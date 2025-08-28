HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute
Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     
Deportes

Uruguay sorprende con precio de las entradas para hinchas peruanos en partido por Eliminatorias

La federación uruguaya confirmó el costo único que tendrán los boletos para hinchas de la selección peruana en Montevideo. Será el último partido de la Bicolor fuera de casa.

Ante Perú, Uruguay jugará su último partido como local en estas eliminatorias. Foto: composición de LR/AFP
Ante Perú, Uruguay jugará su último partido como local en estas eliminatorias. Foto: composición de LR/AFP

El próximo partido de la selección peruana será el último que jugará como visitante en estas eliminatorias al Mundial 2026. Frente a Uruguay, la Bicolor buscará un milagroso triunfo que, dependiendo de otros resultados, podría dejarla con vida de cara a la jornada final del proceso.

Aunque no al nivel de las fechas anteriores, se espera la presencia de hinchas peruanos en Montevideo para acompañar al equipo de Óscar Ibáñez. Con este escenario en mente, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dispuso un lote de entradas para el público visitante, el cual se venderá a un precio único que varía radicalmente con el costo que puso en el proceso anterior, rumbo a Qatar 2022.

PUEDES VER: Álex Valera y las 7 veces que se perdió la convocatoria de la selección peruana: ¿cuáles fueron los motivos?

lr.pe

¿Cuánto cuestan las entradas para el Perú vs Uruguay?

Según anunció la AUF a través de sus redes sociales, las entradas para los hinchas peruanos tienen un precio de 100 dólares. En comparación con el 2021, cuando la federación charrúa cobró 300 dólares por boleto, se aprecia una reducción considerable de más del 60%.

Curiosamente, serán los charrúas los que tendrán que pagar más en este duelo, pues las entradas más baratas para los aficionados locales están a 590 dólares, mientras que las más caras llegan a los 2.490 dólares

Precio de las entradas para hinchas peruanos. Foto: AUF

Precio de las entradas para hinchas peruanos. Foto: AUF

La venta se realiza de forma virtual, a través de la página web auftickets.uy. Los fanáticos peruanos que acudan a este duelo deberán ubicarse en el sector América visitante, puerta 24, zona correspondiente a la tribuna oriente del Estadio Centenario.

PUEDES VER: Luis Ramos y su discreto promedio goleador: así llega el '9' titular que reemplazará a Paolo Guerrero en Eliminatorias

lr.pe

¿Cuándo juega Perú vs Uruguay?

El partido entre la Bicolor y la Celeste se jugará el jueves 4 de septiembre, a partir de las 6.30 p. m. (hora peruana) y 6.30 p. m. (horario uruguayo).

Notas relacionadas
Pedro García propuso a Néstor Gorosito como futuro reemplazante de Óscar Ibañez en la selección peruana si sigue avanzando con Alianza Lima en Sudamericana

Pedro García propuso a Néstor Gorosito como futuro reemplazante de Óscar Ibañez en la selección peruana si sigue avanzando con Alianza Lima en Sudamericana

LEER MÁS
Juan Reynoso explicó por qué no alcanzó el mejor nivel de los jugadores en la selección peruana: "Nos frustraba"

Juan Reynoso explicó por qué no alcanzó el mejor nivel de los jugadores en la selección peruana: "Nos frustraba"

LEER MÁS
Falleció Roberto Zegarra, destacado periodista deportivo y narrador de la selección peruana

Falleció Roberto Zegarra, destacado periodista deportivo y narrador de la selección peruana

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS
Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

LEER MÁS
Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Indecopi ratifica multa de más de 2,4 millones a Alianza Lima y medida correctiva por apagón en la final del 2023 ante Universitario en Matute

Indecopi ratifica multa de más de 2,4 millones a Alianza Lima y medida correctiva por apagón en la final del 2023 ante Universitario en Matute

LEER MÁS
Edwin Oviedo reveló el jugoso sueldo que Reimond Manco recibió tras su paso por Qatar a pesar de no jugar ningún partido: "No duró mucho tiempo"

Edwin Oviedo reveló el jugoso sueldo que Reimond Manco recibió tras su paso por Qatar a pesar de no jugar ningún partido: "No duró mucho tiempo"

LEER MÁS
Nolberto Solano se suma a la polémica del cruce de Hernán Barcos con Álex Valera y desde Pakistán deja dura crítica: "Algo debe saber"

Nolberto Solano se suma a la polémica del cruce de Hernán Barcos con Álex Valera y desde Pakistán deja dura crítica: "Algo debe saber"

LEER MÁS
Así quedaron conformados los equipos en la Champions League 2025-2026: Real Madrid y Barcelona ya conocen sus rivales en la Fase Liga

Así quedaron conformados los equipos en la Champions League 2025-2026: Real Madrid y Barcelona ya conocen sus rivales en la Fase Liga

LEER MÁS
Roberto Mosquera sobre misión para salvar del descenso a Alianza Universidad: "No soy Batman ni Robin, el trabajo es arduo"

Roberto Mosquera sobre misión para salvar del descenso a Alianza Universidad: "No soy Batman ni Robin, el trabajo es arduo"

LEER MÁS
Edison Flores rompe su silencio sobre polémica entre Álex Valera y Hernán Barcos tras el clásico: "No le dijo soplón"

Edison Flores rompe su silencio sobre polémica entre Álex Valera y Hernán Barcos tras el clásico: "No le dijo soplón"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Deportes

Rivales del Real Madrid en la Champions League 2025-2026: cruces confirmados, horarios y canales de TV para ver la Fase Liga

Barcelona en la Champions League 2025-2026: rivales confirmados, fixture, fechas y cómo se define la clasificación

Así quedaron conformados los equipos en fase liga: Real Madrid y Barcelona ya conocen sus rivales de la Champions League 2025-2026

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota