Erick Noriega deja sentido mensaje a Alianza Lima y advierte sobre su futuro en Gremio: "Llego por un puesto"
Antes de partir hacia territorio brasileño, el joven volante expresó todo su agradecimiento a Alianza Lima. Por otra parte, reveló cuáles son sus objetivos en el gigante de Porto Alegre.
Erick Noriega tiene todo listo para convertirse en nuevo jugador de Gremio de Porto Alegre. Luego de jugar su último partido con la camiseta de Alianza Lima y recibir una emotiva despedida en Matute, el joven volante de 23 años se pronunció sobre su futuro y dejó en claro que no solo se conforma con llegar a un gigante brasileño.
El popular 'Samurái' afrontará su primera experiencia en el extranjero luego de su destacada participación en Copa Sudamericana y Liga 1. Se espera que en las próximas horas sea presentado y se sume a los trabajos del equipo comandado por Mano Menezes.
Erick Noriega advierte sobre su futuro en Gremio
Antes de tomar el avión rumbo a Brasil, Erick Noriega indicó que buscará demostrar todos lo que aprendió durante su paso por clubes como Alianza Lima y Comerciantes Unidos. Además, señaló que buscará trascender en Gremio para llegar en un futuro al fútbol europeo.
"Llegar desde el día 1 y demostrar el talento que tengo. Todo lo que mejoré en Alianza, Comerciantes, San Martín y la sub-23. Llegar a ocupar un puesto, quiero seguir jugando, no solo llegar a Gremio y listo (...). Después seguir demostrando, llegar a un equipo mucho más grande de Europa, seguir en selección", manifestó para las cámaras de Entre Bolas.
Noriega se despide de Alianza Lima
Por otra parte, el mediocampista de la selección peruana expreso su agradecimiento hacia la institución victoriana. Además, le dejó un mensaje a Pedro Aquino, quien será su reemplazante en lo que resta de la temporada.
"Alianza a mí me dio todo. Siempre me trataron de la mejor manera, tengo muchas personas que amo desde que entré al club. Yo siempre voy a estar agradecido con todos los que estaban adentro, la hinchada que es la mejor del Perú. Desearles lo mejor siempre, tienen cosas importantes que lograr este año", sostuvo.
"¡Qué bien! Lo conozco a Pedro. Llega a un equipo espectacular y desearle los mejor a él y Alianza", agregó sobre el fichaje de Pedro Aquino.