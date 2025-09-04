La selección peruana afrontará el cierre de las eliminatorias sudamericanas con un plantel conformado en su mayoría por jugadores del medio local. De este grupo, destaca el 'pelotón' de futbolistas provenientes de Alianza Lima, un grupo tan numeroso que ha posicionado al club íntimo como el club que más convocados aporta a esta fecha doble del certamen.

Con un total de ocho jugadores citados, el cuadro blanquiazul supera a clubes de la talla de River Plate y Flamengo en la lista elaborada por el portal Sofascore. Curiosamente, el aporte de Alianza no se limita a la Bicolor, sino que también 'colabora' con otro representativo de la región.

¿Qué jugadores Alianza Lima fueron convocados a las eliminatorias?

Estos son los ocho jugadores de Alianza Lima que fueron llamados a la jornada doble de las eliminatorias. Salvo por Guillermo Viscarra, de Bolivia, el resto son seleccionados peruanos.

Guillermo Viscarra (portero)

Carlos Zambrano (defensa)

Renzo Garcés (defensa)

Miguel Trauco (lateral)

Piero Cari (mediocampista)

Sergio Peña (mediocampista)

Alessandro Burlamaqui (mediocampista)

Kevin Quevedo (extremo).

Alianza Lima y Sporting Cristal son los clubes peruanos que más convocados aportan. Foto: Sofascore

De acuerdo con Sofascore, por detrás del equipo dirigido por Néstor Gorosito se ubican Bolívar de La Paz (7 convocados), Flamengo y River Plate (6 convocados) y Corinthians, Palmeiras y Sporting Cristal (5 convocados).

¿Qué futbolistas de Alianza Lima serán titulares en eliminatorias?

Entre los convocados aliancistas que jugarían en esta fecha 17 de las eliminatorias el único que estaría casi asegurado como titular es Renzo Garcés. Sergio Peña y Kevin Quevedo también tienen grandes chances de iniciar, aunque con ellos algunas dudas.

Por otro lado, el portero Viscarra no tendría asegurada su titularidad en la selección boliviana, pues su DT podría optar por el experimentado Carlos Lampe para ir desde el arranque frente a Colombia. Un caso similar sería el de Carlos Zambrano, quien parecía 'fijo' en el once inicial de Óscar Ibáñez, pero que habría quedado relegado por Luis Abram. En cuanto a Trauco, Cari o Burlamaqui, no se sabe con certeza si quedarían en la nómina final ante Uruguay.