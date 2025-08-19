HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela
EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     EE.UU. despliega tres barcos de guerra hacia Venezuela     
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Deportes

Alineaciones Alianza Lima versus U. Católica de Ecuador por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana

A pesar de tener ventaja en la serie, el entrenador Néstor Gorosito tendrá que replantear el equipo titular de Alianza Lima en Quito tras las recientes bajas que sufrió el plantel.

Alianza Lima venció 2-0 a la Universidad Católica de Ecuador en el partido de ida. Foto: composición LR/AFP
Alianza Lima venció 2-0 a la Universidad Católica de Ecuador en el partido de ida. Foto: composición LR/AFP

Alianza Lima ya se encuentra en territorio ecuatoriano para enfrentarse a la Universidad Católica de Quito y buscar la ansiada clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana. Si bien el equipo comandado por Néstor Gorosito cuenta con una ventaja de 2 goles, uno de los temas que más preocupación genera son los cambios que realizará para la revancha ante las bajas de varias figuras.

La gran ausencia para este compromiso será el joven volante Erick Noriega, quien ya se marchó hacia Brasil para convertirse en nuevo jugador del Gremio de Porto Alegre. Por otra parte, destaca el regreso del experimentado defensor Carlos Zambrano.

PUEDES VER: DT de Gremio revela el verdadero motivo del fichaje de Erick Noriega: 'Cuando analizas el mercado...'

lr.pe

Alineaciones de Alianza Lima y U. Católica de Quito por Copa Sudamericana

El entrenador Néstor Gorosito buscará cuidar los 2 goles de ventaja que obtuvo en el partido de ida; para ello, el popular 'Pipo' realizará algunos cambios. Las principales novedades serían la titularidad de Hernán Barcos y la presencia de Alessandro Burlamqui en el medio campo.

  • Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Miguel Trauco; Alesandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Sergio Peña; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Hernán Barcos.
  • U. Católica de Ecuador: Johan Lara; Gregori Anangonó, Luis Cangá, Carlos Medina, Daykol Romero; Daniel Clavijo, Luis Moreno, Mauro Díaz; Mauricio Alonso, Azarías Londoño y Byron Palacios.

PUEDES VER: Alianza Lima y otro millonario traspaso a Brasil: el impactante monto que acumula tras sus ventas en solo 2 años

lr.pe

Bajas de Alianza Lima contra U. Católica de Ecuador por Copa Sudamericana

Además de Erick Noriega, los otros 2 jugadores que estarán ausentes son Paolo Guerrero y Piero Cari. El 'Depredador' sufrió un desgarro en el partido de ida contra los ecuatorianos y estará de baja durante algunas semanas. En el caso del volante de 17 años, continúa con su recuperación y todo indica que estará disponible para el clásico contra Universitario por el Torneo Clausura de la Liga 1.

¿Contra quién jugará el ganador del Alianza Lima versus U. Católica?

El vencedor de la serie entre blanquiazules y el 'Trencito azul' se enfrentará al ganador del partido entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Notas relacionadas
Delegado de Alianza Lima hizo pedido a la Conar previo a clásico contra Universitario: "Que no se deje amedrentar"

Delegado de Alianza Lima hizo pedido a la Conar previo a clásico contra Universitario: "Que no se deje amedrentar"

LEER MÁS
Pedro Aquino fue presentado por Alianza Lima como nuevo fichaje por un año: "A darlo todo"

Pedro Aquino fue presentado por Alianza Lima como nuevo fichaje por un año: "A darlo todo"

LEER MÁS
José Carvallo fuerte sobre monto que le dio Gremio a Alianza Lima por Noriega: "¿Alguien va a pagar 3 o 4 millones por un peruano?"

José Carvallo fuerte sobre monto que le dio Gremio a Alianza Lima por Noriega: "¿Alguien va a pagar 3 o 4 millones por un peruano?"

LEER MÁS
Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica en Ecuador: fecha, hora y canal del partido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima vs U. Católica en Ecuador: fecha, hora y canal del partido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: así va el Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: así va el Torneo Clausura

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
José Carvallo fuerte sobre monto que le dio Gremio a Alianza Lima por Noriega: "¿Alguien va a pagar 3 o 4 millones por un peruano?"

José Carvallo fuerte sobre monto que le dio Gremio a Alianza Lima por Noriega: "¿Alguien va a pagar 3 o 4 millones por un peruano?"

LEER MÁS
Christian Cueva provoca tensa discusión en prensa ecuatoriana tras su regreso en Emelec: "¿De qué te sirve...?"

Christian Cueva provoca tensa discusión en prensa ecuatoriana tras su regreso en Emelec: "¿De qué te sirve...?"

LEER MÁS
Pedro Aquino fue presentado por Alianza Lima como nuevo fichaje por un año: "A darlo todo"

Pedro Aquino fue presentado por Alianza Lima como nuevo fichaje por un año: "A darlo todo"

LEER MÁS
Edwin Oviedo revela cómo Luis 'El Pana' Tejada se convirtió en la venta más cara del Juan Aurich: "Fue un ingreso impresionante"

Edwin Oviedo revela cómo Luis 'El Pana' Tejada se convirtió en la venta más cara del Juan Aurich: "Fue un ingreso impresionante"

LEER MÁS
Juan Pablo Freytes y su millonaria revalorización con Fluminense: vale más del triple de lo que pagó Alianza Lima por él

Juan Pablo Freytes y su millonaria revalorización con Fluminense: vale más del triple de lo que pagó Alianza Lima por él

LEER MÁS
Julio César Uribe deja en claro que no hay tranquilidad en Sporting Cristal pese a ser lideres en el Clausura: “Seguimos trabajando en el objetivo"

Julio César Uribe deja en claro que no hay tranquilidad en Sporting Cristal pese a ser lideres en el Clausura: “Seguimos trabajando en el objetivo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Dónde ver Real Madrid vs Osasuna HOY EN VIVO por la fecha 1 de LaLiga de España?

Influencers sobreviven a brutal choque de auto contra restaurante de EEUU mientras grababan su cena: "Pudo ser nuestra última comida"

¿Eliminaste un archivo de la papelera? Así puedes recuperar cualquier documento borrado de tu PC

Deportes

¿Dónde ver Real Madrid vs Osasuna HOY EN VIVO por la fecha 1 de LaLiga de España?

Calendario de Puerto Rico en el Mundial de Voleibol Femenino 2025: fecha, hora y dónde ver al equipo borinqueño

José Carvallo fuerte sobre monto que le dio Gremio a Alianza Lima por Noriega: "¿Alguien va a pagar 3 o 4 millones por un peruano?"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: TC ya "tomó decisión" sobre demanda competencial que busca frenar investigaciones contra la presidenta

Rosa María Palacios sobre fallo del TC: "Obviamente será a favor de que no se investigue a Dina Boluarte"

Canciller Elmer Schialer envía mensaje a Gustavo Petro por Isla Santa Rosa: "No se puede renegociar un tratado establecido"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota