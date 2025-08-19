Delegado de Alianza Lima hizo pedido a la Conar previo a clásico contra Universitario: "Que no se deje amedrentar"

'Tito' Ordóñez instó a la Conar a elegir "con criterio" el árbitro del Universitario vs Alianza Lima. Foto: composición de LR/captura de Entre Ceja y Ceja/YouTube

El clásico entre Universitario y Alianza Lima ya se empieza a jugar fuera de la cancha. Tras las declaraciones de directivos cremas, el delegado íntimo Héctor Ordóñez salió al frente para invocar a la Conar a "no dejarse amedrentar" de cara a este importante cotejo, clave para las opciones de ambos equipos en el Torneo Clausura.

"¿Qué esperamos de Conar y del presidente Víctor Hugo Carrillo? Que no se dejen amedrentar por esta estrategia de ataques previo al clásico. Que se actúe con criterio para designar al árbitro y equipo VAR a profesionales sin cuestionamientos y confiables. Nos conocemos todos", escribió Ordóñez en su cuenta de X.

¿Qué dijeron en Universitario sobre los arbitrajes en la Liga 1?

Los "ataques" a los que el vocero aliancista se refirió fueron las medidas que Franco Velazco, administrador de Universitario, anunció contra la Conar. El mandamás del conjunto de Ate aseguró que enviaría una carta de queja a la entidad tras solicitar los audios del VAR en el encuentro frente a Sport Huancayo, que terminó empatado 1-1 luego de que a los cremas les anularan un gol por un milimétrico fuera de juego.

"Estamos presentando una carta a la Conar solicitando los audios del VAR y, luego de recopilar la información, presentaremos una carta de queja a la misma entidad", dijo el mandamás del club merengue. Álvaro Barco, director deportivo de la 'U', también se quejó por lo que consideró un intento de "bajarse a Universitario" de la pelea por el título.

"Acá hay algo raro que está pasando para bajar a Universitario. Es escandaloso el gol anulado. No hay forma. Es una indignación total. Es inconcebible que el VAR anule un gol así. Que nos ganen en la cancha, no con estas artimañas", sostuvo Barco.

¿Cuándo juega Universitario vs Alianza Lima?

El partido entre Universitario y Alianza Lima, por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025, se jugará este domingo 24 de agosto en el Estadio Monumental U Marathon, a partir de las 5.30 p. m. Será el último partido para los 'compadres' antes de la pausa en Liga 1 por eliminatorias.