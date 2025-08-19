Eryc Castillo no se distrae por su posible renovación con Alianza Lima previo a partido con U. Católica: "Hay gente encargada de eso"
Alianza afrontará un duro desafío en la Copa Sudamericana este miércoles 20, cuando visite a U. Católica de Ecuador con la misión de defender la ventaja 2-0 obtenida en la ida.
Alianza Lima tiene por delante un gran desafío en la Copa Sudamericana cuando este miércoles 20 los dirigidos por Néstor Gorosito enfrenten a Universidad Católica de Ecuador por el partido de vuelta. Este encuentro es uno de los más esperados por los hinchas blanquiazules, quienes confían en que el equipo pueda defender la ventaja de 2-0 conseguida en la ida en condición de local.
En este contexto, uno de sus jugadores estrella, Eryc Castillo, destacó la importancia del compromiso y aseguró que viajarán a Ecuador con el objetivo de clasificar a los cuartos de final, aunque reconoció la dificultad del rival. Lo que más llamó la atención fue su pronunciamiento sobre la renovación con Alianza, señalando que “hay gente que se encarga de eso”, dejando en claro que su enfoque está puesto en los próximos retos con el equipo.
Eryc Castillo se sincera sobre su futuro en Alianza Lima
Primero, el ecuatoriano fue consultado sobre el próximo duelo por la Copa Sudamericana frente a U. Católica, donde resaltó la importancia de la ventaja lograda en Lima. “Vamos con la convicción de clasificar, hemos sacado una importante ventaja en el partido de ida. Sabemos que será un partido muy diferente a lo que fue en Lima”, expresó.
“Es un campo complicado y un rival muy difícil. Sin embargo, se nos ha dado la posibilidad de disputar partidos de gran nivel y estamos preparados”, añadió.
Finalmente, al referirse a su renovación, el extremo derecho afirmó que su deseo es continuar en el conjunto íntimo: “Se habla de mi renovación, pero hay gente encargada de eso. Yo estoy con la convicción de seguir en Alianza Lima”.
¿Qué se sabe acerca de la posible renovación de Eryc Castillo con Alianza?
Por ahora, Alianza Lima no ha emitido un anuncio oficial. Sin embargo, el periodista José Valera informó que el club buscaría extender el vínculo del jugador por dos años. "Alianza Lima renovará contrato de Eryc Castillo, con vínculo hasta diciembre, pero con opción para ampliar 2 años, es decir, hasta fines del año 2027", escribió en su cuenta de X.