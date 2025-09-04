Chile vs Brasil por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026: ¿a que hora y como ver este partidazo?

Chile perdió 1-2 ante Brasil en la primera rueda de estas eliminatorias. Foto: composición de Gerson Cardoso/GLR

Brasil recibirá a Chile este jueves 4 de septiembre en el Estadio Maracaná, por las Eliminatorias 2026. Ambas selecciones llegan con realidades distintas, mientras la Canarinha, dirigida por Carlo Ancelotti, buscará asegurar su clasificación al Mundial en esta doble jornada y luego realizará una gira de amistosos por Asia como preparación para conquistar su sexta estrella en 2026.

Por su parte, 'La Roja' ya no tiene opciones de clasificar tras caer 1-0 ante Argentina, quedando fuera de su tercera Copa del Mundo consecutiva, después de aquella recordada participación en Brasil 2014.

¿A qué hora juega Brasil vs Chile por las Eliminatorias 2025?

El encuentro está programado para las 7.30 p. m. (hora peruana). Estos son los horarios en otros países de Sudamérica:

Brasil : 9.30 p. m.

: 9.30 p. m. Chile : 9.30 p. m.

: 9.30 p. m. Argentina : 9.30 p. m.

: 9.30 p. m. Paraguay : 9.30 p. m.

: 9.30 p. m. Uruguay : 9.30 p. m.

: 9.30 p. m. Venezuela : 8.30 p. m.

: 8.30 p. m. Bolivia : 8.30 p. m.

: 8.30 p. m. Colombia : 7.30 p. m.

: 7.30 p. m. Ecuador: 7.30 p. m.

¿Dónde ver Chile vs Brasil por las Eliminatorias 2025?

El partido entre ambas naciones podrá seguirse a través de la señal de Movistar Play y Movistar Deportes Perú y en territorio chileno se podrá seguir en Chilevisión, mientras que en Brasil será por la señal de Globoplay. Además, lo podrás seguir aquí en La República Deportes, para seguir todas las incidencias durante el desarrollo del encuentro.

Argentina – TyC Sports Play / TyC Sports 2

– TyC Sports Play / TyC Sports 2 Brasil – Globoplay / Zapping / Claro TV+ / Amazon Prime Video / Sky+ / Vivo Play / SporTV / Globo

– Globoplay / Zapping / Claro TV+ / Amazon Prime Video / Sky+ / Vivo Play / SporTV / Globo Chile – Chilevisión / Mega

– Chilevisión / Mega Ecuador – Canal del Fútbol

– Canal del Fútbol Perú – Movistar Play / Movistar Deportes Perú

¿Cuándo juegan Chile y Brasil por las Eliminatorias 2025?

El encuentro está programado para este jueves 4 de septiembre, en el Estadio Maracaná.

Próximos partidos de Chile y Brasil

Brasil

Brasil vs Chile | Jueves 4/9 – 7:30 p. m.

| Jueves 4/9 – 7:30 p. m. Bolivia vs Brasil | Martes 9/9 – 6:30 p. m

Chile