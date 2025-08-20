Alianza Lima va por su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El equipo íntimo visita Ecuador para cerrar su llave ante Universidad Católica de Quito, equipo al cual venció en el partido de ida. Gracias al buen resultado conseguido en el primer cruce, los dirigidos por Néstor Gorosito tienen las mejores chances de quedarse con el pase a la siguiente ronda.

Existen muchos escenarios en los cuales el cuadro peruano saldría bien parado de esta revancha, incluso si no consigue un nuevo triunfo. Empatar, por ejemplo, no sería un mal negocio para los blanquiazules, siempre que lo haga bajo ciertas condiciones.

¿Qué pasa si Alianza Lima empata contra la U. Católica?

Si el empate entre Alianza Lima y la U. Católica se produce en los 90 minutos, es decir que el partido finaliza 0-0, 1-1 o 2-2, el clasificado a cuartos de final será el club íntimo, gracias a su victoria 2-0 en el juego de ida.

Alianza Lima fue muy superior a la U. Católica en el partido de ida. Foto: AFP

Si el empate se da en el marcador global —para lo cual el Trencito Azul debería ganar por dos goles de diferencia (2-0, 3-1, 4-2)— se procederá a ejecutar una tanda de penales para definir al club clasificado a la siguiente ronda del torneo. En este caso ya no tiene vigencia la regla del gol visitante.

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para clasificar?

Como ya se mencionó, a Alianza le basta con un empate en este segundo cotejo para ganar su llave y avanzar a cuartos. Una nueva victoria, desde luego, también le dará la clasificación e incluso una derrota, por un solo gol de diferencia, le alcanzaría para lograr su objetivo.

¿A qué hora juega Alianza Lima contra la U. Católica?

El partido de vuelta entre Alianza Lima y la U. Católica está programado para jugarse a partir de las 7.30 p. m. (hora de Perú y Ecuador). La transmisión del encuentro irá a través del canal DSports, señal exclusiva de DirecTV.