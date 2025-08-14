HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Paolo Guerrero revela que apresuró su recuperación y da triste noticia a hinchas de Alianza Lima: "Seguramente es un desgarro"

El delantero de 41 años se pronunció luego de no poder terminar el partido contra la Universidad Católica de Ecuador por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Paolo Guerrero salió a los 35 minutos en la victoria de Alianza Lima ante U. Católica de Ecuador. Foto: composición LR/difusión
Paolo Guerrero salió a los 35 minutos en la victoria de Alianza Lima ante U. Católica de Ecuador. Foto: composición LR/difusión

Alianza Lima consiguió una victoria fundamental ante la Universidad Católica de Ecuador por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Más allá del buen resultado en el partido de ida, uno de los temas que más preocupación genera entre los hinchas es el estado de Paolo Guerrero, quien no pudo terminar el cotejo y salió lesionado a los 35 minutos de la primera parte.

El histórico goleador de la selección peruana se vio muy afectado mientras se retiraba del campo de juego del Estadio Alejandro Villanueva. Después de varias horas, se pudo conocer qué lesión padece y el tiempo estimado de recuperación.

Paolo Guerrero revela que aceleró su recuperación en Alianza Lima

Luego de volver a los entrenamientos con el elenco íntimo, el experimentado atacante brindó detalles de su situación. "Feliz por el triunfo, pero lesionado. Aceleré el proceso de recuperación y era el riesgo que corría por jugar (...) Venía con eso y no jugué ante Cristal. Venía con una distensión, seguramente ahora es desgarro", manifestó en diálogo con los medios de comunicación.

Paolo Guerrero descartado para la revancha contra U. Católica

De acuerdo a las propias palabras del veterano delantero de 41 años, esta nueva lesión le impedirá jugar en los próximos días y se perderá los partidos contra la Universidad Católica de Ecuador y el clásico del fútbol peruano frente a Universitario de Deportes.

"Un desgarro es más tiempo. Con la distensión el doctor me dio de 10 a 14 días y ayer era el décimo. Era el riesgo que corría. Ahora queda mejorar, seguir con mi terapia y recuperarme el tiempo que deba ser, que serán unas 3 o 4 semanas. Para un jugador es terrible y falta cuando se lesiona; así que, solo queda recuperarme", agregó.

