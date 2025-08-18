Pedro Aquino es nuevo jugador de Alianza Lima. Luego de horas de incertidumbre y ansiedad, el equipo blanquiazul concretó la llegada del volante peruano para afrontar el Torneo Clausura 2025 y lo que resta de la Copa Sudamericana. En un principio, la directiva íntima no tenía pensado traer más refuerzos para esta parte de la temporada. No obstante, la sorpresiva salida de Erick Noriega al Gremio de Porto Alegre los obligó a buscar en el mercado. Aquino regresa al fútbol peruano después de 8 años.

El popular 'Roca' había sonado con fuerza en Sporting Cristal. En la búsqueda de reponerse para el Clausura, la institución rimense sondeó el presente de Pedro Aquino. Sin embargo, no se concretó. Ahora, ha decidido iniciar su propia aventura en La Victoria.