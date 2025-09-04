Ecuador vs Paraguay EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

Ecuador se mide a Paraguay en un partidazo por la penúltima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. La selección dirigida por Sebastián Beccacece ocupa el segundo puesto en la tabla de posiciones con 25 puntos, resultado de siete victorias, siete empates y solo dos derrotas. Además, se destaca por tener la defensa más sólida del torneo, con apenas cinco goles en contra.

Por su parte, la Albirroja, bajo la dirección de Gustavo Alfaro, se encuentra en una situación favorable, ya que solo requiere un punto para asegurar su clasificación. A pesar de haber sufrido una reciente derrota ante Brasil, el equipo había acumulado previamente cinco triunfos y cuatro empates, sumando un total de 24 unidades.

¿A qué hora ver Ecuador vs Paraguay por las Eliminatorias?

Paraguay se juega la vida contra Ecuador por la penúltima fecha de las Clasificatorias 2026. En Perú, en paralelo con los demás partidos, podrás verlo desde las 6:30 pm. La República Deportes te juega los horarios para que no te pierdas el duelo desde diferentes zonas del mundo.

Ecuador vs Paraguay: 8:30 p.m. en Argentina

en Argentina Ecuador vs Paraguay: 6:30 p.m. en Colombia

Ecuador vs Paraguay: 7:30 p.m. en Bolivia

Ecuador vs Paraguay: 8:30 p.m. en Brasil

Ecuador vs Paraguay: 7:30 p.m. en Chile

Ecuador vs Paraguay: 8:30 p.m. en Uruguay

¿Dónde ver el Ecuador vs Paraguay por las Eliminatorias 2026?

El encuentro entre Paraguay y Ecuador se podrá seguir en vivo a través de diversas plataformas. Los aficionados podrán sintonizar Movistar Eventos 2, tanto en su señal estándar como en HD, así como El Canal del Fútbol, DSports y GEN. Por otro lado, las personas que prefieren el streaming, deberán utilizar Movistar Play, Zapping TV y DGO. Además, no te pierdas el minuto a minuto de La República Deportes.

Alineaciones probables para el Ecuador vs Paraguay por las Eliminatorias 2026

Paraguay: Carlos Coronel; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Omar Alderete; Diego Gómez, Andrés Cubas; Miguel Almirón, Alejandro Romero, Ramón Sosa; Antonio Sanabria.

Ecuador: Hernan Galíndez; Angelo Preciado, Felix Torres, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Kendry Páez; Gonzalo Plata, Enner Valencia y Leonardo Campana

