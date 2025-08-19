HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Deportes

Erick Noriega deja sentido mensaje a Alianza Lima y advierte sobre su futuro en Gremio: "Llego por un puesto"

Antes de partir hacia territorio brasileño, el joven volante expresó todo su agradecimiento a Alianza Lima. Por otra parte, reveló cuáles son sus objetivos en el gigante de Porto Alegre.

Erick Noriega se formó en las divisiones menores de Alianza Lima. Foto: composición LR/Alianza Lima/Gremio
Erick Noriega se formó en las divisiones menores de Alianza Lima. Foto: composición LR/Alianza Lima/Gremio

Erick Noriega tiene todo listo para convertirse en nuevo jugador de Gremio de Porto Alegre. Luego de jugar su último partido con la camiseta de Alianza Lima y recibir una emotiva despedida en Matute, el joven volante de 23 años se pronunció sobre su futuro y dejó en claro que no solo se conforma con llegar a un gigante brasileño.

El popular 'Samurái' afrontará su primera experiencia en el extranjero luego de su destacada participación en Copa Sudamericana y Liga 1. Se espera que en las próximas horas sea presentado y se sume a los trabajos del equipo comandado por Mano Menezes.

PUEDES VER: DT de Gremio revela el verdadero motivo del fichaje de Erick Noriega: 'Cuando analizas el mercado...'

lr.pe

Erick Noriega advierte sobre su futuro en Gremio

Antes de tomar el avión rumbo a Brasil, Erick Noriega indicó que buscará demostrar todos lo que aprendió durante su paso por clubes como Alianza Lima y Comerciantes Unidos. Además, señaló que buscará trascender en Gremio para llegar en un futuro al fútbol europeo.

"Llegar desde el día 1 y demostrar el talento que tengo. Todo lo que mejoré en Alianza, Comerciantes, San Martín y la sub-23. Llegar a ocupar un puesto, quiero seguir jugando, no solo llegar a Gremio y listo (...). Después seguir demostrando, llegar a un equipo mucho más grande de Europa, seguir en selección", manifestó para las cámaras de Entre Bolas.

PUEDES VER: Alianza Lima y otro millonario traspaso a Brasil: el impactante monto que acumula tras sus ventas en solo 2 años

lr.pe

Noriega se despide de Alianza Lima

Por otra parte, el mediocampista de la selección peruana expreso su agradecimiento hacia la institución victoriana. Además, le dejó un mensaje a Pedro Aquino, quien será su reemplazante en lo que resta de la temporada.

"Alianza a mí me dio todo. Siempre me trataron de la mejor manera, tengo muchas personas que amo desde que entré al club. Yo siempre voy a estar agradecido con todos los que estaban adentro, la hinchada que es la mejor del Perú. Desearles lo mejor siempre, tienen cosas importantes que lograr este año", sostuvo.

"¡Qué bien! Lo conozco a Pedro. Llega a un equipo espectacular y desearle los mejor a él y Alianza", agregó sobre el fichaje de Pedro Aquino.

Notas relacionadas
Juan Pablo Freytes y su millonaria revalorización con Fluminense: vale más del triple de lo que pagó Alianza Lima por él

Juan Pablo Freytes y su millonaria revalorización con Fluminense: vale más del triple de lo que pagó Alianza Lima por él

LEER MÁS
Pedro Aquino es nuevo jugador de Alianza Lima: volante de la selección peruana es el último fichaje para el Torneo Clausura 2025

Pedro Aquino es nuevo jugador de Alianza Lima: volante de la selección peruana es el último fichaje para el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Programación Copa Sudamericana 2025: calendario, horario y canales TV de la vuelta de los octavos de final

Programación Copa Sudamericana 2025: calendario, horario y canales TV de la vuelta de los octavos de final

LEER MÁS
Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica en Ecuador: fecha, hora y canal del partido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima vs U. Católica en Ecuador: fecha, hora y canal del partido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: así va el Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: así va el Torneo Clausura

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
DT de Gremio revela el verdadero motivo del fichaje de Erick Noriega: "Cuando analizas el mercado..."

DT de Gremio revela el verdadero motivo del fichaje de Erick Noriega: "Cuando analizas el mercado..."

LEER MÁS
Pedro Aquino es nuevo jugador de Alianza Lima: volante de la selección peruana es el último fichaje para el Torneo Clausura 2025

Pedro Aquino es nuevo jugador de Alianza Lima: volante de la selección peruana es el último fichaje para el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Los 9 canteranos de Sporting Cristal por los que Paulo Autuori apostó en la altura para seguir siendo líder

Los 9 canteranos de Sporting Cristal por los que Paulo Autuori apostó en la altura para seguir siendo líder

LEER MÁS
Exárbitro FIFA y su contundente postura sobre gol anulado a Universitario por offside en empate con Sport Huancayo: "Hay doble error"

Exárbitro FIFA y su contundente postura sobre gol anulado a Universitario por offside en empate con Sport Huancayo: "Hay doble error"

LEER MÁS
Al Nassr vs Al Ittihad EN VIVO HOY, con Cristiano Ronaldo: empate en la semifinal de la Supercopa de Arabia Saudita

Al Nassr vs Al Ittihad EN VIVO HOY, con Cristiano Ronaldo: empate en la semifinal de la Supercopa de Arabia Saudita

LEER MÁS
Julio César Uribe deja en claro que no hay tranquilidad en Sporting Cristal pese a ser lideres en el Clausura: “Seguimos trabajando en el objetivo"

Julio César Uribe deja en claro que no hay tranquilidad en Sporting Cristal pese a ser lideres en el Clausura: “Seguimos trabajando en el objetivo"

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Magaly Medina deberá pagar S/300.000 a Jefferson Farfán por reparación civil tras perder juicio en última instancia, según resolución del Poder Judicial

Dueño dejó a su perrito en peluquería canina en Comas y nunca regresó: había dejado falso número a veterinario

Indecopi alerta sobre defectos de fábrica en vehículos: estas marcas presentan riesgo de incendio y apagado repentino en el motor

Deportes

Programación Copa Libertadores 2025: calendario, horarios y canales TV de la vuelta de los octavos de final

Real Madrid vs Osasuna EN VIVO por LaLiga: ¿a qué hora, donde y como ver el debut de Xabi Alonso en el torneo español?

Alianza Lima quiere dar el batacazo y fichar a Pedro Aquino para el Clausura: club realizó oferta a horas del cierre del libro de pases

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Suspenden a Elio Riera por "faltar a la verdad": exabogado de Fujimori no podrá ejercer profesión por 3 meses

Perú Primero se aferra a la candidatura de Martín Vizcarra pese a estar preso: "Es nuestra primera opción"

Dos procesados por la masacre Cayara buscan librarse de la justicia: piden al PJ acogerse a Ley de Amnistía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota