Colombia vs Bolivia EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

¡Partido picante! En el estadio Metropolitano de Barranquilla, la selección colombiana recibe a Bolivia en busca de sellar su clasificación. Sin embargo, la Verde también quiere asegurar el repechaje en las Eliminatorias 2026.

Colombia y Bolivia jugarán desde las 6.30 p. m. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

Colombia y Bolivia se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este jueves 4 de setiembre por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Los cafeteros y la Verde se verán las caras en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, a partir de las 6.30 p. m. (hora peruana y colombiana) y 7.30 p. m. (hora boliviana). La transmisión estará a cargo de Caracol TV, Deportes RCN y Tigo Sports. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo se ubican en la sexta posición con 22 unidades. En el papel, les hace falta al menos un punto para asegurar su clasificación directa al próximo Mundial. Por su parte, Bolivia está fuera del repechaje, pero tan solo por un punto.

¿A qué hora juega Colombia vs Bolivia?

El encuentro está programado para las 6.30 p. m. (hora peruana). Estos son los horarios en otros países de Sudamérica:

  • Brasil: 8.30 p. m.
  • Chile: 8.30 p. m.
  • Argentina: 8.30 p. m.
  • Paraguay: 8.30 p. m.
  • Uruguay: 8.30 p. m.
  • Venezuela: 7.30 p. m.
  • Bolivia: 7.30 p. m.
  • Colombia: 6.30 p. m.
  • Ecuador: 6.30 p. m.

¿Dónde ver Colombia vs Bolivia?

El partido entre ambas naciones podrá seguirse a través de la señal de Movistar Play y Movistar Deportes Perú y en territorio colombiano se podrá seguir en Deportes RCN y Caracol TV, mientras que en Bolivia será por la señal de Tigo Sports. Además, lo podrás seguir aquí en La República Deportes, para seguir todas las incidencias durante el desarrollo del encuentro.

  • Argentina – TyC Sports Play / TyC Sports 2
  • Brasil – Globoplay
  • Chile – Chilevisión
  • Ecuador – Canal del Fútbol
  • Perú – Movistar Play / Movistar Deportes Perú

¿Cuándo juegan Colombia y Bolivia?

El encuentro está programado para este jueves 4 de septiembre, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Próximos partidos de Colombia y Bolivia

Colombia

  • Colombia vs Bolivia | Jueves 4/9 – 6:30 p. m.
  • Colombia vs Bolivia | Martes 9/9 – 6:30 p. m

Bolivia

  • Colombia vs Bolivia | Jueves 4/9 – 6:30 p. m.
  • Bolivia vs Brasil | Martes 9/9 – 6:30 p. m
