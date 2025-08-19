Alianza Lima ya se encuentra en territorio ecuatoriano para enfrentarse a la Universidad Católica de Quito y buscar la ansiada clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana. Si bien el equipo comandado por Néstor Gorosito cuenta con una ventaja de 2 goles, uno de los temas que más preocupación genera son los cambios que realizará para la revancha ante las bajas de varias figuras.

La gran ausencia para este compromiso será el joven volante Erick Noriega, quien ya se marchó hacia Brasil para convertirse en nuevo jugador del Gremio de Porto Alegre. Por otra parte, destaca el regreso del experimentado defensor Carlos Zambrano.

Alineaciones de Alianza Lima y U. Católica de Quito por Copa Sudamericana

El entrenador Néstor Gorosito buscará cuidar los 2 goles de ventaja que obtuvo en el partido de ida; para ello, el popular 'Pipo' realizará algunos cambios. Las principales novedades serían la titularidad de Hernán Barcos y la presencia de Alessandro Burlamqui en el medio campo.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Miguel Trauco; Alesandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Sergio Peña; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Hernán Barcos.

U. Católica de Ecuador: Johan Lara; Gregori Anangonó, Luis Cangá, Carlos Medina, Daykol Romero; Daniel Clavijo, Luis Moreno, Mauro Díaz; Mauricio Alonso, Azarías Londoño y Byron Palacios.

Bajas de Alianza Lima contra U. Católica de Ecuador por Copa Sudamericana

Además de Erick Noriega, los otros 2 jugadores que estarán ausentes son Paolo Guerrero y Piero Cari. El 'Depredador' sufrió un desgarro en el partido de ida contra los ecuatorianos y estará de baja durante algunas semanas. En el caso del volante de 17 años, continúa con su recuperación y todo indica que estará disponible para el clásico contra Universitario por el Torneo Clausura de la Liga 1.

¿Contra quién jugará el ganador del Alianza Lima versus U. Católica?

El vencedor de la serie entre blanquiazules y el 'Trencito azul' se enfrentará al ganador del partido entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.