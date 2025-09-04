Perú vs Uruguay EN VIVO: alineaciones, hora y canal de TV para ver partido de las Eliminatorias 2026
La Bicolor se juega su última chance en la fecha 17 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Sigue la transmisión del Perú vs Uruguay en directo.
Perú vs Uruguay juegan este jueves 4 de setiembre un duelo clave para su futuro en la fecha 17 de las Eliminatorias 2026. La Bicolor tiene la obligación de ganar a los charrúas en el mítico Centenario de Montevideo. El cotejo empezará desde las 6.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (hora uruguaya) y la transmisión estará a cargo de las señales de América TV, ATV, Canal 5, AUFTV y DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto con todas las incidencias de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura que tiene preparada La República Deportes.
Perú vs Uruguay EN VIVO por las Eliminatorias 2026
¡Bienvenidos a la previa de Perú vs Uruguay!
Buenos días a todos los lectores de La República Deportes. La selección peruana juega hoy en busca del milagro frente a la escuadra charrúa para seguir con chances de clasificar al Mundial.
Los dirigidos por Óscar Ibáñez necesitan más que un milagro para alcanzar el puesto de repechaje, pues deben vencer a Uruguay y Paraguay; además de esperar una serie de resultados desfavorables para sus rivales directos: Bolivia y Venezuela.
¿A qué hora juega Perú vs Uruguay?
El partido Perú vs Uruguay arrancará a las 6.30 p. m. en suelo peruano y 8.30 p. m. en territorio charrúa. Para otros países, revisa la siguiente guía de horarios.
- México: 5.30 p. m.
- Colombia, Ecuador, Perú: 6.30 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 7.30 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.
- Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina: 9.30 p. m.
- España: 1.30 a. m. (viernes 5 de setiembre).
¿Qué canal transmite Perú vs Uruguay?
La transmisión por TV del Perú vs Uruguay estará a cargo de los canales América TV, ATV (señal abierta) y Movistar Deportes (cable) para suelo peruano. En el país celeste, se podrá ver vía Canal 5, AUFTV, Antel TV, DSports y los cableoperadores de todo el país.
Alineaciones de Perú vs Uruguay: probables formaciones
Estos son los probables equipos titulares de Perú y Uruguay para el partido por las eliminatorias.
- Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Luis Abram, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales; Kevin Quevedo, Kenji Cabrera, Luis Ramos.
- Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Manuel Ugarte, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur; Facundo Pellistri, Federicio Viñas y Brian Rodríguez.
Perú vs Uruguay: pronóstico
Las principales casas de apuestas vaticinan un triunfo de Uruguay sobre Perú en Montevideo. La amplia ventaja de la Celeste en los pronósticos se debe a su condición de local e historial favorable.
- Betsson: gana Perú (1,32), empate (4,95), gana Uruguay (10,50)
- Betano: gana Perú (1,37), empate (4,85), gana Uruguay (11,00)
- Bet365: gana Perú (1,33), empate (5,00), gana Uruguay (10,00)
- 1XBet: gana Perú (1,35), empate (5,03), gana Uruguay (12,10)
- Coolbet: gana Perú (1,33), empate (5,00), gana Uruguay (11,00)
- Doradobet: gana Perú (1,36), empate (4,75), gana Uruguay (10,00).
Perú vs Uruguay: historial reciente
Estos son los resultados de los cinco últimos partidos entre Perú y Uruguay.
- Perú 1-0 Uruguay | 11.10.24
- Uruguay 1-0 Perú | 24.03.22
- Perú 1-1 Uruguay | 02.09.21
- Perú 1-1 Uruguay | 15.10.19
- Uruguay 1-0 Perú | 11.10.19.