Deportes

Ricardo Gareca entra al mundo del streaming y la prensa de Chile queda sorprendida: "Se reinventa tras su fracaso con la Roja"

La incursión de Ricardo Gareca en el mundo del streaming generó impacto en Chile y llamó la atención de los medios locales porque no esperaban ver esta nueva faceta del ‘Tigre’.

Ricardo Gareca incursionará en el mundo del streaming con 'La Sustancia'. Foto: composición LR/captura de Clank
Ricardo Gareca incursionará en el mundo del streaming con 'La Sustancia'. Foto: composición LR/captura de Clank

Ricardo Gareca ha cambiado la banca de suplentes por los micrófonos. Al menos por un momento, el técnico argentino incursionará en el mundo del streaming en un programa llamado 'La Sustancia'. Si bien por el momento no se sabe mucho del formato, el avance del mismo nos mostró al 'Tigre' por las calles de Barranco y adelantó que su primer invitado sería Jefferson Farfán. Esta nueva faceta no ha pasado desapercibida por la prensa chilena, quienes rápidamente comentaron sobre esta sorpresiva aparición digital.

La mayoría de medios sureños enfatizaron el repentino cambio que ha hecho el técnico argentino en su vida profesional. Así fue el titular de una nota del medio 'La Señal': "Gareca se reinventa tras su fracaso con la Roja y se lanza como streamer".

PUEDES VER: Gonzalo Núñez abandona el set en pleno debate tras posible fichaje de Sekou Gassama por Universitario: 'No lo has visto jugar'

lr.pe

Ricardo Gareca causa sorpresa en Chile por su incursión como streamer

Dicho medio recordó el paso de Gareca como seleccionador de Chile para hablar sobre su faceta como streamer. "Una nueva etapa vivirá el extécnico de la selección chilena Ricardo Gareca en 2026 dado que, tras su fracaso con la Roja, se volverá streamer y conducirá su propio podcast", señalaron.

Del mismo modo, Chilevisión también le dieron un espacio al 'Flaco' en su modo streamer. "Alejado de las bancas. Gareca cambió el buzo por los micrófonos y conducirá su propio podcast, el que tendrá su primer capítulo en los próximos días", comentaron.

No solo en Chile hablaron sobre el nuevo proyecto de Gareca, sino también en Colombia. El diario 'El Tiempo' lo comparó con streamers mundialmente conocidos. "Como Westcol e Ibai Llanos: Ricardo Gareca debuta como streamer con Jefferson Farfán", titularon su artículo.

Ricardo Gareca renunció como DT de Chile. Foto: La Señal.

Ricardo Gareca renunció como DT de Chile. Foto: La Señal.

PUEDES VER: Desde Uruguay descartan a Hernán Barcos como fichaje para el 2026: 'Un equipo peruano le ofreció un salario imposible de igualar'

lr.pe

¿En qué consiste el programa de streaming de Ricardo Gareca?

Ricardo Gareca será la imagen del inédito programa 'La Sustancia'. Este será un canal de streaming que busca aportar con charlas amenas y profundas al consumidor. Eso sí, aún no hay una fecha exacta para el lanzamiento del primer episodio, pero la campaña de intriga ya sido todo un éxito.

Hace algunos días, el estratega fue visto en Barranco instalado en un cubo de acrílico junto con Jefferson Farfán, quien sería su primer invitado. Recordemos que ambos ya estuvieron juntos en 'Enfocados', espacio digital el exjugador de la selección peruana.

