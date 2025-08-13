"Será jugador de Perú por 10 años": Néstor Gorosito rendido como nunca a jugador de Alianza Lima tras vencer a U. Católica por Sudamericana
El entrenador de Alianza Lima elogió a uno de sus dirigidos tras el triunfo por 2-0 en Matute por la ida de los octavos de la Conmebol Sudamericana.
- Con 2 goles de Alan Cantero, Alianza Lima venció a la U. Católica por octavos de final de la Copa Sudamericana
- ¡Desconsolado! Paolo Guerrero se quiebra tras salir lesionado a los 35 minutos en el Alianza Lima vs U. Católica por Copa Sudamericana
Alianza Lima hizo su tarea en Matute y se impuso a U. Católica de Ecuador por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Alan Cantero fue el encargado de anotar los dos goles del cuadro íntimo tras ingresar al campo de juego. En conferencia de prensa post victoria, el técnico Néstor Gorosito elogió a uno de sus dirigidos: Alessandro Burlamaqui, a quien puso de titular.
El estratea argentino aseguró que el volante nacional con raíces españolas será jugador de la selección peruana por al menos 10 años. Además, le dio todos los créditos a Franco Navarro por buscar su fichaje para el Clausura.
"Alessandro Burlamaqui será jugador de selección por 10 años. Mérito de Franco Navarro", dijo en rueda de prensa.