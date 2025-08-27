HOYSuscripcion LR Focus

Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II
Deportes

Álex Valera y las 7 veces que se perdió la convocatoria de la selección peruana: ¿cuáles fueron los motivos?

Increíblemente Valera no fue convocado a la selección peruana en 7 ocasiones entre partidos de Copa América y Eliminatorias. Su ausencia se remonta a octubre de 2023.

Valera y las 7 veces que fue desconvocado de la selección peruana . Foto: ESPN
Alex Valera volvió al ojo de la tormenta, tras las polémicas declaraciones de Hernán Barcos. El 'Pirata' aseguró que quedó incómodo por lo sucedido, pues Valera le faltó el respeto. El experimentado '9' recordó que el popular 'Valegol' no aceptó ser convocado en la selección peruana y mencionó que debería aprender a respetar y tener más humildad.

Por este motivo, el popular programa 'Mano a Mano' del canal digital 'Denganche' sorprendió a los fanáticos del atacante 'crema' al revelar todas las veces que Valera fue desconvocado de la de la selección peruana de fútbol.

PUEDES VER: Rainer Torres y su fuerte mensaje tras pelea de Hernán Barcos y Alex Valera: “Algo está muy mal”

¿Cuáles fueron las 7 veces que Valera se perdió la convocatoria de la selección peruana?

El delantero de Universitario se perdió 7 veces la convocatoria con la selección peruana, tras el triste repechaje ante Australia. Todo empezó con la fecha doble ante Chile y Argentina (octubre del 2023) por decisión técnica. Luego los partidos ante Bolivia y Venezuela tampoco los jugó por decisión técnica. Valera no asistió a la Copa América 2024, pese a su buen momento, por motivos personales. Posteriormente, una lesión de espalda lo dejó sin chances ante Brasil. Las demás ausencias fueron por motivos personales y un desagarro en el cierre de las Eliminatorias 2025.

PUEDES VER: Luis Ramos y su discreto promedio goleador: así llega el '9' titular que reemplazará a Paolo Guerrero en Eliminatorias

Álex Valera se pronuncia tras bronca con Hernán Barcos en el Universitario vs Alianza Lima

"Es parte del fútbol y creo que eso pasa en todos los clásicos. Creo que ya estoy madurando en ese aspecto, pero fue una calentura nomás del partido y creo que ahí queda", declaró en zona mixta, mostrando una clara reflexión sobre lo ocurrido.

Valera fue titular, una vez más, por el Torneo Clausura y jugó todo el encuentro. Pese a no anotar en este partido, es el máximo goleador de Universitario en lo que va de la temporada con 11 goles (7 por el Apertura, uno por la Copa Libertadores y 3 por el Clausura).


