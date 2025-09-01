Programación de la fecha 17 de las Eliminatorias 2025: ¿cómo va Perú y las otras selecciones en la tabla de posiciones?
Todo listo para esta fecha doble que promete ser una de las más emocionantes y, a la vez, emotiva, ya que Lionel Messi se despedirá de este certamen luego de enfrentar a Ecuador.
- Perú vs Uruguay: fecha, hora y canal confirmado de la penúltima jornada por Eliminatorias 2026
- Así quedaron conformados los equipos en la Champions League 2025-2026: Real Madrid y Barcelona ya conocen sus rivales en la Fase Liga
Todo está listo para que este jueves 4 de septiembre se disputen las fechas dobles de las Eliminatorias 2025, donde varias selecciones buscarán definir su futuro y asegurar la clasificación al Mundial 2026. Esta fase será una de las más emotivas, ya que Lionel Messi se despedirá de la competición cuando Argentina enfrente en casa a Venezuela y luego visite a Ecuador.
Por su parte, la selección peruana, que se encuentra en el noveno lugar de la tabla, intentará sumar de a tres frente a Uruguay y Paraguay. Aunque la tarea es complicada por el gran presente de ambos rivales, los hinchas de la Bicolor mantienen la ilusión de alcanzar el repechaje.
PUEDES VER: ¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a la Vinotinto
Programación de las Eliminatorias 2025
Jornada 17
- Paraguay vs Ecuador – Jue, 4/9 – 6:30 p. m.
- Argentina vs Venezuela – Jue, 4/9 – 6:30 p. m.
- Uruguay vs Perú – Jue, 4/9 – 6:30 p. m.
- Colombia vs Bolivia – Jue, 4/9 – 6:30 p. m.
- Brasil vs Chile – Jue, 4/9 – 7:30 p. m.
Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026
|Puesto
|Equipos
|PJ
|PG
|PE
|PP
|DF
|Puntos
|1
|Argentina
|16
|11
|2
|3
|19
|35
|2
|Ecuador
|16
|7
|7
|2
|8
|25
|3
|Brasil
|16
|7
|4
|5
|5
|25
|4
|Uruguay
|16
|6
|6
|4
|7
|24
|5
|Paraguay
|16
|6
|6
|4
|3
|24
|6
|Colombia
|16
|5
|7
|4
|4
|22
|7
|Venezuela
|16
|4
|6
|6
|-4
|18
|8
|Bolivia
|16
|5
|2
|9
|-17
|17
|9
|Perú
|16
|2
|6
|8
|-11
|12
|10
|Chile
|16
|2
|4
|10
|-14
|10
PUEDES VER: Uruguay empezó a entrenar con solo 5 convocados a menos de una semana del partido contra Perú: uno de ellos ni siquiera podrá jugar
Jornada 18
Para cerrar esta fecha doble, Perú recibirá la visita de Paraguay.
- Ecuador vs Argentina – Mar, 9/9 – 6:00 p. m.
- Chile vs Uruguay – Mar, 9/9 – 6:30 p. m.
- Bolivia vs Brasil – Mar, 9/9 – 6:30 p. m.
- Venezuela vs Colombia – Mar, 9/9 – 6:30 p. m.
- Perú vs Paraguay - Mar, 9/9 – 6:30 p. m.