Perú vs Uruguay: fecha, hora y canal confirmado de la penúltima jornada por Eliminatorias 2026

La selección peruana se prepara para afrontar sus ultimas dos jornadas de las Eliminatorias 2026. Perú, actualmente penúltimo en la tabla con 12 puntos, jugará primero contra Uruguay en Montevideo con el objetivo de dar el golpe y esperar que Venezuela y Bolivia caigan, para de esta manera llegar con vida a la última fecha. El encuentro entre la Bicolor y la Celeste se jugará el 14 de septiembre.

Con algunas bajas significativas como la de Paolo Guerrero, Gianluca Lapadula y André Carrillo, y los regresos de Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales y Joao Grimaldo, la Blanquirroja intentará dar el golpe en el Estadio Centenario ante una Uruguay que con solo un empate asegurará su clasificación a la siguiente Copa del Mundo.

¿Cuándo juegan Perú vs Uruguay?

El enfrentamiento entre Perú vs Uruguay está programado para el próximo jueves 14 de septiembre en Montevideo.

¿A qué hora juegan Perú vs Uruguay?

El choque entre Perú vs Uruguay comenzará desde las 6.30 p. m. (hora local) y 8.30 p. m. (hora uruguaya).

¿Dónde ver Perú vs Uruguay?

En territorio peruano, el Perú vs Uruguay se podrá ver a través de América TV y ATV, en señal abierta, y por medio de Movistar Deportes, por cable.

Entradas Perú vs Uruguay por las Eliminatorias 2026

Según anunció la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), las entradas para los hinchas peruanos tienen un costo de 100 dólares. Los aficionados locales, por su parte, podrán adquirir boletos con dos precios diferentes: 590 dólares y 2.490 dólares.