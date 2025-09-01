Todo está listo para que este jueves 4 de septiembre se disputen las fechas dobles de las Eliminatorias 2025, donde varias selecciones buscarán definir su futuro y asegurar la clasificación al Mundial 2026. Esta fase será una de las más emotivas, ya que Lionel Messi se despedirá de la competición cuando Argentina enfrente en casa a Venezuela y luego visite a Ecuador.

Por su parte, la selección peruana, que se encuentra en el noveno lugar de la tabla, intentará sumar de a tres frente a Uruguay y Paraguay. Aunque la tarea es complicada por el gran presente de ambos rivales, los hinchas de la Bicolor mantienen la ilusión de alcanzar el repechaje.

Programación de las Eliminatorias 2025

Jornada 17

Paraguay vs Ecuador – Jue, 4/9 – 6:30 p. m.

– Jue, 4/9 – 6:30 p. m. Argentina vs Venezuela – Jue, 4/9 – 6:30 p. m.

– Jue, 4/9 – 6:30 p. m. Uruguay vs Perú – Jue, 4/9 – 6:30 p. m.

– Jue, 4/9 – 6:30 p. m. Colombia vs Bolivia – Jue, 4/9 – 6:30 p. m.

– Jue, 4/9 – 6:30 p. m. Brasil vs Chile – Jue, 4/9 – 7:30 p. m.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

Puesto Equipos PJ PG PE PP DF Puntos 1 Argentina 16 11 2 3 19 35 2 Ecuador 16 7 7 2 8 25 3 Brasil 16 7 4 5 5 25 4 Uruguay 16 6 6 4 7 24 5 Paraguay 16 6 6 4 3 24 6 Colombia 16 5 7 4 4 22 7 Venezuela 16 4 6 6 -4 18 8 Bolivia 16 5 2 9 -17 17 9 Perú 16 2 6 8 -11 12 10 Chile 16 2 4 10 -14 10

Jornada 18

Para cerrar esta fecha doble, Perú recibirá la visita de Paraguay.