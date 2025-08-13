Alianza Lima hizo su tarea en Matute y se impuso a U. Católica de Ecuador por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Alan Cantero fue el encargado de anotar los dos goles del cuadro íntimo tras ingresar al campo de juego. En conferencia de prensa post victoria, el técnico Néstor Gorosito elogió a uno de sus dirigidos: Alessandro Burlamaqui, a quien puso de titular.

El estratea argentino aseguró que el volante nacional con raíces españolas será jugador de la selección peruana por al menos 10 años. Además, le dio todos los créditos a Franco Navarro por buscar su fichaje para el Clausura.

"Alessandro Burlamaqui será jugador de selección por 10 años. Mérito de Franco Navarro", dijo en rueda de prensa.