EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Regalan entradas para el Perú vs Uruguay por las Eliminatorias: la razón por la cual la AUF tomó drástica media

La selección peruana se enfrentará a Uruguay el 4 de octubre en Montevideo, buscando sumar puntos en las Eliminatorias para el Mundial 2026. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Centenario.

La AUF está regalando entradas para el Perú vs Uruguay por Eliminatorias. Foto: composición LR/difusión
Perú visitará Montevideo para enfrentar a Uruguay en la próxima fecha doble de las Eliminatorias 2026. La selección peruana intentará sumar una victoria frente a los charrúas, mientras que el conjunto celeste buscará asegurar su clasificación directa al Mundial.

Previo al encuentro, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tomó una drástica medida, está regalando entradas para el partido que se disputará este jueves 4 en el Estadio Centenario, el último que Uruguay jugará como local por la penúltima jornada de las Eliminatorias. La decisión se debe a que no se logró vender la totalidad de los boletos disponibles.

lr.pe

¿Por qué la AUF está regalando entradas para el Perú vs Uruguay?

Hasta este lunes se habían vendido 26.500 entradas, lo que equivale a la mitad del aforo del estadio, por lo que el Centenario está lejos de lucir colmado como en otras instancias definitorias en pasadas Eliminatorias. Es por este motivo que desde la AUF se está regalando entradas a hinchas que estuvieron en anteriores partidos en el Centenario.

Está medida se informa a sus hinchas a través de correo electrónico, quienes estaban registrados antes del 1 de septiembre recibieron una entrada gratuita. Junto con ello, se les ofreció una promoción del 10% de descuento para la compra de un boleto adicional para un acompañante. Los beneficiados deben completar un formulario con sus datos para acceder a este beneficio.

lr.pe

¿Cuánto están las entradas para el Uruguay vs Perú?

Tribuna – Generales – Descuento (Redpagos/Mastercard).

  • Ámsterdam: $590 | $472
  • Colombes: $590 | $472
  • Olímpica General: $890 | $712
  • Olímpica Numerada: $1290 | $1032
  • América (Pta 3): $2490 | $1992
  • América visitante (Puerta 24): USD 100
Venta de entradas

Venta de entradas

