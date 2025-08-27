HOYSuscripcion LR Focus

Pedro García propuso a Néstor Gorosito como futuro reemplazante de Óscar Ibañez en la selección peruana si sigue avanzando con Alianza Lima en Sudamericana

Pedro García menciona que si Gorosito continúa avanzando en la Copa Sudamericana, su llegada a la 'blanquirroja' ganaría fuerza, destacando ejemplos de otros entrenadores.

En un reciente programa de 'Vamos al VAR', el periodista deportivo Pedro García mencionó el nombre de un director técnico argentino como una de las posibles alternativas para reemplazar en el banquillo de la selección peruana a Óscar Ibáñez, de cara al nuevo proceso eliminatorio rumbo al Mundial 2030.

Al mencionar el nombre del popular 'Pipo', el comunicador explicó las razones por las cuales el exentrenador de San Lorenzo, River Plate y otros equipos debería ser tomado en cuenta en el futuro como una buena opción para reemplazar a Ibáñez.

PUEDES VER: Óscar Ibáñez se rinde ante Alessandro Burlamaqui tras convocarlo en Perú y explica el determinante motivo: "Es difícil lo que hizo él"

¿Por qué Néstor Gorosito debe ser tomado en cuenta como futuro entrenador de la selección peruana?

La buena campaña internacional que ha tenido Alianza Lima en 2025 bajo el mando de Néstor Gorosito ha sido uno de los factores más discutidos respecto a la posibilidad de considerarlo para dirigir a la 'blanquirroja' en un futuro cercano. Por ello, según Pedro García, el 'Pipo' no sería una mala alternativa debido a su buena gestión en el cuadro 'blanquiazul' y dejó en claro que, si sigue avanzando de fase en la Copa Sudamericana, cobraría más fuerza su llegada a la 'Videna': ''Si Alianza Lima sigue progresando en la Copa Sudamericana, no descartes como opción a Gorosito para ser seleccionador de Perú. Lo puede ser tranquilamente'', declaró.

Además, citó los antecedentes recientes de entrenadores a quienes, cuando les fue bien en un equipo grande del torneo local, se les consideró para la selección: “Le pasó a Paulo Autori en Sporting Cristal, a Jorge Fossati en Universitario, a Ricardo Gareca en Universitario, a Freddy Ternero en Cienciano y a Julio César Uribe en Cienciano”. Con estos ejemplos de los últimos 25 años, dejó en claro que el patrón podría repetirse con el estratega argentino.

PUEDES VER: Convocados de la selección peruana: lista confirmada de Óscar Ibáñez para la última fecha doble de eliminatorias

La continuidad de Ibáñez pende de un hilo

El panelista también señaló que la continuidad de Óscar Ibáñez como entrenador de la selección peruana pende de un hilo si no obtiene los resultados esperados en la última doble fecha: ante Uruguay, de visita, y Paraguay, de local. “Ibáñez se juega el puesto”, aseguró, pese a que las chances de la 'bicolor' para acceder al séptimo lugar ya son muy escasas.

