En la previa del Perú vs Uruguay, la página web del diario 'El Observador' hizo un recuento de los tres partidos más recordados entre ambas selecciones en el Estadio Centenario. Contrario a lo que pueda pensarse, el medio no se regodeó enteramente en los múltiples triunfos de la Celeste sobre la Bicolor, sino que aprovechó para incluir una de las pocas derrotas sufridas.

En su reseña, el portal recordó la vez que el combinado incaico le propinó "un baile" al equipo charrúa, resultado que les terminaría costando la clasificación a una Copa del Mundo.

Prensa uruguaya recuerda partido ante la Bicolor: "Baile peruano"

El juego en cuestión se produjo en la década de los 80, cuando la selección peruana aún era una de las más fuertes en Sudamérica. "Fue un baile peruano en el Centenario. Sucedió en 1981, en las Eliminatorias para España 82, y Uruguay venía de ganar la Copa de Oro pocos meses antes", rememora 'El Observador'.

"Sin embargo, Perú fue un vendaval de fútbol y superó claramente a los celestes. El 2-1 del final fue mentiroso, y como la selección uruguaya empató en la vuelta en Lima 0-0, se quedó afuera de aquella Copa del Mundo", agrega el artículo. Dicho compromiso se resolvió a favor de Perú gracias a los goles de Guillermo La Rosa y Julio César Uribe, con descuento de Waldemar Victorino.

El artículo incluyó dos victorias de Uruguay y una de Perú. Foto: captura de El Observador

Los otros dos partidos escogidos por 'El Observador' fueron el Uruguay 1-0 Perú del Mundial 1930 y el Uruguay 6-0 Perú de las eliminatorias para Sudáfrica 2010, el cual quedó en la historia como la mayor goleada de la Celeste en las eliminatorias.

¿Cómo está el historial de Perú contra Uruguay?

Por eliminatorias sudamericanas, Perú ha jugado 10 veces de visita ante Uruguay, pero en solo en dos ocasiones pudo ganar: en 1981 y en 2004. Un empate y siete derrotas completan el balance de la Bicolor frente a la Celeste.