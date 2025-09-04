HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026: así va la clasificación al Mundial y la pelea por el repechaje

En la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas, la selección peruana todavía lucha por lograr una milagrosa clasificación. Chile es el único equipo que no se juega nada en esta jornada.

Tras 15 fechas de estas eliminatorias al Mundial 2026, solo una selección ya aseguró su clasificación. Foto: composición de Ariana Espinoza/GLR
Tras 15 fechas de estas eliminatorias al Mundial 2026, solo una selección ya aseguró su clasificación. Foto: composición de Ariana Espinoza/GLR

Las eliminatorias sudamericanas entran en su recta final con el inicio de la fecha 17, penúltima jornada del proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2026. Tras casi dos años de competencia, las 10 selecciones afiliadas a la Conmebol terminarán de conocer su suerte de cara a la próxima edición de la Copa del Mundo.

La selección peruana aún tiene chances mínimas de pelear por un cupo, pero no depende de sí misma. De los seis boletos directos al certamen, la mitad ya fueron reclamados, mientras que el resto podrían terminar de decidirse hoy, a falta de una fecha para el cierre definitivo.

Tabla de posiciones de las eliminatorias 2026

Este es el panorama de las eliminatorias sudamericanas a falta de dos fechas para el cierre definitivo. De forma oficial, solo Chile está eliminada por ahora.

Así va la tabla de las eliminatorias sudamericanas. Foto: Conmebol

Así va la tabla de las eliminatorias sudamericanas. Foto: Conmebol

¿Qué selecciones ya clasificaron al Mundial 2026?

Hasta el momento, son tres las selecciones que ya aseguraron su clasificación al Mundial 2026: Argentina, Ecuador y Brasil. La Albiceleste aseguró el primer lugar de la tabla de posiciones pase lo que pase en sus dos últimos partidos.

En tanto, las que tienen encaminada su clasificación directa son Uruguay, Paraguay y Colombia, que incluso perdiendo en esta jornada podrían alcanzar un boleto.

¿Qué selecciones pelean por el repechaje mundialista?

Aunque todavía tienen chances matemáticas de clasificar directo, Venezuela y Bolivia están más cerca del repechaje y el resultado más probable es que una de estas dos selecciones se quede con dicho cupo. Perú aún está en la pelea, pero sus opciones son mínimas.

Partidos de hoy por eliminatorias 2026: programación de la fecha 17

Todos los partidos de esta jornada se juegan hoy, jueves 4 de septiembre, en simultáneo (según el horario peruano). Solo el cruce entre Brasil y Chile arrancará una hora más tarde.

