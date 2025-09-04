HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

Chile vs Brasil por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026: ¿a que hora y como ver este partidazo?

La Canarinha, dirigida por Carlo Ancelotti, busca asegurar su clasificación al Mundial y prepararse para una gira de amistosos en Asia. Chile, en cambio, queda fuera de su tercer Mundial consecutivo tras perder ante Argentina.

Chile perdió 1-2 ante Brasil en la primera rueda de estas eliminatorias. Foto: composición de Gerson Cardoso/GLR
Chile perdió 1-2 ante Brasil en la primera rueda de estas eliminatorias. Foto: composición de Gerson Cardoso/GLR

Brasil recibirá a Chile este jueves 4 de septiembre en el Estadio Maracaná, por las Eliminatorias 2026. Ambas selecciones llegan con realidades distintas, mientras la Canarinha, dirigida por Carlo Ancelotti, buscará asegurar su clasificación al Mundial en esta doble jornada y luego realizará una gira de amistosos por Asia como preparación para conquistar su sexta estrella en 2026.

Por su parte, 'La Roja' ya no tiene opciones de clasificar tras caer 1-0 ante Argentina, quedando fuera de su tercera Copa del Mundo consecutiva, después de aquella recordada participación en Brasil 2014.

PUEDES VER: Canal confirmado del Brasil ante Chile por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

lr.pe

¿A qué hora juega Brasil vs Chile por las Eliminatorias 2025?

El encuentro está programado para las 7.30 p. m. (hora peruana). Estos son los horarios en otros países de Sudamérica:

  • Brasil: 9.30 p. m.
  • Chile: 9.30 p. m.
  • Argentina: 9.30 p. m.
  • Paraguay: 9.30 p. m.
  • Uruguay: 9.30 p. m.
  • Venezuela: 8.30 p. m.
  • Bolivia: 8.30 p. m.
  • Colombia: 7.30 p. m.
  • Ecuador: 7.30 p. m.

¿Dónde ver Chile vs Brasil por las Eliminatorias 2025?

El partido entre ambas naciones podrá seguirse a través de la señal de Movistar Play y Movistar Deportes Perú y en territorio chileno se podrá seguir en Chilevisión, mientras que en Brasil será por la señal de Globoplay. Además, lo podrás seguir aquí en La República Deportes, para seguir todas las incidencias durante el desarrollo del encuentro.

  • Argentina – TyC Sports Play / TyC Sports 2
  • Brasil – Globoplay / Zapping / Claro TV+ / Amazon Prime Video / Sky+ / Vivo Play / SporTV / Globo
  • Chile – Chilevisión / Mega
  • Ecuador – Canal del Fútbol
  • Perú – Movistar Play / Movistar Deportes Perú

¿Cuándo juegan Chile y Brasil por las Eliminatorias 2025?

El encuentro está programado para este jueves 4 de septiembre, en el Estadio Maracaná.

PUEDES VER: Regalan entradas para el Perú vs Uruguay por las Eliminatorias: la razón por la cual la AUF tomó drástica media

lr.pe

Próximos partidos de Chile y Brasil

Brasil

  • Brasil vs Chile | Jueves 4/9 – 7:30 p. m.
  • Bolivia vs Brasil | Martes 9/9 – 6:30 p. m

Chile

  • Brasil vs Chile | Jue, 4/9 – 7:30 p. m.
  • Chile vs Uruguay | Mar, 9/9 – 6:30 p. m.
  • Rusia vs Chile | 15/11 – Por definirse
  • Chile vs Perú | 18/11 – Por definirse
Notas relacionadas
Últimas noticias de Perú vs Uruguay: posible alineación de la selección peruana en las Eliminatorias 2026

Últimas noticias de Perú vs Uruguay: posible alineación de la selección peruana en las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Con Yoshimar Yotún y otras novedades: el posible equipo titular de Perú ante Uruguay por eliminatorias

Con Yoshimar Yotún y otras novedades: el posible equipo titular de Perú ante Uruguay por eliminatorias

LEER MÁS
Canal confirmado Perú ante Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal confirmado Perú ante Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Brasil vs Chile: día, hora y canal TV del partido por Eliminatorias en el estadio Maracaná

Brasil vs Chile: día, hora y canal TV del partido por Eliminatorias en el estadio Maracaná

LEER MÁS
Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

LEER MÁS
Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Conmebol habría definido fallo sobre el caso de Independiente vs U. de Chile tras última audiencia: "Todo indica que va a ser..."

Conmebol habría definido fallo sobre el caso de Independiente vs U. de Chile tras última audiencia: "Todo indica que va a ser..."

LEER MÁS
Partidos de HOY, jueves 4 de septiembre de 2025: horario y canales para ver EN VIVO las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Partidos de HOY, jueves 4 de septiembre de 2025: horario y canales para ver EN VIVO las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
Paolo Guerrero confía en la selección y envía mensaje al hincha previo al duelo con Uruguay: "Van a dejar la vida"

Paolo Guerrero confía en la selección y envía mensaje al hincha previo al duelo con Uruguay: "Van a dejar la vida"

LEER MÁS
Periodista uruguayo pide no subestimar a Perú y sus compañeros se burlan: "El fútbol peruano se falta el respeto solo"

Periodista uruguayo pide no subestimar a Perú y sus compañeros se burlan: "El fútbol peruano se falta el respeto solo"

LEER MÁS
Colombia vs Bolivia EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

Colombia vs Bolivia EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

LEER MÁS
Alineaciones Argentina contra Venezuela: formaciones del duelo por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Alineaciones Argentina contra Venezuela: formaciones del duelo por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Betssy Chávez EN VIVO: Tribunal Constitucional ordenó excarcelación de la exministra de Pedro Castillo

Betssy Chávez estuvo una semana en la cárcel sin tener una orden en su contra: TC califica de "arbitraria" su detención

Marco Rubio advierte a Maduro que EEUU volverá a atacar cargamentos de droga: interceptarlos ya no funciona

Deportes

Los 5 jugadores de la selección peruana que están en 'capilla' y deben cuidarse ante Uruguay: 3 son titulares para Óscar Ibáñez

Oliver Sonne sorprende al revelar que aceptaría jugar en inédita posición ante Uruguay por Eliminatorias: "Sí puedo"

Prensa uruguaya recuerda cuando Perú "bailó" a la Celeste en el Centenario: "Fue un vendaval de fútbol"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Betssy Chávez EN VIVO: Tribunal Constitucional ordenó excarcelación de la exministra de Pedro Castillo

Betssy Chávez estuvo una semana en la cárcel sin tener una orden en su contra: TC califica de "arbitraria" su detención

Betssy Chávez saldrá en libertad: Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación inmediata

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota