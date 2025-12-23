Fichajes de la Liga 1 2026: todas las altas, bajas y rumores en el fútbol peruano
Los equipos en la Liga 1 continúan reforzándose para lo que será la siguiente temporada. Junto a ello, se van conociendo las salidas de algunos jugadores para el próximo año.
- Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1
- Javier Rabanal dio su primera conferencia como DT de Universitario: "Es el proyecto que más me seducía"
Se acaba el año, pero los movimientos en el mercado de fichajes continúan en el fútbol peruano. Universitario de Deportes ya presentó oficialmente a Javier Rabanal, quien ya se encuentra en el país para dirigir al actual campeón del fútbol peruano. Ahora, solo falta que el club 'crema' empiece a anunciar a los nuevos fichajes del plantel.
De igual forma, Alianza Lima ya tiene a Pablo Guede encargándose de los últimos detalles para cerrar el plantel 2026. Hasta el momento, los 'íntimos' han fichado a Luis Ramos, Cristian Carbajal, D'Alessandro Montenegro y Alejandro Duarte. Por el lado de Sporting Cristal, los 'rimenses' ya dieron a conocer las incorporaciones del brasileño Gabriel Santana y el argentino Juan Cruz González.
PUEDES VER: Javier Rabanal dio su primera conferencia como DT de Universitario: "Es el proyecto que más me seducía"
Universitario de Deportes
- Altas: Javier Rabanal (DT), Diego Romero (por confirmar), Emerson Pata (por confirmar), Caín Fara (por confirmar)
- Bajas: Jorge Fossati (DT), Sebastián Britos, Gabriel Costa, Diego Churín, Jairo Vélez, Rodrigo Ureña (por confirmar)
- Renovaciones: Horacio Calcaterra, Matías Di Benedetto, Williams Riveros, José Carabalí, José Rivera (por confirmar).
Alianza Lima
- Altas: Pablo Guede (DT), Jairo Vélez, Alejandro Duarte, D'Alessandro Montenegro, Cristian Carbajal, Luis Ramos, Nicolás Díaz (por confirmar)
- Bajas: Néstor Gorosito (DT), Hernán Barcos, Pablo Ceppelini, Guillermo Enrique, Ricardo Lagos, Ángelo Campos (por confirmar), Matías Succar (por confirmar)
- Renovaciones: Eryc Castillo, Renzo Garcés, Fernando Gaibor, Alan Cantero (por confirmar).
Sporting Cristal
- Altas: Gabriel Santana, Juan Cruz González
- Bajas: Alejandro Duarte, Nicolás Pasquini, Jhilmar Lora
- Renovaciones: Martín Távara, Rafael Lutiger, Irven Ávila.
Cusco FC
- Altas: Gabriel Carabajal, José Manzaneda, Gu Rum Choi, Diego Soto, José Bolívar
- Bajas: Luis Ramos
- Renovaciones: Miguel Rondelli (DT).
FBC Melgar
- Altas: Pablo Erustes, Jeriel De Santis
- Bajas: Mariano Barreda (préstamo), Percy Liza (préstamo), Mathías Llontop (préstamo), Pier Barrios, Tomás Martínez
- Renovaciones: Horacio Orzán, Ricardo Farro, Lautaro Guzmán, Alec Deneumostier.
Alianza Atlético
- Altas: Federico Urciuoli (DT), Mariano Barreda (préstamo)
- Bajas: Gerardo Ameli (DT), Agustín Graneros, Diego Melián, Federico Illanes, Horacio Benincasa
- Renovaciones: -
Deportivo Garcilaso
- Altas: Hernán Lisi (DT), Agustín Graneros, Claudio Torrejón, Horacio Benincasa, Beto da Silva, Adrián Ascues, Christopher Olivares
- Bajas: Carlos Bustos (DT), Pablo Erustes, Juan Diego Lojas, Carlos Beltrán (por confirmar)
- Renovaciones: Aldair Salazar, Patrick Zubczuk, Orlando Núñez, Xavi Moreno, Erick Canales, Kevin Sandoval, Francisco Arancibia
Cienciano
- Altas: Horacio Melgarejo (DT), Claudio Núñez (por confirmar), Matías Succar (por confirmar), Gerson Barreto (por confirmar)
- Bajas: Carlos Desio (DT), Beto da Silva, Claudio Torrejón, Nicolás Amasiguén (préstamo), Ignacio Barrios, Adrián Ascues
- Renovaciones: Carlos Garcés, Maximiliano Amondarain
Los Chankas
- Altas: Gonzalo Rizzo, Jarlín Quintero, Janio Pósito, Brayan Guevara, Abdiel Ayarza, Kenyi Barrios
- Bajas: José Manzaneda, Santiago Torres, Pablo Bueno, Franz Schmidt, Willy Díaz, Fred Zamalloa, David Dioses, Jordan Guivin
- Renovaciones: Franco Torres, Héctor González, Oshiro Takeuchi, Ayrthon Quintana, Adrián Quiroz, Hairo Camacho, Franco Saravia, Christian Velarde, Jorge Palomino, Carlos Pimienta, Kelvin Sánchez, Félix Espinoza, David Gonzáles.
