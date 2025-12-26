HOYSuscripcion LR Focus

Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Kevin Serna dispara su valor de mercado tras debutar con Colombia: la nueva cotización del exjugador de Alianza Lima

A sus 28 años, el futbolista de Fluminense ha alcanzado el apogeo de su carrera tras destacar en la Copa Sudamericana y el Brasileirao. Su gran nivel ha provocado una modificación en su valor de mercado.

Kevin Serna debutó con la selección de Colombia en un amistoso contra México. Foto: composición LR/ESPN
Kevin Serna debutó con la selección de Colombia en un amistoso contra México. Foto: composición LR/ESPN

El debut de Kevin Serna con la selección de Colombia es reflejo del buen nivel que ha demostrado en los últimos años. El exfutbolista de Alianza Lima fue considerado por Néstor Lorenzo y logró tener minutos en la goleada 4-0 de los cafeteros ante México. El gran presente que atraviesa el hoy jugador de Fluminense no solo viene acompañado de objetivos deportivos, sino también de un notable incremento en su valor de mercado.

El 2025 solo ha significado un crecimiento en la carrera de Kevin Serna. Hace solo 4 temporadas, el extremo colombiano la rompía en la segunda división del fútbol peruano. Hoy en día, es uno de los más destacados de Fluminense y suena en algunos clubes del Viejo Continente para la próxima temporada.

PUEDES VER: Gonzalo Núñez abandona el set en pleno debate tras posible fichaje de Sekou Gassama por Universitario: No lo has visto jugar

Kevin Serna dispara su valor en el mercado tras debutar con Colombia

A comienzos de 2025, cuando dio el salto al fútbol brasileño, Kevin Serna tenía una cotización de 1.2 millones de euros. Sin embargo, su destacado desempeño en el Mundial de Clubes y su desempeño en la Copa Sudamericana impulsó su valor en el mercado, que se elevó hasta los 3 millones de euros.

En la actualidad, de acuerdo a una última actualización al portal Transfermarkt, la cotización de Serna alcanzó los 5 millones de euros. Con 28 años, el colombo-peruano logró un precio récord en su trayectoria.

PUEDES VER: Desde Uruguay descartan a Hernán Barcos como fichaje para el 2026: Un equipo peruano le ofreció un salario imposible de igualar

¿Cuándo debutó Kevin Serna con la selección de Colombia?

En un amistoso inicial rumbo al Mundial 2026, el seleccionador Néstor Lorenzo apostó por una ofensiva renovada. El estratega integró a Kevin Serna como extremo derecho, completando el tridente ofensivo junto a Luis Díaz, James Rodríguez y Luis Suárez.

Permaneció 66 minutos en cancha. Registró nueve aciertos en 11 entregas, alcanzando un 82 % de precisión. Además, se impuso en dos de cinco enfrentamientos en ataque y cumplió una labor destacada en labores defensivas, recuperando el balón en cinco ocasiones.

