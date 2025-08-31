HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Marcelo Bielsa recuerda a Perú en las Eliminatorias previo al partido: "No tuvieron momentos buenos"

Uruguay busca sellar su clasificación al Mundial 2026 en el Estadio Centenario, mientras Perú enfrenta bajas sensibles y estadísticas desfavorables como visitante. ¿Qué dijo el 'Loco' sobre su próximo rival?

Marcelo Bielsa sorprendió al analizar a la selección peruana. Foto: LR/ AUFTV
Marcelo Bielsa calentó la previa del Perú vs Uruguay por la penúltima jornada de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El excampeón de América (2011) llega como amplio favorito, ya que el equipo de Oscar Ibáñez está contra las cuerdas por su ubicación en la penúltima casilla. Por este motivo, el DT de los 'charrúas' analizó el duelo que se viene entre ambas selecciones con diferentes presentes.

Uruguay, sale al Estadio Centenario de Montevideo, con el objetivo de sellar su clasificación al Mundial 2026. En cambio, con pésimas estadísticas en condición de visita, Perú va por la hazaña. Además, el cuadro nacional registra bajas sensibles en el once titular.

PUEDES VER: ¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a la Vinotinto

lr.pe

¿Qué dijo Marcelo Bielsa sobre la selección peruana previo al partido por Eliminatorias?

El 'Loco' no se guardó en conferencia de prensa y recordó los partidos más significativos que tuvieron contra Perú. "En un Perú vs Uruguay, tuvimos 9 ausencias y fuimos muy superiores al rival físicamente, pero no nos alcanzó porque no pudimos superar nuestra media. Yo ahí comienzo a sacar conclusiones. Podemos ser más que el rival, pero nuestro juego exige una dinámica", destacó el experimentado DT.

Asimismo, analizó a sus rivales en el último tramo de las Eliminatorias. "Acá hay, dos equipos como es el caso de Chile y de Perú que no tuvieron momentos buenos en la competencia. Los más regulares fueron los argentinos, otro también que tuvo una regularidad valiosa fue Ecuador. El sitio que debería aspirar Uruguay, es que después de los mejores equipos de Sudamérica, Uruguay se ubique en ese lugar. Y no conseguimos lo que obtuvo Ecuador".

PUEDES VER: Álex Valera y las 7 veces que se perdió la convocatoria de la selección peruana: ¿cuáles fueron los motivos?

lr.pe

¿Cuándo juegan Perú vs Uruguay por Eliminatorias 2026?

El enfrentamiento entre Perú vs Uruguay está programado para el próximo jueves 14 de septiembre en Montevideo. El choque entre Perú vs Uruguay comenzará desde las 6.30 p. m. (hora local) y 8.30 p. m. (hora uruguaya). Es importante destacar que en territorio peruano, el Perú vs Uruguay se podrá ver a través de América TV y ATV, en señal abierta, y por medio de Movistar Deportes.

