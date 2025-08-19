La Copa Sudamericana 2025 sigue su curso. Este martes 19 de agosto se definen los primeros clasificados a cuartos de final del torneo, ronda en la cual solo los 8 mejores podrán seguir en carrera en pos de conquistar el título. Alianza Lima y Cienciano, los dos representantes del fútbol peruano, buscarán su boleto para esta instancia del certamen.

Los blanquiazules tienen mejores chances que los cusqueños dada su victoria en la ida, ante la Universidad Católica de Ecuador. El Papá, en cambio, perdió contra Bolívar de La Paz y le espera un duro desafío en Cusco para darle vuelta a la llave.

¿Qué equipos clasificaron a cuartos de final de la Copa Sudamericana?

El primer club clasificado a los cuartos de final de esta Copa Sudamericana 2025 fue Once Caldas de Colombia. El cuadro albo derrotó 3-1 a Huracán en su visita a Argentina y se quedó con el pase a la siguiente ronda con un global de 4-1 tras los dos encuentros.

Copa Sudamericana 2025: así se jugarán los cuartos de final

Según el emparejamiento previo realizado por la Conmebol para las rondas 'mata-mata' del torneo, así quedarán conformadas las cuatro llaves correspondientes a los cuartos de final.

Alianza Lima o U. Católica vs U. de Chile vs Independiente

Central Córdoba o Lanús vs América de Cali o Fluminense

Bolívar o Cienciano vs Atlético Mineiro o Godoy Cruz

Independiente del Valle o Mushuc Runa vs Once Caldas.

¿Cómo van las llaves de la Copa Sudamericana 2025?

Estos fueron los resultados de los partidos de ida en octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Salvo por América de Cali, todos los que fueron locales en el primer partido ganaron.