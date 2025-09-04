HOYSuscripcion LR Focus

Argentina vs Venezuela EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por las Eliminatorias 2026?

Argentina y Venezuela se medirán en el Mâs Monumental en lo que significarán el último partido de Lionel Messi en tierras argentinas por Eliminatorias. Conoce AQUÍ todos los detalles para ver a la Albiceleste y la Vinotinto.

Argentina llega a este partido tras empatar y Venezuela viene de perder. Foto: composición LR
¿A qué hora juega Argentina vs Venezuela EN VIVO por las Eliminatorias 2026 con Lionel Messi? El duelo, por la penúltima jornada de las clasificatorias sudamericanas, se jugará este jueves 4 de septiembre desde las 6.30 p. m. (hora peruana) en Buenos Aires y será transmitido por GOLPERU, TyC Sports, Telefe y Venevisión. Además, La República Deportes te llevará este y todos los partidos de hoy con la previa, el minuto a minuto y el video de los goles.

Argentina vs Venezuela EN VIVO por las Eliminatorias 2026

05:10
4/9/2025

¡Bienvenidos!

Buenos días, lectores y lectoras, aquí podrán seguir toda la cobertura de este partidazo entre Argentina vs Venezuela por la penúltima jornada de las Eliminatorias 2026. Este partido tendrá un condimento especial porque será el último de Lionel Messi por clasificatorias en tierras argentinas.

Argentina, ya clasificado al siguiente mundial, recibirá a Venezuela en el Mâs Monumental en un partido más que especial: será el último de Lionel Messi en tierras argentinas por Eliminatorias. La Vinotinto, por su parte, buscará dar el golpe y aferrarse a las posibilidades que tiene de clasificar a la Copa del Mundo por primera vez. Con 18 puntos y en el séptimo lugar, el equipo que dirige Fernando Batista busca un resultado positivo y una caída de Colombia para llegar con vida a la última fecha.

¿A qué hora juegan Argentina vs Venezuela por las Eliminatorias 2026?

El Argentina vs Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026 está programado para disputarse desde las 6.30 p. m. (hora peruana). Conoce la guía de horarios para otros países:

  • México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 7.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.
  • España: 1.30 p. m. (jueves 21).

¿Dónde ver Argentina vs Venezuela por las Eliminatorias 2026?

En Perú, la transmisión por TV del Argentina vs Venezuela estará a cargo de GOLPERU, por cable. En suelo argentino, irá por TyC Sports, Telefe, mientras que en territorio llanero se podrá ver por Venevisión.

Argentina vs Venezuela: alineaciones posibles

  • Argentina: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Thiago Almada, Franco Mastantuono, Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni
  • Venezuela: Rafael Romo, Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Jon Aramburu, Miguel Navarro, José Martínez, Jefferson Savarino, Telasco Segovia, Yeferson Soteldo, Josef Martínez y Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.

Argentina vs Venezuela: pronósticos

Según las diversas casas de apuestas, Argentina parte como el principal favorito para ganar el encuentro. Una victoria de la Vinotinto paga hasta 14 veces más.

  • Betsson: gana Argentina (1.21), empate (6.40), gana Venezuela (14.50)
  • Betano: gana Argentina (1.25), empate (6.40), gana Venezuela (14.50)
  • Bet365: gana Argentina (1.22), empate (5.75), gana Venezuela (13.00)
  • Inkabet: gana Argentina (1.24), empate (6.89), gana Venezuela (14.20)
  • Doradobet: gana Argentina (1.25), empate (6.00), gana Venezuela (13.00).

Argentina vs Venezuela: últimos resultados

De los últimos 5 enfrentamientos, Argentina registra 3 triunfos, mientras que Venezuela ha ganado solo una vez.

  • Venezuela 1-1 Argentina | 10.10.24
  • Argentina 3-0 Venezuela | 25.03.22
  • Venezuela 1-3 Argentina | 02.09.21
  • Venezuela 0-2 Argentina | 28.06.19
  • Argentina 1-3 Venezuela | 22.03.19

¿Cómo ver el Argentina vs Venezuela por internet?

Para ver la transmisión en vivo por internet del Argentina vs Venezuela, tienes que conectarte a las plataformas de streaming de DGO o la plataforma Venevisión.

