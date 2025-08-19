HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Fútbol Peruano

José Carvallo fuerte sobre monto que le dio Gremio a Alianza Lima por Noriega: "¿Alguien va a pagar 3 o 4 millones por un peruano?"

El exarquero de Universitario de Deportes le contestó a los que consideran que Gremio de Porto Alegre debió desembolsar un monto mayor por el fichaje del joven volante de Alianza Lima.

Erick Noriega afrontará su primera experiencia en el extranjero. Foto: composición LR/L1 Radio/Liga 1
Erick Noriega afrontará su primera experiencia en el extranjero. Foto: composición LR/L1 Radio/Liga 1

A poco de jugarse la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana en Quito, Alianza Lima sufrió la dura baja de Erick Noriega. El joven volante de la selección peruana le puso fin a su ciclo en la institución victoriana para firmar por el Gremio de Brasil. Más allá del costo deportivo, esta millonaria transferencia es importante para las arcas del club y el futuro profesional del volante.

En medio de este panorama, se empezó a discutir sobre el monto que desembolsó el gigante brasileño por el popular 'Samurái'. En ese sentido, José Carvallo indicó que es una cifra acorde a lo que se paga por un jugador peruano en el mercado internacional.

PUEDES VER: Alianza Lima y otro millonario traspaso a Brasil: el impactante monto que acumula tras sus ventas en solo 2 años

lr.pe

Carvallo fuerte sobre el monto que pagó Gremio por Erick Noriega

El exarquero de Universitario de Deportes fue claro al señalar que los equipos del extranjero no están dispuestos a pagar más de 3 millones por un futbolista que milita en la Liga 1.

"No cuesta más, no cuesta más. La gente tiene que entender... ¿Alguien va a pagar 3 o 4 millones por un jugador peruano? Lo digo con todo respeto. No está el precio del mercado así. Creo que pagaron cerca de 2 millones de dólares, creo que es el mejor pase hasta ahora. Gremio, una liga supercompetitiva, recontra bien", manifestó en la reciente edición del programa L1 Radio.

PUEDES VER: Pedro Aquino es nuevo jugador de Alianza Lima: volante de la selección peruana es el último fichaje para el Torneo Clausura 2025

lr.pe

¿Cuánto pagó Gremio a Alianza Lima por Erick Noriega?

En los últimos años, Alianza Lima realizó grandes transferencias al fútbol brasileño. Después de vender a Kevin Serna y Juan Pablo Freytes al Fluminense, esta vez fue el turno de Erick Noriega. Gremio de Porto Alegre pagó 1.8 millones de dólares por el 80% del pase del polifuncional jugador de 23 años.

Las ventas más caras en la historia del fútbol peruano

El club victoriano encabeza la lista con las ventas más caras en la historia del fútbol peruano. Estos fueron los últimos traspasos que se realizaron.

  • Kluivert Aguilar | De Alianza Lima al City Group | 2.5 millones de dólares
  • Juan Pablo Freytes | De Alianza Lima a Fluminense | 2.3 millones de dólares (70% del pase)
  • Ignacio da Silva | De Sporting Cristal a Fluminense | 2.2 millones de dólares
  • Piero Quispe | De Universitario a Pumas de México | 2 millones de dólares (90% del pase)
  • Erick Noriega | De Alianza Lima a Gremio | 1.8 millones de dólares (80% del pase)
  • Kevin Serna | De Alianza Lima a Fluminense | 1.7 millones de dólares (70% del pase).
Notas relacionadas
Juan Pablo Freytes y su millonaria revalorización con Fluminense: vale más del triple de lo que pagó Alianza Lima por él

Juan Pablo Freytes y su millonaria revalorización con Fluminense: vale más del triple de lo que pagó Alianza Lima por él

LEER MÁS
DT de Gremio revela el verdadero motivo del fichaje de Erick Noriega: "Cuando analizas el mercado..."

DT de Gremio revela el verdadero motivo del fichaje de Erick Noriega: "Cuando analizas el mercado..."

LEER MÁS
Pedro Aquino es nuevo jugador de Alianza Lima: volante de la selección peruana es el último fichaje para el Torneo Clausura 2025

Pedro Aquino es nuevo jugador de Alianza Lima: volante de la selección peruana es el último fichaje para el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Juan Pablo Freytes y su millonaria revalorización con Fluminense: vale más del triple de lo que pagó Alianza Lima por él

Juan Pablo Freytes y su millonaria revalorización con Fluminense: vale más del triple de lo que pagó Alianza Lima por él

LEER MÁS
Los 9 canteranos de Sporting Cristal por los que Paulo Autuori apostó en la altura para seguir siendo líder

Los 9 canteranos de Sporting Cristal por los que Paulo Autuori apostó en la altura para seguir siendo líder

LEER MÁS
Agustín Lozano llama la atención a los árbitros tras polémicas en Liga 1, pero advierte: "Ellos pueden cometer errores"

Agustín Lozano llama la atención a los árbitros tras polémicas en Liga 1, pero advierte: "Ellos pueden cometer errores"

LEER MÁS
Pedro Aquino es nuevo jugador de Alianza Lima: volante de la selección peruana es el último fichaje para el Torneo Clausura 2025

Pedro Aquino es nuevo jugador de Alianza Lima: volante de la selección peruana es el último fichaje para el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Presidente de la Conar rompe su silencio y explica offside de Universitario en empate ante Sport Huancayo: "Recibí el informe"

Presidente de la Conar rompe su silencio y explica offside de Universitario en empate ante Sport Huancayo: "Recibí el informe"

LEER MÁS
Exárbitro FIFA y su contundente postura sobre gol anulado a Universitario por offside en empate con Sport Huancayo: "Hay doble error"

Exárbitro FIFA y su contundente postura sobre gol anulado a Universitario por offside en empate con Sport Huancayo: "Hay doble error"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Grave deterioro obliga a declarar en emergencia tramo vial Concepción–Santa Rosa de Ocopa

Si una persona soltera y sin hijos fallece, ¿por qué los hermanos o sobrinos no pueden ser sus herederos? Abogada explica lo que dice el Código Civil

Mujer que mató a su esposo en defensa propia en Chiclayo podría enfrentar 15 años de cárcel: "No sabía que defenderme era un delito"

Fútbol Peruano

Alianza Lima quiere dar el batacazo y fichar a Pedro Aquino para el Clausura: club realizó oferta a horas del cierre del libro de pases

¿Se olvidó de Sporting Cristal? Franco Navarro revela que Pedro Aquino está entusiasmado por ser jugador de Alianza Lima: "Quiere venir"

Presidente de la Conar rompe su silencio y explica offside de Universitario en empate ante Sport Huancayo: "Recibí el informe"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Suspenden a Elio Riera por "faltar a la verdad": exabogado de Fujimori no podrá ejercer profesión por 3 meses

Perú Primero se aferra a la candidatura de Martín Vizcarra pese a estar preso: "Es nuestra primera opción"

Dos procesados por la masacre Cayara buscan librarse de la justicia: piden al PJ acogerse a Ley de Amnistía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota