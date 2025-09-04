Perú vs Uruguay EN VIVO: alineaciones, hora y canal de TV para ver partido de las Eliminatorias 2026

Perú vs Uruguay juegan este jueves 4 de setiembre un duelo clave para su futuro en la fecha 17 de las Eliminatorias 2026. La Bicolor tiene la obligación de ganar a los charrúas en el mítico Centenario de Montevideo. El cotejo empezará desde las 6.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (hora uruguaya) y la transmisión estará a cargo de las señales de América TV, ATV, Canal 5, AUFTV y DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto con todas las incidencias de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura que tiene preparada La República Deportes.

Perú vs Uruguay EN VIVO por las Eliminatorias 2026 05:10 ¡Bienvenidos a la previa de Perú vs Uruguay! Buenos días a todos los lectores de La República Deportes. La selección peruana juega hoy en busca del milagro frente a la escuadra charrúa para seguir con chances de clasificar al Mundial.



Los dirigidos por Óscar Ibáñez necesitan más que un milagro para alcanzar el puesto de repechaje, pues deben vencer a Uruguay y Paraguay; además de esperar una serie de resultados desfavorables para sus rivales directos: Bolivia y Venezuela.

¿A qué hora juega Perú vs Uruguay?

El partido Perú vs Uruguay arrancará a las 6.30 p. m. en suelo peruano y 8.30 p. m. en territorio charrúa. Para otros países, revisa la siguiente guía de horarios.

México: 5.30 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 6.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.

Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina: 9.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (viernes 5 de setiembre).

¿Qué canal transmite Perú vs Uruguay?

La transmisión por TV del Perú vs Uruguay estará a cargo de los canales América TV, ATV (señal abierta) y Movistar Deportes (cable) para suelo peruano. En el país celeste, se podrá ver vía Canal 5, AUFTV, Antel TV, DSports y los cableoperadores de todo el país.

Alineaciones de Perú vs Uruguay: probables formaciones

Estos son los probables equipos titulares de Perú y Uruguay para el partido por las eliminatorias.

Perú : Pedro Gallese; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Luis Abram, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales; Kevin Quevedo, Kenji Cabrera, Luis Ramos.

: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Luis Abram, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales; Kevin Quevedo, Kenji Cabrera, Luis Ramos. Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Manuel Ugarte, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur; Facundo Pellistri, Federicio Viñas y Brian Rodríguez.

Perú vs Uruguay: pronóstico

Las principales casas de apuestas vaticinan un triunfo de Uruguay sobre Perú en Montevideo. La amplia ventaja de la Celeste en los pronósticos se debe a su condición de local e historial favorable.

Betsson: gana Perú (1,32), empate (4,95), gana Uruguay (10,50)

Betano: gana Perú (1,37), empate (4,85), gana Uruguay (11,00)

Bet365: gana Perú (1,33), empate (5,00), gana Uruguay (10,00)

1XBet: gana Perú (1,35), empate (5,03), gana Uruguay (12,10)

Coolbet: gana Perú (1,33), empate (5,00), gana Uruguay (11,00)

Doradobet: gana Perú (1,36), empate (4,75), gana Uruguay (10,00).

Perú vs Uruguay: historial reciente

Estos son los resultados de los cinco últimos partidos entre Perú y Uruguay.