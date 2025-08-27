HOYSuscripcion LR Focus

Joao Grimaldo sufre duro golpe previo a unirse a la selección peruana: su club quedó eliminado de la Conference League

Tras no poder revertir la llave contra Sparta Praga, el Riga FC le dijo adiós al torneo UEFA cuando estaba a un paso de clasificar a la fase de liga. El peruano jugó hasta los 78 minutos.

Joao Grimaldo lleva poco más de seis meses en el club de Letonia. Foto: Riga FC
Joao Grimaldo se quedó con las ganas de jugar la fase de liga de la Conference League 2025-26, la cual hubiera sido su primera experiencia de este tipo en el fútbol europeo. Por la última ronda clasificatoria del torneo, el equipo del peruano, Riga FC, perdió la llave ante el Sparta Praga pese a su victoria en el partido de vuelta.

Este miércoles 27 de agosto, el cuadro de 'Joa' se impuso 1-0 al elenco checo con un gol de Iago Siqueira, aunque el resultado no fue suficiente para revertir el 0-2 de la ida. De esta forma, con un marcador global en contra de 1-2, el elenco de Letonia se despidió del certamen.

PUEDES VER: ¿A qué hora es el sorteo de la Champions League? Clasificados y formato de la edición 2025-26

Números de Joao Grimaldo en la Conference League

En estas fases clasificatorias de la Conference League, Grimaldo jugó seis partidos con el Riga FC, en los cuales sumó 489 minutos en cancha. Aunque no alcanzó a convertir goles, sí aportó cuatro asistencias que ayudaron a su equipo a llegar hasta la última ronda previa.

En la llave ante Sparta Praga, el exjugador de Sporting Cristal disputó 75 minutos del primer cotejo y otros 78 de la revancha. Lamentablemente, no tuvo mayor influencia en ninguno de los dos encuentros durante el tiempo que estuvo en el terreno de juego.

PUEDES VER: Luis Ramos y su discreto promedio goleador: así llega el '9' titular que reemplazará a Paolo Guerrero en Eliminatorias

Joao Grimaldo vuelve a la selección peruana

Grimaldo deberá dejar atrás este duro tropiezo para concentrarse en la selección peruana, a la cual volvió a ser llamado en la reciente convocatoria. El futbolista de 22 años es uno de los atacantes citados por el DT Óscar Ibáñez para los partidos ante Uruguay y Paraguay, por las dos jornadas finales de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026.

El extremo había jugado por la Bicolor por última vez en octubre del 2024, cuando disputó 18 minutos de la derrota 0-4 contra Brasil como visitante. Desde esa fecha, no había vuelto a ser considerado para las fechas FIFA de marzo y junio de este año.

