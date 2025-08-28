Uruguay sorprende con precio de las entradas para hinchas peruanos en partido por Eliminatorias

Ante Perú, Uruguay jugará su último partido como local en estas eliminatorias. Foto: composición de LR/AFP

El próximo partido de la selección peruana será el último que jugará como visitante en estas eliminatorias al Mundial 2026. Frente a Uruguay, la Bicolor buscará un milagroso triunfo que, dependiendo de otros resultados, podría dejarla con vida de cara a la jornada final del proceso.

Aunque no al nivel de las fechas anteriores, se espera la presencia de hinchas peruanos en Montevideo para acompañar al equipo de Óscar Ibáñez. Con este escenario en mente, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dispuso un lote de entradas para el público visitante, el cual se venderá a un precio único que varía radicalmente con el costo que puso en el proceso anterior, rumbo a Qatar 2022.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Perú vs Uruguay?

Según anunció la AUF a través de sus redes sociales, las entradas para los hinchas peruanos tienen un precio de 100 dólares. En comparación con el 2021, cuando la federación charrúa cobró 300 dólares por boleto, se aprecia una reducción considerable de más del 60%.

Curiosamente, serán los charrúas los que tendrán que pagar más en este duelo, pues las entradas más baratas para los aficionados locales están a 590 dólares, mientras que las más caras llegan a los 2.490 dólares

La venta se realiza de forma virtual, a través de la página web auftickets.uy. Los fanáticos peruanos que acudan a este duelo deberán ubicarse en el sector América visitante, puerta 24, zona correspondiente a la tribuna oriente del Estadio Centenario.

¿Cuándo juega Perú vs Uruguay?

El partido entre la Bicolor y la Celeste se jugará el jueves 4 de septiembre, a partir de las 6.30 p. m. (hora peruana) y 6.30 p. m. (horario uruguayo).