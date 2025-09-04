HOYSuscripcion LR Focus

Ecuador vs Paraguay EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

Ecuador se enfrenta a Paraguay en un emocionante partido por la penúltima fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026. La selección ecuatoriana, con 25 puntos, busca mantener su posición en la tabla.

Ecuador vs Paraguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias. Diseño: Gerson Cardoso
Ecuador vs Paraguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias. Diseño: Gerson Cardoso

Ecuador se mide a Paraguay en un partidazo por la penúltima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. La selección dirigida por Sebastián Beccacece ocupa el segundo puesto en la tabla de posiciones con 25 puntos, resultado de siete victorias, siete empates y solo dos derrotas. Además, se destaca por tener la defensa más sólida del torneo, con apenas cinco goles en contra.

Por su parte, la Albirroja, bajo la dirección de Gustavo Alfaro, se encuentra en una situación favorable, ya que solo requiere un punto para asegurar su clasificación. A pesar de haber sufrido una reciente derrota ante Brasil, el equipo había acumulado previamente cinco triunfos y cuatro empates, sumando un total de 24 unidades.

PUEDES VER: Perú vs Uruguay: posibles alineaciones con Erick Noriega y sin Andy Polo para el decisivo partido por Eliminatorias 2026

lr.pe

¿A qué hora ver Ecuador vs Paraguay por las Eliminatorias?

Paraguay se juega la vida contra Ecuador por la penúltima fecha de las Clasificatorias 2026. En Perú, en paralelo con los demás partidos, podrás verlo desde las 6:30 pm. La República Deportes te juega los horarios para que no te pierdas el duelo desde diferentes zonas del mundo.

  • Ecuador vs Paraguay: 8:30 p.m. en Argentina
  • Ecuador vs Paraguay: 6:30 p.m. en Colombia
  • Ecuador vs Paraguay: 7:30 p.m. en Bolivia
  • Ecuador vs Paraguay: 8:30 p.m. en Brasil
  • Ecuador vs Paraguay: 7:30 p.m. en Chile
  • Ecuador vs Paraguay: 8:30 p.m. en Uruguay

PUEDES VER: Oliver Sonne sorprende al revelar que aceptaría jugar en inédita posición ante Uruguay por Eliminatorias: "Sí puedo"

lr.pe

¿Dónde ver el Ecuador vs Paraguay por las Eliminatorias 2026?

El encuentro entre Paraguay y Ecuador se podrá seguir en vivo a través de diversas plataformas. Los aficionados podrán sintonizar Movistar Eventos 2, tanto en su señal estándar como en HD, así como El Canal del Fútbol, DSports y GEN. Por otro lado, las personas que prefieren el streaming, deberán utilizar Movistar Play, Zapping TV y DGO. Además, no te pierdas el minuto a minuto de La República Deportes.

PUEDES VER: Reimond Manco recuerda su época dorada y lanza 'dardo' a André Carrillo: "Hasta los 23 años fui mejor"

lr.pe

Alineaciones probables para el Ecuador vs Paraguay por las Eliminatorias 2026

  • Paraguay: Carlos Coronel; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Omar Alderete; Diego Gómez, Andrés Cubas; Miguel Almirón, Alejandro Romero, Ramón Sosa; Antonio Sanabria.
  • Ecuador: Hernan Galíndez; Angelo Preciado, Felix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Kendry Páez; Gonzalo Plata, Enner Valencia y Leonardo Campana

PUEDES VER: Brasil no tendrá piedad de Chile pese a que ya clasificó, advierte Carlo Ancelotti: "Voy a desplegar muchos delanteros"

lr.pe

Historial entre Perú y Uruguay por las Eliminatorias

Perú y Uruguay han disputado un total de 70 encuentros en diversas competiciones, incluyendo Mundiales, Copas América, Eliminatorias Sudamericanas y amistosos. La selección uruguaya, conocida como la Celeste, mantiene una ventaja en este historial, con 38 triunfos, 16 empates y 16 derrotas. Durante estos enfrentamientos, Uruguay ha logrado marcar 111 goles, mientras que la Bicolor ha conseguido anotar en 61 ocasiones.

