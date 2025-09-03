Perú vs Uruguay: posibles alineaciones con Erick Noriega y sin Andy Polo para el decisivo partido por Eliminatorias 2026

La selección peruana de fútbol se mide en un partidazo ante Uruguay por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El excampeón de América parte como amplio favorito, ya que acaricia la clasificación y el historial respalda a los 'charrúas' en el Estadio Centenario de Montevideo. El 'Loco' Bielsa no contará con el '9' Darwin Núñez y el cuadro de Óscar Ibáñez también presenta algunas bajas en el once titular.

Perú tendrá que tomar sus precauciones con el esquema táctico 1-4-2-3-1 para llevarse el histórico triunfo. Es importante destacar que el equipo nacional buscará romper su mala racha de visita, ya que en las Eliminatorias 2026 increíblemente todavía no anota en esa condición.

Alineaciones Perú vs Uruguay por Eliminatorias 2026

Óscar Ibáñez va por el golpe con una mezcla de experiencia y juventud ante la favorita Uruguay liderada por Rodrigo Bentancur. El duelo será muy peleado en el centro del campo, aunque la ausencia de Carlos Zambrano y de Andy Polo podría pasar factura.

Perú: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Renzo Garcés, Luis Abram, Marcos López, Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzáles, Kevin Quevedo, Kenji Cabrera y Luis Ramos.



Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathias Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez.

¿A qué hora juegan Perú vs Uruguay por Eliminatorias 2026?

El encuentro entre Perú y Uruguay se llevará a cabo el jueves 4 de septiembre a las 6:30 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, el partido iniciará a las 8:30 p.m. Por su parte, en Venezuela, Chile y Bolivia el inicio está programado para las 7:30 p.m., mientras que en México comenzará a las 5:30 p.m. En España, el duelo se podrá seguir a la 1:30 a.m. del viernes 5.

¿Dónde ver Perú vs Uruguay por Eliminatorias 2026?

En territorio peruano, el Perú vs Uruguay se podrá ver a través de América TV y ATV, en señal abierta, y por medio de Movistar Deportes, por cable. Además, de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV APP.