Conmebol habría definido fallo sobre el caso de Independiente vs U. de Chile tras última audiencia: "Todo indica que va a ser..."

Independiente y U. de Chile participaron en una audiencia en la que presentaron sus descargos y la Conmebol ya habría decidido el fallo final. En tanto, Alianza Lima se encuentra atento esperando el desenlace.

Alianza Lima clasificó a los cuartos de final de la Sudamericana tras eliminar a U. Católica. Foto: composición LR/Club Alianza Lima/AFP
Alianza Lima clasificó a los cuartos de final de la Sudamericana tras eliminar a U. Católica. Foto: composición LR/Club Alianza Lima/AFP

Ya pasaron cerca de dos semanas desde que se registraron graves incidentes de violencia entre aficionados de Independiente y U. de Chile en el Estadio Libertadores de América, ubicado en Avellaneda, durante la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Debido a estos disturbios, el encuentro fue primero suspendido por varios minutos y luego cancelado por la Conmebol. Actualmente, hay gran incertidumbre respecto a la decisión final sobre esta llave. El último martes 3 de septiembre, ambos clubes tuvieron una audiencia con el órganos sudamericano en el que expusieron sus descargos, por lo que ahora solo queda esperar la resolución.

De acuerdo al periodista Enrique de la Rosa, de Movistar Deportes, luego de escuchar los alegatos de ambos equipos, la Confederación Sudamericana de Fútbol habría decidido que la U. de Chile clasifique a los cuartos de final del certamen y se enfrente a Alianza Lima.

PUEDES VER: Regalan entradas para el Perú vs Uruguay por las Eliminatorias 2026: la razón por la cual la AUF tomó drástica media

¿Qué habría decidido Conmebol sobre el caso entre Independiente y U. de Chile?

"La información es que van a fallar el jueves y que todo indica que va a ser clasificado U. de Chile. Todavía no es oficial, no lo podemos confirmar, pero la información y todo se está moviendo para que juegue Alianza Lima contra U. de Chile", dijo La Rosa en la última edición del programa 'Al Ángulo'.

El comunicador precisó que como parte de la resolución el partido se jugaría a puertas cerradas en Chile y solo con hinchada local en Matute. Además, señaló que Los Azules habrían pedido cambiar de localía y jugar el encuentro en Coquimbo.

"Me dieron una extra información, el partido de U. de Chile sería sin público allá y sin visitantes acá en Perú. Creo que los van a sancionar con 2 años sin público. Independiente sería sancionado entre 2 o 3 años. Me dijeron que, en caso de que sea clasificado, U. de Chile escogió jugar en Coquimbo", agregó.

PUEDES VER: Nolberto Solano sufrió catastrófico debut como DT de la selección de Pakistán: recibió 8 goles y fue expulsado

Independiente y U. de Chile participaron de audiencia con Conmebol

En la audiencia celebrada el último martes 4 en la sede de Conmebol, en Paraguay, Independiente de Avellaneda solicitó reanudar el partido en un campo neutral, mientras que en la U. de Chile alegaron que no son responsables de lo ocurrido, por lo que deberían clasificar a la siguiente fase. Según informan desde ambos países, el veredicto final saldría este jueves 4 de septiembre.

