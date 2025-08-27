El recordado periodista deportivo Roberto Zegarra Torres, quien fuera narrador de la selección peruana en los mundiales de fútbol durante la década de los 70 y 80, falleció la madrugada de este miércoles 27 de agosto, a los 81 años de edad. La noticia fue dada a conocer por su familia a través de las redes sociales.

"En el cielo seguirás narrando, Andrés Alejandro Zegarra Torres. Hoy, 27 de agosto del 2025, en horas de la madrugada se apagó la voz de "Roberto" (para los que no sabían era su nombre artístico, como él siempre decía) tras más de 50 años dedicado al periodismo deportivo, especialmente al relato", publicaron los familiares del comunicado en su cuenta oficial de Facebook.

Mensaje de la familia de Roberto Zegarra. Foto: captura de Facebook

"No hay palabras para describir este momento. Por el cariño y aprecio de los miles de seguidores que tiene hacemos llegar este comunicado", agregaron los parientes de Zegarra.

¿Quién fue Roberto Zegarra?

'Zegarrita', como era conocido por amigos y compañeros de trabajo, fue un destacado periodista deportivo que inició su carrera en la década de los 60 como parte del programa 'Pregón Deportivo' en compañía del exfutbolista Óscar Artacho.

Posteriormente pasó por medios como Ovación y RPP, en los cuales se afianzó como una de las voces más importantes del fútbol peruano. Entre sus coberturas más destacadas figuran los mundiales México 1970, España 1982, México 1986, Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Alemania 2006, en los cuales relató a la selección peruana dos veces.

Además, narró distintas ediciones de la Copa América, Copa Libertadores y Campeonatos Sudamericanos, así como el torneo local. En los últimos meses sufrió un deterioro de su salud, aunque se mantenía activo a través de sus redes sociales.