Alianza Lima vs U. Católica EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025?

Alianza Lima derrotó a U. Católica en la ida con doblete de Alan Cantero. Foto: composición LR

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs U. Católica EN VIVO Y E N DIRECTO por la Copa Sudamericana 2025? El encuentro, por la vuelta de los octavos de final del torneo Conmebol, se disputará este miércoles 20 de agosto desde las 7.30 p. m. (hora de Perú y de Ecuador) y será transmitido por DSports en territorio nacional. La República Deportes te llevará este y todos los partidos de hoy con la previa, el minuto a minuto y el video de los goles.

Alianza Lima vs U. Católica EN VIVO Copa Sudamericana 2025 05:10 ¡Bienvenidos! Buenos días, lectores y lectoras, aquí podrán seguir toda la cobertura minuto a minuto de este partidazo entre Alianza Lima y U. Católica por la vuelta de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana 2025. Lo de Néstor Gorosito ganaron en la ida 2-0 y parten con ventaja.

Alianza Lima llega a este partido tras vencer 3-1 a ADT por el Torneo Clausura 2025. El equipo de Néstor Gorosito afrontará este choque con dos goles de ventaja (doblete de Alan Cantero) luego del triunfo en el primer partido en Matute.

Las principales bajas en el cuadro íntimo son Paolo Guerrero y Erick Noriega. El 'Depredador' se lesionó en la ida y el popular 'Samurái' se convirtió en nuevo refuerzo de Gremio de Brasil. U. Católica, por su parte, viene de empatar 1-1 con Libertad FC por la Serie A de Ecuador.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. Católica?

El partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 entre Alianza Lima vs U. Católica está programado para las 7.30 p. m. (hora peruana y hora ecuatoriana).

México: 6.30 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.

España: 1.30 p. m. (jueves 21).

¿Dónde ver Alianza Lima vs U. Católica?

En Perú, el encuentro entre Alianza Lima vs U. Católica será transmitido por DSports. Conoce la guía detallada de canales para los demás países de Sudamérica, Estados Unidos y México.

Argentina: ESPN 2

Bolivia: DSports y Tigo Sports 2

Brasil: DSports y Paramount+

Chile: DSports

Colombia: DSports

Ecuador: DSports

Paraguay: DSports y Tigo Sports

Uruguay: DSports

Venezuela: DSports

Estados Unidos: beIN Sports 4, Fanatiz, Fubo

México: Disney Plus.

Alianza Lima vs U. Católica: alineaciones posibles

Estas serían las posibles alineaciones que planean ambos equipos.

Guillermo Viscarra, Guillermo Enrique, Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Miguel Trauco, Alesandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Sergio Peña, Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Hernán Barcos. U. Católica: Johan Lara, Gregori Anangonó, Luis Cangá, Carlos Medina, Daykol Romero, Daniel Clavijo, Luis Moreno, Mauro Díaz, Mauricio Alonso, Azarías Londoño y Byron Palacios.

Alianza Lima vs U. Católica pronósticos

De acuerdo a las principales casas de apuestas, U. Católica es el principal favorito para este segundo partido de la llave.

Betsson: gana Alianza Lima (4.70), empate (3.70), gana U. Católica (1.65)

Betano: gana Alianza Lima (5.40), empate (3.85), gana U. Católica (1.72)

Bet365: gana Alianza Lima (5.00), empate (3.70), gana U. Católica (1.70)

Inkabet: gana Alianza Lima (4.57), empate (3.86), gana U. Católica (1.74)

Doradobet: gana Alianza Lima (5.33), empate (3.66), gana U. Católica (1.71).

Alianza Lima vs U. Católica: convocados de Néstor Gorosito

Esta es la nómina de 22 futbolistas convocados por Néstor Gorosito para la vuelta de los octavos de la Conmebol Sudamericana.

Lista de convocados de Alianza Lima para visitar a U. Católica. Foto: Club Alianza Lima

¿Dónde ver ONLINE Alianza Lima vs U. Católica?

Si quieres seguir el Alianza Lima vs U. Católica por internet, ingresa a la plataforma de DGO. Si no cuentas con esta opción, puedes seguir la cobertura online a través de la web de La República Deportes.

¿Dónde jugarán Alianza Lima vs U. Católica?

El cotejo entre Alianza Lima vs U. Católica será el Estadio Olímpico Atahualpa, ubicado en Quito, Ecuador. Este recinto tiene una capacidad para albergar a aproximadamente 35.258 hinchas.