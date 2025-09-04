HOYSuscripcion LR Focus

Perú vs Uruguay EN VIVO: alineaciones, hora y canal de TV para ver partido de las Eliminatorias 2026

La Bicolor se juega su última chance en la fecha 17 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Sigue la transmisión del Perú vs Uruguay en directo.

Perú todavía no logra obtener triunfos de visita en las Eliminatorias 2026. Foto: EFE
Perú todavía no logra obtener triunfos de visita en las Eliminatorias 2026. Foto: EFE

Perú vs Uruguay juegan este jueves 4 de setiembre un duelo clave para su futuro en la fecha 17 de las Eliminatorias 2026. La Bicolor tiene la obligación de ganar a los charrúas en el mítico Centenario de Montevideo. El cotejo empezará desde las 6.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (hora uruguaya) y la transmisión estará a cargo de las señales de América TV, ATV, Canal 5, AUFTV y DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto con todas las incidencias de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura que tiene preparada La República Deportes.

Perú vs Uruguay EN VIVO por las Eliminatorias 2026

05:10
4/9/2025

¡Bienvenidos a la previa de Perú vs Uruguay!

Buenos días a todos los lectores de La República Deportes. La selección peruana juega hoy en busca del milagro frente a la escuadra charrúa para seguir con chances de clasificar al Mundial.
 

Los dirigidos por Óscar Ibáñez necesitan más que un milagro para alcanzar el puesto de repechaje, pues deben vencer a Uruguay y Paraguay; además de esperar una serie de resultados desfavorables para sus rivales directos: Bolivia y Venezuela.

Nolberto Solano sufrió catastrófico debut como DT de la selección de Pakistán: recibió 8 goles y fue expulsado

lr.pe

¿A qué hora juega Perú vs Uruguay?

El partido Perú vs Uruguay arrancará a las 6.30 p. m. en suelo peruano y 8.30 p. m. en territorio charrúa. Para otros países, revisa la siguiente guía de horarios.

  • México: 5.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 6.30 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 7.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.
  • Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina: 9.30 p. m.
  • España: 1.30 a. m. (viernes 5 de setiembre).

¿Qué canal transmite Perú vs Uruguay?

La transmisión por TV del Perú vs Uruguay estará a cargo de los canales América TV, ATV (señal abierta) y Movistar Deportes (cable) para suelo peruano. En el país celeste, se podrá ver vía Canal 5, AUFTV, Antel TV, DSports y los cableoperadores de todo el país.

Alineaciones de Perú vs Uruguay: probables formaciones

Estos son los probables equipos titulares de Perú y Uruguay para el partido por las eliminatorias.

  • Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Luis Abram, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales; Kevin Quevedo, Kenji Cabrera, Luis Ramos.
  • Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Manuel Ugarte, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur; Facundo Pellistri, Federicio Viñas y Brian Rodríguez.

Prensa uruguaya recuerda cuando Perú "bailó" a la Celeste en el Centenario: 'Fue un vendaval de fútbol'

lr.pe

Perú vs Uruguay: pronóstico

Las principales casas de apuestas vaticinan un triunfo de Uruguay sobre Perú en Montevideo. La amplia ventaja de la Celeste en los pronósticos se debe a su condición de local e historial favorable.

  • Betsson: gana Perú (1,32), empate (4,95), gana Uruguay (10,50)
  • Betano: gana Perú (1,37), empate (4,85), gana Uruguay (11,00)
  • Bet365: gana Perú (1,33), empate (5,00), gana Uruguay (10,00)
  • 1XBet: gana Perú (1,35), empate (5,03), gana Uruguay (12,10)
  • Coolbet: gana Perú (1,33), empate (5,00), gana Uruguay (11,00)
  • Doradobet: gana Perú (1,36), empate (4,75), gana Uruguay (10,00).

Perú vs Uruguay: historial reciente

Estos son los resultados de los cinco últimos partidos entre Perú y Uruguay.

  • Perú 1-0 Uruguay | 11.10.24
  • Uruguay 1-0 Perú | 24.03.22
  • Perú 1-1 Uruguay | 02.09.21
  • Perú 1-1 Uruguay | 15.10.19
  • Uruguay 1-0 Perú | 11.10.19.
¿Qué resultados necesita Perú para lograr el milagro y clasificar al repechaje de las Eliminatorias 2026?

¿Qué resultados necesita Perú para lograr el milagro y clasificar al repechaje de las Eliminatorias 2026?

Los 5 jugadores de la selección peruana que están en 'capilla' y deben cuidarse ante Uruguay: 3 son titulares para Óscar Ibáñez

Los 5 jugadores de la selección peruana que están en 'capilla' y deben cuidarse ante Uruguay: 3 son titulares para Óscar Ibáñez

Oliver Sonne sorprende al revelar que aceptaría jugar en inédita posición ante Uruguay por Eliminatorias: "Sí puedo"

Oliver Sonne sorprende al revelar que aceptaría jugar en inédita posición ante Uruguay por Eliminatorias: "Sí puedo"

Brasil vs Chile: día, hora y canal TV del partido por Eliminatorias en el estadio Maracaná

Brasil vs Chile: día, hora y canal TV del partido por Eliminatorias en el estadio Maracaná

Canal confirmado de Paraguay ante Ecuador por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal confirmado de Paraguay ante Ecuador por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal confirmado de Colombia contra Bolivia por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal confirmado de Colombia contra Bolivia por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Conmebol habría definido fallo sobre el caso de Independiente vs U. de Chile tras última audiencia: "Todo indica que va a ser..."

Conmebol habría definido fallo sobre el caso de Independiente vs U. de Chile tras última audiencia: "Todo indica que va a ser..."

Partidos de HOY, jueves 4 de septiembre de 2025: horario y canales para ver EN VIVO las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Partidos de HOY, jueves 4 de septiembre de 2025: horario y canales para ver EN VIVO las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Nolberto Solano sufrió catastrófico debut como DT de la selección de Pakistán: recibió 8 goles y fue expulsado

Nolberto Solano sufrió catastrófico debut como DT de la selección de Pakistán: recibió 8 goles y fue expulsado

Periodista uruguayo pide no subestimar a Perú y sus compañeros se burlan: "El fútbol peruano se falta el respeto solo"

Periodista uruguayo pide no subestimar a Perú y sus compañeros se burlan: "El fútbol peruano se falta el respeto solo"

Cuánto pagó el 5y6 hoy, 31 de agosto, en La Rinconada: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

Cuánto pagó el 5y6 hoy, 31 de agosto, en La Rinconada: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

Reimond Manco recuerda su época dorada y lanza 'dardo' a André Carrillo: "Hasta los 23 años fui mejor"

Reimond Manco recuerda su época dorada y lanza 'dardo' a André Carrillo: "Hasta los 23 años fui mejor"

