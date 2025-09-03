HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Betssy Chávez saldrá en libertad en las próximas horas
EN VIVO | Betssy Chávez saldrá en libertad en las próximas horas     EN VIVO | Betssy Chávez saldrá en libertad en las próximas horas     EN VIVO | Betssy Chávez saldrá en libertad en las próximas horas     
Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela
Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     
Deportes

Prensa uruguaya recuerda cuando Perú "bailó" a la Celeste en el Centenario: "Fue un vendaval de fútbol"

Cuando dábamos miedo en Sudamérica. A pocas horas del partido por eliminatorias, la prensa deportiva charrúa hizo un repaso de los duelos más recordados contra la Bicolor.

Perú solo le ha ganado dos veces a Uruguay de visita por eliminatorias. Foto: composición de LR/AUF
Perú solo le ha ganado dos veces a Uruguay de visita por eliminatorias. Foto: composición de LR/AUF

En la previa del Perú vs Uruguay, la página web del diario 'El Observador' hizo un recuento de los tres partidos más recordados entre ambas selecciones en el Estadio Centenario. Contrario a lo que pueda pensarse, el medio no se regodeó enteramente en los múltiples triunfos de la Celeste sobre la Bicolor, sino que aprovechó para incluir una de las pocas derrotas sufridas.

En su reseña, el portal recordó la vez que el combinado incaico le propinó "un baile" al equipo charrúa, resultado que les terminaría costando la clasificación a una Copa del Mundo.

PUEDES VER: Oliver Sonne sorprende al revelar que aceptaría jugar en inédita posición ante Uruguay por Eliminatorias: 'Sí puedo'

lr.pe

Prensa uruguaya recuerda partido ante la Bicolor: "Baile peruano"

El juego en cuestión se produjo en la década de los 80, cuando la selección peruana aún era una de las más fuertes en Sudamérica. "Fue un baile peruano en el Centenario. Sucedió en 1981, en las Eliminatorias para España 82, y Uruguay venía de ganar la Copa de Oro pocos meses antes", rememora 'El Observador'.

"Sin embargo, Perú fue un vendaval de fútbol y superó claramente a los celestes. El 2-1 del final fue mentiroso, y como la selección uruguaya empató en la vuelta en Lima 0-0, se quedó afuera de aquella Copa del Mundo", agrega el artículo. Dicho compromiso se resolvió a favor de Perú gracias a los goles de Guillermo La Rosa y Julio César Uribe, con descuento de Waldemar Victorino.

El artículo incluyó dos victorias de Uruguay y una de Perú. Foto: captura de El Observador

El artículo incluyó dos victorias de Uruguay y una de Perú. Foto: captura de El Observador

PUEDES VER: Los 5 jugadores de la selección peruana que están en 'capilla' y deben cuidarse ante Uruguay: 3 son titulares

lr.pe

Los otros dos partidos escogidos por 'El Observador' fueron el Uruguay 1-0 Perú del Mundial 1930 y el Uruguay 6-0 Perú de las eliminatorias para Sudáfrica 2010, el cual quedó en la historia como la mayor goleada de la Celeste en las eliminatorias.

¿Cómo está el historial de Perú contra Uruguay?

Por eliminatorias sudamericanas, Perú ha jugado 10 veces de visita ante Uruguay, pero en solo en dos ocasiones pudo ganar: en 1981 y en 2004. Un empate y siete derrotas completan el balance de la Bicolor frente a la Celeste.

Notas relacionadas
Oliver Sonne sorprende al revelar que aceptaría jugar en inédita posición ante Uruguay por Eliminatorias: "Sí puedo"

Oliver Sonne sorprende al revelar que aceptaría jugar en inédita posición ante Uruguay por Eliminatorias: "Sí puedo"

LEER MÁS
Regalan entradas para el Perú vs Uruguay por las Eliminatorias: la razón por la cual la AUF tomó drástica media

Regalan entradas para el Perú vs Uruguay por las Eliminatorias: la razón por la cual la AUF tomó drástica media

LEER MÁS
Últimas noticias de Perú vs Uruguay: horario y canal de tv para ver a la selección peruana en las Eliminatorias 2026

Últimas noticias de Perú vs Uruguay: horario y canal de tv para ver a la selección peruana en las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido por la Premier League: la inesperada ciudadanía que le puso

Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido por la Premier League: la inesperada ciudadanía que le puso

LEER MÁS
Liga 2 2025 EN VIVO: resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 y tabla de posiciones de segunda división peruana

Liga 2 2025 EN VIVO: resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 y tabla de posiciones de segunda división peruana

LEER MÁS
¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a la Vinotinto

¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a la Vinotinto

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Conmebol habría definido fallo sobre el caso de Independiente vs U. de Chile tras última audiencia: "Todo indica que va a ser..."

Conmebol habría definido fallo sobre el caso de Independiente vs U. de Chile tras última audiencia: "Todo indica que va a ser..."

LEER MÁS
Oliver Sonne sorprende al revelar que aceptaría jugar en inédita posición ante Uruguay por Eliminatorias: "Sí puedo"

Oliver Sonne sorprende al revelar que aceptaría jugar en inédita posición ante Uruguay por Eliminatorias: "Sí puedo"

LEER MÁS
Diego Rebagliati fue contundente sobre la posible titularidad de Yoshimar Yotún en la visita de Perú ante Uruguay: ''Es un riesgo grande''

Diego Rebagliati fue contundente sobre la posible titularidad de Yoshimar Yotún en la visita de Perú ante Uruguay: ''Es un riesgo grande''

LEER MÁS
Regalan entradas para el Perú vs Uruguay por las Eliminatorias: la razón por la cual la AUF tomó drástica media

Regalan entradas para el Perú vs Uruguay por las Eliminatorias: la razón por la cual la AUF tomó drástica media

LEER MÁS
Nolberto Solano sufrió catastrófico debut como DT de la selección de Pakistán: recibió 8 goles y fue expulsado

Nolberto Solano sufrió catastrófico debut como DT de la selección de Pakistán: recibió 8 goles y fue expulsado

LEER MÁS
Los 5 jugadores de la selección peruana que están en 'capilla' y deben cuidarse ante Uruguay: 3 son titulares para Óscar Ibáñez

Los 5 jugadores de la selección peruana que están en 'capilla' y deben cuidarse ante Uruguay: 3 son titulares para Óscar Ibáñez

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Metropolitano en decadencia: buses terminan su vida útil tras 15 años y no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

Estados Unidos confirma ataque a barco con drogas en el sur del Caribe que partió de Venezuela

Trujillo: pobladores de Salaverry llevan más de 10 años sin servicios básicos

Deportes

Regalan entradas para el Perú vs Uruguay por las Eliminatorias: la razón por la cual la AUF tomó drástica media

Paolo Guerrero fue contactado desde Brasil tras deslumbrante debut de Erick Noriega: "La gente de Gremio está..."

¿Qúé resultados necesita Perú para lograr el milagro y clasificar al repechaje de las Eliminatorias 2026?

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Delia Espinoza denuncia constitucionalmente a Santiváñez por presuntas contrataciones irregulares cuando era ministro del Interior

Harvey Colchado asegura que desde la Digimin se hace reglaje a periodistas: "Se viene malutilizando la inteligencia"

Rosa María Palacios sobre trenes de Rafael López Aliaga: "Él quiere publicidad para su campaña"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota