José Carvallo fuerte sobre monto que le dio Gremio a Alianza Lima por Noriega: "¿Alguien va a pagar 3 o 4 millones por un peruano?"
El exarquero de Universitario de Deportes le contestó a los que consideran que Gremio de Porto Alegre debió desembolsar un monto mayor por el fichaje del joven volante de Alianza Lima.
- Juan Pablo Freytes y su millonaria revalorización con Fluminense: vale más del triple de lo que pagó Alianza Lima por él
- DT de Gremio revela el verdadero motivo del fichaje de Erick Noriega: "Cuando analizas el mercado..."
A poco de jugarse la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana en Quito, Alianza Lima sufrió la dura baja de Erick Noriega. El joven volante de la selección peruana le puso fin a su ciclo en la institución victoriana para firmar por el Gremio de Brasil. Más allá del costo deportivo, esta millonaria transferencia es importante para las arcas del club y el futuro profesional del volante.
En medio de este panorama, se empezó a discutir sobre el monto que desembolsó el gigante brasileño por el popular 'Samurái'. En ese sentido, José Carvallo indicó que es una cifra acorde a lo que se paga por un jugador peruano en el mercado internacional.
PUEDES VER: Alianza Lima y otro millonario traspaso a Brasil: el impactante monto que acumula tras sus ventas en solo 2 años
Carvallo fuerte sobre el monto que pagó Gremio por Erick Noriega
El exarquero de Universitario de Deportes fue claro al señalar que los equipos del extranjero no están dispuestos a pagar más de 3 millones por un futbolista que milita en la Liga 1.
"No cuesta más, no cuesta más. La gente tiene que entender... ¿Alguien va a pagar 3 o 4 millones por un jugador peruano? Lo digo con todo respeto. No está el precio del mercado así. Creo que pagaron cerca de 2 millones de dólares, creo que es el mejor pase hasta ahora. Gremio, una liga supercompetitiva, recontra bien", manifestó en la reciente edición del programa L1 Radio.
PUEDES VER: Pedro Aquino es nuevo jugador de Alianza Lima: volante de la selección peruana es el último fichaje para el Torneo Clausura 2025
¿Cuánto pagó Gremio a Alianza Lima por Erick Noriega?
En los últimos años, Alianza Lima realizó grandes transferencias al fútbol brasileño. Después de vender a Kevin Serna y Juan Pablo Freytes al Fluminense, esta vez fue el turno de Erick Noriega. Gremio de Porto Alegre pagó 1.8 millones de dólares por el 80% del pase del polifuncional jugador de 23 años.
Las ventas más caras en la historia del fútbol peruano
El club victoriano encabeza la lista con las ventas más caras en la historia del fútbol peruano. Estos fueron los últimos traspasos que se realizaron.
- Kluivert Aguilar | De Alianza Lima al City Group | 2.5 millones de dólares
- Juan Pablo Freytes | De Alianza Lima a Fluminense | 2.3 millones de dólares (70% del pase)
- Ignacio da Silva | De Sporting Cristal a Fluminense | 2.2 millones de dólares
- Piero Quispe | De Universitario a Pumas de México | 2 millones de dólares (90% del pase)
- Erick Noriega | De Alianza Lima a Gremio | 1.8 millones de dólares (80% del pase)
- Kevin Serna | De Alianza Lima a Fluminense | 1.7 millones de dólares (70% del pase).