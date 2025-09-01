HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Programación de la fecha 17 de las Eliminatorias 2025: ¿cómo va Perú y las otras selecciones en la tabla de posiciones?

Todo listo para esta fecha doble que promete ser una de las más emocionantes y, a la vez, emotiva, ya que Lionel Messi se despedirá de este certamen luego de enfrentar a Ecuador.

Programación de las Eliminatorias 2025. Foto: composición LR/Conmebol/difusión
Programación de las Eliminatorias 2025. Foto: composición LR/Conmebol/difusión

Todo está listo para que este jueves 4 de septiembre se disputen las fechas dobles de las Eliminatorias 2025, donde varias selecciones buscarán definir su futuro y asegurar la clasificación al Mundial 2026. Esta fase será una de las más emotivas, ya que Lionel Messi se despedirá de la competición cuando Argentina enfrente en casa a Venezuela y luego visite a Ecuador.

Por su parte, la selección peruana, que se encuentra en el noveno lugar de la tabla, intentará sumar de a tres frente a Uruguay y Paraguay. Aunque la tarea es complicada por el gran presente de ambos rivales, los hinchas de la Bicolor mantienen la ilusión de alcanzar el repechaje.

PUEDES VER: ¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a la Vinotinto

lr.pe

Programación de las Eliminatorias 2025

Jornada 17

  • Paraguay vs Ecuador – Jue, 4/9 – 6:30 p. m.
  • Argentina vs Venezuela – Jue, 4/9 – 6:30 p. m.
  • Uruguay vs Perú – Jue, 4/9 – 6:30 p. m.
  • Colombia vs Bolivia – Jue, 4/9 – 6:30 p. m.
  • Brasil vs Chile – Jue, 4/9 – 7:30 p. m.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

PuestoEquiposPJPGPEPPDFPuntos
1Argentina1611231935
2Ecuador16772825
3Brasil16745525
4Uruguay16664724
5Paraguay16664324
6Colombia16574422
7Venezuela16466-418
8Bolivia16529-1717
9Perú16268-1112
10Chile162410-1410

PUEDES VER: Uruguay empezó a entrenar con solo 5 convocados a menos de una semana del partido contra Perú: uno de ellos ni siquiera podrá jugar

lr.pe

Jornada 18

Para cerrar esta fecha doble, Perú recibirá la visita de Paraguay.

  • Ecuador vs Argentina – Mar, 9/9 – 6:00 p. m.
  • Chile vs Uruguay – Mar, 9/9 – 6:30 p. m.
  • Bolivia vs Brasil – Mar, 9/9 – 6:30 p. m.
  • Venezuela vs Colombia – Mar, 9/9 – 6:30 p. m.
  • Perú vs Paraguay - Mar, 9/9 – 6:30 p. m.
