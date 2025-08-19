HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima vs U. Católica no será transmitido por ESPN: ¿dónde ver desde Perú el partido por Copa Sudamericana?

Los hinchas aliancistas no se quieren perder ningún detalle del partido clave ante Universidad Católica de Ecuador por los octavos de final en Copa Sudamericana.

Alianza Lima se ilusiona con la Copa Sudamericana ante U. Católica. Foto: Lr/ESPN
Alianza Lima se ilusiona con la Copa Sudamericana ante U. Católica. Foto: Lr/ESPN

Llegó la hora. Alianza Lima se enfrenta a U. Católica por los octavos de final en la Copa Sudamericana 2025. El equipo de Néstor Gorosito parte ligeramente como favorito, tras lograr un sorprendente 2-0 en el partido de vuelta. De este modo, ningún aliancista quiere perderse uno de los partidos más importantes de la temporada.

Usualmente, los partidos de Copa Sudamericana son transmitidos por la cadena ESPN. Sin embargo, en esta ocasión el popular canal deportivo no pasará el crucial duelo en Perú, dado que no fue incluido en la parrilla nacional y priorizaron otras llaves e incluso la Copa Libertadores.

PUEDES VER: ¿Qué resultados necesita Alianza Lima ante U. Católica para clasificar a cuartos de final de la Copa Sudamericana?

lr.pe

¿En qué canal puedes ver el partido entre Alianza Lima vs Universidad Católica por Sudamericana?

ESPN no pasará el partido e incluso tampoco Disney Plus, pero el canal que transmitirá el duelo será DIRECTV para Bolivia, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay. Es importante destacar que el compromiso arranca a las 7:30 pm.

PUEDES VER: Reimond Manco y su firme opinión sobre Edison Flores previo al Universitario vs Palmeiras: "Me sorprende..."

lr.pe

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. Católica por la Copa Sudamericana?

  • México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 7.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.
  • España: 1.30 p. m. (jueves 21).

PUEDES VER: Jorge Fossati cuestiona la programación del clásico ante Alianza Lima: "Nos condicionan innecesariamente"

lr.pe

El error de la Conmebol con U. Católica de Ecuador

Después del triunfo de Alianza Lima sobre la Universidad Católica de Ecuador en el estadio Alejandro Villanueva, la Conmebol publicó en sus redes sociales la programación de los partidos de vuelta de la fase de octavos de final de la Copa Sudamericana. En la publicación, se observó la terna arbitral del encuentro, pero lo más llamativo fue la filtración del escudo de la Universidad Católica de Chile en lugar del escudo del equipo ecuatoriano, que avanzó a esta fase tras quedar primero de su grupo con 16 puntos. El error permaneció durante varias horas hasta que finalmente lo arreglaron.

¿Cuál es el único equipo peruano en ganar la Copa Sudamericana?

Cienciano se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2003, pasando a la historia al ser el primer y único cuadro de su país en lograr un título internacional oficial hasta la fecha. El logro llegó tras vencer en la final al club argentino River Plate con un marcador global de 4-3.

