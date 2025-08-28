Juan Reynoso viene cosechando buenas actuaciones con Melgar de Arequipa. El Dominó lo presentó hace algunas semanas y ya empezó a cosechar buenos frutos: séptimos en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025. A pesar de que está viviendo una nueva etapa en su carrera, es imposible que el 'Ajedrecista' no hable sobre su estadía en la selección peruana. A propósito, en una reciente entrevista, profundizó sobre su trabajo como DT en la Bicolor y explicó por qué no encontró el mejor rendimiento de sus dirigidos.

Como se recuerda, el 'Cabezón' tuvo un criticado paso por Perú, donde no consiguió ninguna victoria en partidos oficiales. El propio Juan Reynoso explica que la razón por la que no encontró la clave en la Blanquirroja fue por el plan de trabajo con algunos jugadores.

Reynoso explicó por qué no pudo triunfar en la selección peruana

En una reciente entrevista para 'El Reportero', Reynoso señaló que cuando llegó a la selección, un porcentaje muy bajo de futbolistas estaba jugando en la liga peruana o torneos de menor nivel. A diferencia de las generaciones del 2018 o 2022, él tuvo a su cargo a un grupo diferente.

"No ayudar a los jugadores a mejorar sus rendimientos en sus clubes. Nosotros teníamos muy claro, por la estadística, que Perú cuando clasificó al Mundial Rusia 2018, los peruanos que estaban en el exterior jugaban el 80% de sus partidos. Para el 2022, casi jugaban al 75 o 77%. Cuando nos toca a nosotros, muchos habían regresado al Perú o estaban en ligas menores y no llegaban ni al 30%", declaró.

Por ello, Reynoso explicó que buscó la forma de maximizar el nivel de varios. Para conseguirlo, organizó varias reuniones virtuales para realizarles un plan de trabajo. Sin embargo, no todos se acoplaban o cumplían con los ejercicios.

"Entonces, hacíamos un zoom para hacer un trabajo táctico, incluso individual. Teníamos que estar en Videna pasándoles videos, algunos más temprano, otros a otra hora, y pese a eso lo hacíamos con mucho cariño. Mandábamos una forma de trabajo, pero en la semana no se adecuaba al trabajo. Esa parte sí nos frustraba porque no podíamos hacer más. A veces pedíamos información al cuerpo técnico y nos decían que iban a mandar, pero no mandaban nada de los reportes", agregó.

Reynoso y los flojos números que tuvo en la selección peruana

Su primer partido se disputó el 24 de septiembre de 2022, en una derrota por 1-0 frente a México. Posteriormente, vivió el mejor tramo del proceso al conseguir tres victorias consecutivas en encuentros amistosos ante El Salvador, Paraguay y Bolivia.

En las Eliminatorias, su desempeño fue bastante discreto: comenzó con un empate 0-0 frente a Paraguay, pero después sufrió cuatro derrotas consecutivas ante Brasil, Chile, Argentina y Bolivia. Finalizó su participación con una igualdad frente a Venezuela.