A poco de jugarse la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana en Quito, Alianza Lima sufrió la dura baja de Erick Noriega. El joven volante de la selección peruana le puso fin a su ciclo en la institución victoriana para firmar por el Gremio de Brasil. Más allá del costo deportivo, esta millonaria transferencia es importante para las arcas del club y el futuro profesional del volante.

En medio de este panorama, se empezó a discutir sobre el monto que desembolsó el gigante brasileño por el popular 'Samurái'. En ese sentido, José Carvallo indicó que es una cifra acorde a lo que se paga por un jugador peruano en el mercado internacional.

Carvallo fuerte sobre el monto que pagó Gremio por Erick Noriega

El exarquero de Universitario de Deportes fue claro al señalar que los equipos del extranjero no están dispuestos a pagar más de 3 millones por un futbolista que milita en la Liga 1.

"No cuesta más, no cuesta más. La gente tiene que entender... ¿Alguien va a pagar 3 o 4 millones por un jugador peruano? Lo digo con todo respeto. No está el precio del mercado así. Creo que pagaron cerca de 2 millones de dólares, creo que es el mejor pase hasta ahora. Gremio, una liga supercompetitiva, recontra bien", manifestó en la reciente edición del programa L1 Radio.

¿Cuánto pagó Gremio a Alianza Lima por Erick Noriega?

En los últimos años, Alianza Lima realizó grandes transferencias al fútbol brasileño. Después de vender a Kevin Serna y Juan Pablo Freytes al Fluminense, esta vez fue el turno de Erick Noriega. Gremio de Porto Alegre pagó 1.8 millones de dólares por el 80% del pase del polifuncional jugador de 23 años.

Las ventas más caras en la historia del fútbol peruano

El club victoriano encabeza la lista con las ventas más caras en la historia del fútbol peruano. Estos fueron los últimos traspasos que se realizaron.