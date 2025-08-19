Llegó la hora. Alianza Lima se enfrenta a U. Católica por los octavos de final en la Copa Sudamericana 2025. El equipo de Néstor Gorosito parte ligeramente como favorito, tras lograr un sorprendente 2-0 en el partido de vuelta. De este modo, ningún aliancista quiere perderse uno de los partidos más importantes de la temporada.

Usualmente, los partidos de Copa Sudamericana son transmitidos por la cadena ESPN. Sin embargo, en esta ocasión el popular canal deportivo no pasará el crucial duelo en Perú, dado que no fue incluido en la parrilla nacional y priorizaron otras llaves e incluso la Copa Libertadores.

¿En qué canal puedes ver el partido entre Alianza Lima vs Universidad Católica por Sudamericana?

ESPN no pasará el partido e incluso tampoco Disney Plus, pero el canal que transmitirá el duelo será DIRECTV para Bolivia, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay. Es importante destacar que el compromiso arranca a las 7:30 pm.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. Católica por la Copa Sudamericana?

México: 6.30 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.

España: 1.30 p. m. (jueves 21).

El error de la Conmebol con U. Católica de Ecuador

Después del triunfo de Alianza Lima sobre la Universidad Católica de Ecuador en el estadio Alejandro Villanueva, la Conmebol publicó en sus redes sociales la programación de los partidos de vuelta de la fase de octavos de final de la Copa Sudamericana. En la publicación, se observó la terna arbitral del encuentro, pero lo más llamativo fue la filtración del escudo de la Universidad Católica de Chile en lugar del escudo del equipo ecuatoriano, que avanzó a esta fase tras quedar primero de su grupo con 16 puntos. El error permaneció durante varias horas hasta que finalmente lo arreglaron.

¿Cuál es el único equipo peruano en ganar la Copa Sudamericana?

Cienciano se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2003, pasando a la historia al ser el primer y único cuadro de su país en lograr un título internacional oficial hasta la fecha. El logro llegó tras vencer en la final al club argentino River Plate con un marcador global de 4-3.