HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Mira Sin guion con Rosa María Palacios
EN VIVO | Mira Sin guion con Rosa María Palacios     EN VIVO | Mira Sin guion con Rosa María Palacios     EN VIVO | Mira Sin guion con Rosa María Palacios     
Deportes

¿Qué pasa si Alianza Lima empata contra la U. Católica de Ecuador por el partido de vuelta en Copa Sudamericana?

En Quito, el equipo dirigido por Néstor Gorosito se juega su continuidad en torneos internacionales con una visita al Trencito Azul, que buscará hacerse fuerte en la altura.

Alianza Lima lleva ventaja de dos goles en la llave contra U. Católica. Foto: composición de LR/AFP
Alianza Lima lleva ventaja de dos goles en la llave contra U. Católica. Foto: composición de LR/AFP

Alianza Lima va por su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El equipo íntimo visita Ecuador para cerrar su llave ante Universidad Católica de Quito, equipo al cual venció en el partido de ida. Gracias al buen resultado conseguido en el primer cruce, los dirigidos por Néstor Gorosito tienen las mejores chances de quedarse con el pase a la siguiente ronda.

Existen muchos escenarios en los cuales el cuadro peruano saldría bien parado de esta revancha, incluso si no consigue un nuevo triunfo. Empatar, por ejemplo, no sería un mal negocio para los blanquiazules, siempre que lo haga bajo ciertas condiciones.

PUEDES VER: Alianza Lima vs U. Católica no será transmitido por ESPN: ¿dónde ver desde Perú el partido por Copa Sudamericana?

lr.pe

¿Qué pasa si Alianza Lima empata contra la U. Católica?

Si el empate entre Alianza Lima y la U. Católica se produce en los 90 minutos, es decir que el partido finaliza 0-0, 1-1 o 2-2, el clasificado a cuartos de final será el club íntimo, gracias a su victoria 2-0 en el juego de ida.

Alianza Lima fue muy superior a la U. Católica en el partido de ida. Foto: AFP

Alianza Lima fue muy superior a la U. Católica en el partido de ida. Foto: AFP

Si el empate se da en el marcador global —para lo cual el Trencito Azul debería ganar por dos goles de diferencia (2-0, 3-1, 4-2)— se procederá a ejecutar una tanda de penales para definir al club clasificado a la siguiente ronda del torneo. En este caso ya no tiene vigencia la regla del gol visitante.

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para clasificar?

Como ya se mencionó, a Alianza le basta con un empate en este segundo cotejo para ganar su llave y avanzar a cuartos. Una nueva victoria, desde luego, también le dará la clasificación e incluso una derrota, por un solo gol de diferencia, le alcanzaría para lograr su objetivo.

PUEDES VER: Jorge Fossati y su categórica opinión sobre fichaje de Pedro Aquino por Alianza Lima: 'Me parece que...'

lr.pe

¿A qué hora juega Alianza Lima contra la U. Católica?

El partido de vuelta entre Alianza Lima y la U. Católica está programado para jugarse a partir de las 7.30 p. m. (hora de Perú y Ecuador). La transmisión del encuentro irá a través del canal DSports, señal exclusiva de DirecTV.

Notas relacionadas
¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. Católica HOY EN VIVO por la Copa Sudamericana 2025?

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. Católica HOY EN VIVO por la Copa Sudamericana 2025?

LEER MÁS
Jorge Fossati y su categórica opinión sobre fichaje de Pedro Aquino por Alianza Lima: "Me parece que..."

Jorge Fossati y su categórica opinión sobre fichaje de Pedro Aquino por Alianza Lima: "Me parece que..."

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica no será transmitido por ESPN: ¿dónde ver desde Perú el partido por Copa Sudamericana?

Alianza Lima vs U. Católica no será transmitido por ESPN: ¿dónde ver desde Perú el partido por Copa Sudamericana?

LEER MÁS
Cienciano vs Bolívar EN VIVO HOY desde Cusco

Cienciano vs Bolívar EN VIVO HOY desde Cusco

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica no será transmitido por ESPN: ¿dónde ver desde Perú el partido por Copa Sudamericana?

Alianza Lima vs U. Católica no será transmitido por ESPN: ¿dónde ver desde Perú el partido por Copa Sudamericana?

LEER MÁS
Sporting Cristal pierde la punta y Universitario se beneficia: así quedaría la tabla del Torneo Clausura con el descenso de Binacional

Sporting Cristal pierde la punta y Universitario se beneficia: así quedaría la tabla del Torneo Clausura con el descenso de Binacional

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima vs U. Católica no será transmitido por ESPN: ¿dónde ver desde Perú el partido por Copa Sudamericana?

Alianza Lima vs U. Católica no será transmitido por ESPN: ¿dónde ver desde Perú el partido por Copa Sudamericana?

LEER MÁS
FPF confirmó descenso de Binacional de la Liga 1 con lapidario comunicado: "Definitivamente excluido"

FPF confirmó descenso de Binacional de la Liga 1 con lapidario comunicado: "Definitivamente excluido"

LEER MÁS
Sporting Cristal pierde la punta y Universitario se beneficia: así quedaría la tabla del Torneo Clausura con el descenso de Binacional

Sporting Cristal pierde la punta y Universitario se beneficia: así quedaría la tabla del Torneo Clausura con el descenso de Binacional

LEER MÁS
José Carvallo fuerte sobre monto que le dio Gremio a Alianza Lima por Noriega: "¿Alguien va a pagar 3 o 4 millones por un peruano?"

José Carvallo fuerte sobre monto que le dio Gremio a Alianza Lima por Noriega: "¿Alguien va a pagar 3 o 4 millones por un peruano?"

LEER MÁS
Nueva tabla de posiciones del Torneo Clausura y acumulado de la Liga 1: ¿cómo quedan los clubes tras el descenso de Binacional?

Nueva tabla de posiciones del Torneo Clausura y acumulado de la Liga 1: ¿cómo quedan los clubes tras el descenso de Binacional?

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica HOY EN VIVO desde Quito por octavos de final de Copa Sudamericana

Alianza Lima vs U. Católica HOY EN VIVO desde Quito por octavos de final de Copa Sudamericana

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Al fondo hay sitio' en vivo arrasa en rating contra el estreno de ‘Eres mi bien’: ¿cuántos puntos hicieron?

La libra, histórica unidad de medición clave en la Antigua Roma: es utilizada en Estados Unidos y Reino Unido

Real Madrid se impone frente a Osasuna con gol de Kylian Mbappé y en debut de Franco Mastantuono

Deportes

Real Madrid se impone frente a Osasuna con gol de Kylian Mbappé y en debut de Franco Mastantuono

Álvaro Barco expone antecedentes del árbitro que dirigirá el Universitario vs Alianza: "En Arequipa fue terriblemente malo"

Jorge Fossati cuestiona la programación del clásico ante Alianza Lima: "Nos condicionan innecesariamente"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota