? Marcos López y su dura crítica tras eliminación de Perú del Mundial: "Deben hacerse cargo los que toman decisiones"

El lateral de la selección peruana analizó lo que fue el bajo performance de Perú en estas Eliminatorias 2026 tras la goleada de Uruguay que dejó a la Bicolor sin esperanzas del sueño mundialista.

Marcos López fue titular en el Perú vs Uruguay. Foto: composición LR/captura de Movistar Deportes/AFP
Marcos López fue titular en el Perú vs Uruguay. Foto: composición LR/captura de Movistar Deportes/AFP

La selección peruana volvió a quedarse corta en su intento de clasificar a un Mundial. En el Estadio Centenario de Montevideo, Perú fue superado con claridad por Uruguay, cayendo 3-0 por la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. Esta derrota dejó sin opciones al conjunto nacional de alcanzar la próxima Copa del Mundo. Los goles de Rodrigo Aguirre, Giorgian De Arrascaeta y Federico Viñas sellaron la victoria de la Celeste y el adiós de la Bicolor al sueño mundialista. Marcos López, titular en el cuadro incaico, analizó en zona mixta lo que fue la caída de la Blanquirroja.

El futbolista de Copenhague fue de los pocos jugadores, al igual que Yoshimar Yotún y Carlos Zambrano, que hablaron tras la derrota en el Estadio Centenario. El lateral nacional aseguró que es un momento para analizar lo negativo y se mostró esperanzado por el futuro. Asimismo, señaló que ellos como futbolistas suelen dar la cara, pero que los responsables de las decisiones deben hacerse cargo.

lr.pe

Marcos López opinó tras el Perú vs Uruguay

"De cara al futuro, hay buenos jugadores y hay que trabajar; simplemente debemos exigirnos y prepararnos más. Errores podemos encontrar a lo largo de toda la Eliminatoria. No quiero responsabilizar a nadie, pero ya deben hacerse cargo quienes toman las decisiones. Nosotros, como jugadores, daremos la cara", declaró.

lr.pe
