Aunque los hinchas de Sporting Cristal veían con ilusión el posible regreso de Pedro Aquino como el último fichaje para el Torneo Clausura, el club rimense decidió dar por finalizadas las contrataciones con la llegada del delantero brasileño Felipe Vizeu. Ante la negativa de los celestes por fichar a la 'Roca', surgieron algunos comentarios acerca de supuestos problemas físicos que estaría atravesando.

No obstante, en las últimas horas fue su propio equipo, el Santos Laguna de la Liga MX, el que salió al frente para rechazar dichos rumores. A través de un comunicado oficial, el conjunto de los guerreros reveló cuál es la verdadera situación de Aquino.

¿Qué dijo Santos Laguna sobre Pedro Aquino?

"Por medio de la presente se hace constatar que el jugador Pedro Aquino Sánchez, de 30 años de edad, se encuentra actualmente apto para la práctica deportiva de alto rendimiento, se lee en el informe firmado por el médico del club mexicano.

Reporte médico sobre Pedro Aquino. Foto: Santos Laguna

Este pronunciamiento se produjo poco después de que el periodista Giancarlo Granda señalara que el mediocampista tenía una grave dolencia en la rodilla. "Me contaron algo de Pedro Aquino: él ha sido separado y está entrenando con la sub-23 del Santos Laguna. Tiene una lesión en la rodilla que lo ha venido afectando. No sé si está al cien por ciento para ser un fichaje, pero el tema de la rodilla parece ser algo que no se cura, y esa ha sido la gran duda que tuvo Santos para inscribirlo", dijo el 'Flaco' en el programa 'Al ángulo'.

¿Por qué Sporting Cristal no fichó a Pedro Aquino?

Según explicó en conferencia de prensa Julio César Uribe, director deportivo del club rimense, en Sporting Cristal consideran que este "no era el momento" para el regreso de Aquino al fútbol peruano, además de que la "coyuntura institucional" no era la más idónea.

"Lo primero es el reconocimiento del gran jugador y profesional que es. En algún momento volverá a su casa, Sporting Cristal. Este no es el momento, pero sabe que tiene las puertas siempre abiertas. La coyuntura institucional no permite lo que uno quisiera, que esté ya, y eso ya es un tema de otro momento", declaró el 'Diamante'.