ADT
- Altas: Víctor Rivera (DT - por confirmar), Aylton Mazzo
- Bajas: Horacio Melgarejo (DT), Gu Rum Choi, Carlos Grados, D'Alessandro Montenegro, Gerson Barreto, Ademar Robles, Gustavo Dulanto
- Renovaciones: Víctor Cedrón, John Narváez
Sport Huancayo
- Altas: Yorleys Mena, Franco Caballero, Rick Campodónico, Jeremy Rostaing, Jeremy Canela
- Bajas: Janio Pósito, Marlon de Jesús
- Renovaciones: Javier Saguinetti, Yonathan Murillo, Ángel Zamudio, Piero Magallanes, Ronal Huaccha, Marcelo Gaona, Hugo Ángeles, Nahuel Luján, Diego Carabaño, Ricardo Salcedo, Juan Barreda, Axel Chávez.
Atlético Grau
- Altas: -
- Bajas: Diego Soto, José Bolívar
- Renovaciones: Ángel Comizzo (DT - por confirmar).
Comerciantes Unidos
- Altas: -
- Bajas: Ricardo Chipao, Alexander Lecaros, Rotceh Aguilar
- Renovaciones: Claudio Biaggio (DT), Matían Sen.
Sport Boys
- Altas: Jaime De La Pava (DT), Mathías Llontop (préstamo), Diego Melián, Federico Illanes, Anghelo Flores, André Vásquez, Percy Liza (préstamo), Gustavo Dulanto (préstamo), Renzo Alfani (por confirmar), Emilio Saba (por confirmar)
- Bajas: Juan Cabanillas (DT), Jesús Huamán, Enzo De la Peña, Fidel Martínez, Gilmar Rodríguez, Benjamín Villalta, Fabrizio Roca, Axel Domínguez, Rodrigo Colombo, Emile Franco, Matías Almirón, Jorge Ríos, Cristian Carbajal
- Renovaciones: Hansell Riojas, Leonel Solís, Nicolás Da Campo, Renzo Alfani, Steven Rivadeneyra, Luciano Nequecaur, Renzo Salazar, Sebastián Alvarado.
Juan Pablo II
- Altas: Marcelo Zuleta (DT), Christian Cueva, Erinson Ramírez, Nilton Ramírez, Christian García, Pao
- Bajas: Santiago Acasiete (DT), Renzo Alfani
- Renovaciones: Christian Flores, Matías Vega, Jair Taledo
UTC
- Altas: Carlos Bustos (DT), Ignacio Barrios, Marlon de Jesús, Marcos Lliuya, Junior Huerto
- Bajas: Jarlín Quintero, Erinson Ramírez, Christian Mejía
- Renovaciones: -
FC Cajamarca
- Altas: Carlos Silvestri (DT), Matías Almirón, Hernán Barcos (por confirmar)
- Bajas: Juan Carlos Malpica (DT), André Vásquez
- Renovaciones: -
CD Moquegua
- Altas: Nicolás Amasifuén (préstamo), Aldair Perleche, Carlos Grados, Juan Diego Lojas, Christian Enciso, Christian Mejía, Ricardo Chipao, Brayan Angulo, Édgar Lastre, Diego Ramírez
- Bajas: Jersson Vásquez (retiro)
- Renovaciones: Jaime Serna (DT), José Granda, Renzo Figueroa, Eros Montenegro, Claudio Ramírez, José López, Jimmy Jiménez, Kevin Ruiz, Allonso Dávila, Brayan Rivera, Jefferson Collazos.