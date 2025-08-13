HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

"Será jugador de Perú por 10 años": Néstor Gorosito rendido como nunca a jugador de Alianza Lima tras vencer a U. Católica por Sudamericana

El entrenador de Alianza Lima elogió a uno de sus dirigidos tras el triunfo por 2-0 en Matute por la ida de los octavos de la Conmebol Sudamericana.

Alianza Lima y U. Católica jugaron en Matute. Foto: composición LR
Alianza Lima y U. Católica jugaron en Matute. Foto: composición LR

Alianza Lima hizo su tarea en Matute y se impuso a U. Católica de Ecuador por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Alan Cantero fue el encargado de anotar los dos goles del cuadro íntimo tras ingresar al campo de juego. En conferencia de prensa post victoria, el técnico Néstor Gorosito elogió a uno de sus dirigidos: Alessandro Burlamaqui, a quien puso de titular.

El estratea argentino aseguró que el volante nacional con raíces españolas será jugador de la selección peruana por al menos 10 años. Además, le dio todos los créditos a Franco Navarro por buscar su fichaje para el Clausura.

"Alessandro Burlamaqui será jugador de selección por 10 años. Mérito de Franco Navarro", dijo en rueda de prensa.

Notas relacionadas
Con 2 goles de Alan Cantero, Alianza Lima venció a la U. Católica por octavos de final de la Copa Sudamericana

Con 2 goles de Alan Cantero, Alianza Lima venció a la U. Católica por octavos de final de la Copa Sudamericana

LEER MÁS
¡Desconsolado! Paolo Guerrero se quiebra tras salir lesionado a los 35 minutos en el Alianza Lima vs U. Católica por Copa Sudamericana

¡Desconsolado! Paolo Guerrero se quiebra tras salir lesionado a los 35 minutos en el Alianza Lima vs U. Católica por Copa Sudamericana

LEER MÁS
Luis Ramos reconoció la jerarquía de Paolo Guerrero en la selección peruana: "Aprendo mucho de él"

Luis Ramos reconoció la jerarquía de Paolo Guerrero en la selección peruana: "Aprendo mucho de él"

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

LEER MÁS
Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Delantero de U. Católica y el desafiante mensaje a Alianza Lima para el partido de vuelta: "Tenemos la altura como ventaja"

Delantero de U. Católica y el desafiante mensaje a Alianza Lima para el partido de vuelta: "Tenemos la altura como ventaja"

LEER MÁS
Con 2 goles de Alan Cantero, Alianza Lima venció a la U. Católica por octavos de final de la Copa Sudamericana

Con 2 goles de Alan Cantero, Alianza Lima venció a la U. Católica por octavos de final de la Copa Sudamericana

LEER MÁS
Marco Saravia contó su verdad acerca de su salida de Cusco FC pese a ser titular: "Me quedé con esa espina"

Marco Saravia contó su verdad acerca de su salida de Cusco FC pese a ser titular: "Me quedé con esa espina"

LEER MÁS
Carlos Zambrano descarta a Gareca y confiesa el DT que mejor entrenaba en la selección peruana: "Con Ricardo hacíamos poco o nada"

Carlos Zambrano descarta a Gareca y confiesa el DT que mejor entrenaba en la selección peruana: "Con Ricardo hacíamos poco o nada"

LEER MÁS
Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

Federación de Rusia deja firme exigencia a la selección peruana tras confirmar inesperado amistoso: "No vengan con jóvenes"

LEER MÁS
'Puma' Carranza y su firme respuesta a Carlos Zambrano tras negativa para cambiar día del clásico: "Cada uno ve por su lado"

'Puma' Carranza y su firme respuesta a Carlos Zambrano tras negativa para cambiar día del clásico: "Cada uno ve por su lado"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El bono de 15.000 bolívares que no te va a llegar en agosto 2025: solo un grupo beneficiario cobra el aumento vía Sistema Patria

'Thunderbolts' llega a Disney+: fecha confirmada de su estreno en la plataforma de streaming

Parque de las Leyendas ofrece entradas gratis este 17 de agosto: ¿quiénes podrán ingresar y en qué sedes?

Deportes

[DSports EN VIVO] Cienciano vs Bolívar EN DIRECTO por Copa Sudamericana: minuto a minuto

Alianza Lima vs U. Católica por Copa Sudamericana vía ESPN EN VIVO: ¿a qué hora juegan por los octavos de final del torneo Conmebol?

La exorbitante diferencia económica entre Universitario y Palmeiras previo a octavos de final de la Libertadores: Casi 16 veces más

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra será trasladado al penal de Barbadillo tras ordenarse 5 meses de prisión preventiva

Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

Martín Vizcarra: Poder Judicial dicta cinco meses de prisión preventiva contra expresidente por presuntas coimas en obras

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota