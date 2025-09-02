Canal confirmado Perú ante Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

En estas dos semanas, la selección peruana afrontará sus dos últimos compromisos en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El primero será frente a Uruguay en la jornada 17, un duelo que podría marcar su eliminación definitiva del repechaje o abrir la puerta a una remontada tan esperanzadora como improbable. El encuentro se disputará este jueves 4 de septiembre y será transmitido por América TV, ATV y Movistar Deportes, en territorio nacional.

A pesar de ausencias clave como Paolo Guerrero, el equipo peruano contará con el regreso de figuras como Yoshimar Yotún. Con este plantel, la Blanquirroja buscará sorprender en el Estadio Centenario ante una selección uruguaya que, con solo empatar, sellaría su boleto al próximo Mundial. El último enfrentamiento entre ambos terminó en una victoria por 1-0 de Perú.

¿A qué hora juegan Perú ante Uruguay?

El partido entre Perú y Uruguay por la penúltima jornada está programado para jugarse desde las 6.30 p. m. (hora local) y 8.30 p. m. (hora uruguaya).

¿En qué canal ver Perú ante Uruguay?

El cotejo entre Perú y Uruguay se podrá ver a través de América TV (canal 4) y ATV (canal 9), en señal abierta, y por Movistar Deportes (canal 3 y 703 en HD) en cable. Para la región charrúa, irá a través de DSports, la plataforma DGO, AUF TV, Antel TV y los principales cableoperadores al interior del país.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026: ¿cómo va Perú y Uruguay?

Con solo 12 puntos, la selección peruana se encuentra en la penúltima casilla. El equipo que dirige Marcelo Bielsa, por su parte, se ubica en la cuarta posición con 24 unidades.