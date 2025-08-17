HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Franco Navarro Jr. tajante sobre la posibilidad de fichar a Pedro Aquino en Alianza Lima: "Estamos muy contentos"

Luego de ser descartado en Sporting Cristal, el nombre de Pedro Aquino empezó a sonar en La Victoria como un posible reemplazante de Erick Noriega, quien se marchará a Gremio.

Pedro Aquino solo jugó por Alianza Lima en el fútbol peruano. Foto: composición LR/YouTube de José Varela/Instagram de Pedro Aquino
Pedro Aquino solo jugó por Alianza Lima en el fútbol peruano. Foto: composición LR/YouTube de José Varela/Instagram de Pedro Aquino

La inminente salida de Erick Noriega a Gremio de Brasil representa una baja de consideración para Alianza Lima con miras a los partidos contra la U. Católica de Quito por Copa Sudamericana y el clásico del fútbol peruano frente a Universitario. En medio de este panorama, muchos aficionados se encuentran a la expectativa por saber si el club victoriano realizará un fichaje de último momento para reemplazar al volante de 23 años.

Al ser consultado sobre esta posibilidad y si el nombre de Pedro Aquino se encuentra en el radar de los blanquiazules, Franco Navarro Mandayo, nuevo gerente deportivo de la institución, dejó un claro mensaje sobre el tema.

lr.pe

¿Pedro Aquino llegará a Alianza Lima?

Si bien el directivo remarcó que se encuentran contentos con el plantel que tiene el entrenador Néstor Gorosito, no descartó realizar alguna incorporación hasta este lunes 18 de agosto, fecha en la que cierra el libro de pases de la Liga 1.

"El libro de pases cierra el lunes. Nosotros estamos muy contentos con el plantel que tenemos. No podemos descartar nada hasta ese día", contestó ante los medios sobre una posible contratación de Pedro Aquino.

Por otra parte, Navarro Jr. se refirió a la partida de Erick Noriega a Gremio de Porto Alegre y brindó algunos detalles de la operación.

"Alianza viene siendo y por gran diferencia un equipo exportador, es un equipo que está en la vitrina (...). Faltan ultimar detalles. Es algo importante para el jugador. De llegarse a dar, que es muy probable, estamos apenados por su salida, pero a la vez con una mezcla de sensaciones, de sentimientos felices por él", agregó.

lr.pe

Pedro Aquino fue descartado en Sporting Cristal

En una reciente conferencia de prensa, Julio César Uribe, director general de fútbol de Sporting Cristal, explicó los motivos que impidieron el regreso de Pedro Aquino al club cervecero.

"Lo primero es el reconocimiento del gran jugador y profesional que es. En algún momento volverá a su casa, Sporting Cristal. Este no es el momento, pero sabe que tiene las puertas siempre abiertas. La coyuntura institucional no permite lo que uno quisiera, que esté ya, y eso ya es un tema de otro momento", indicó.

