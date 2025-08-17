HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Aldo Corzo indignado por polémico fuera de juego en el segundo gol de Universitario: "La raya atraviesa al jugador"

Luego de igualar ante Sport Huancayo por el Torneo Clausura, el defensor de Universitario evidenció su molestia y cuestionó la capitación que reciben los árbitros de la Liga 1.

Aldo Corzo fue titular ante Sport Huancayo por la Liga 1. Foto: composición LR/L1 MAX/Twitter de Carlos Arrunategui
Aldo Corzo fue titular ante Sport Huancayo por la Liga 1. Foto: composición LR/L1 MAX/Twitter de Carlos Arrunategui

Universitario no pasó de un amargo empate 1-1 ante Sport Huancayo por el Torneo Clausura de la Liga 1. Una de las acciones más polémicas del compromiso fue el fuera de juego que se cobró previo al segundo gol de Alex Valera, el cual generó diversas reacciones de jugadores como Martín Pérez Guedes y el director deportivo Álvaro Barco.

Otro de los que se mostró indignado por el accionar del VAR y el árbitro principal fue el capitán Aldo Corzo. El central de la selección peruana cuestionó la capacitación que reciben los colegiados.

PUEDES VER: Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: así va el Torneo Clausura con el empate de Universitario HOY

lr.pe

Aldo Corzo indignado con el arbitraje tras empate de Universitario

"La verdad, nunca hablo de los árbitros, no me gusta. Lo siento como una excusa, pero la imagen que está circulando, como la línea sur atraviesa un jugador. Nunca vi eso en ningún lado del mundo", manifestó en diálogo con los medios.

En ese sentido, Corzo calificó con un "error grosero" el anular el segundo tanto de Universitario y le sorprendió que el juez principal no revisara la jugada en las cámaras del VAR.

"A lo que voy es... ¿Quién capacita? No pueden pasar estas cosas. Está bien que te equivoques en un foul o acción del juego, pero que la línea atraviese a un jugador. Es un error grosero, que condiciona. Lamentablemente, hace pensar muchas cosas. Te dan bronca porque uno viene acá a hacer un buen partido, con este sol y esta cancha. Uno quiere hacer bien las cosas", agregó.

Líneas trazadas por el VAR previo al gol de Alex Valera. Foto: L1 MAX

Líneas trazadas por el VAR previo al gol de Alex Valera. Foto: L1 MAX

"Nada. Estamos en la cancha, cómo vamos a ver; por último, anda a revisarla. A mí me sorprende cómo la raya azul atraviesa al jugador. Es parte del reglamento, no sé, no puede pasar esas cosas. Es ineficiente...", concluyó.

PUEDES VER: Agustín Lozano prolonga su mandato y se queda hasta 2030 en la FPF: la justificación que dio ante la Asamblea de Bases para reelegirse

lr.pe

El polémico gol anulado a Universitario ante Sport Huancayo

A los 56 minutos del complemento, la U consiguió anotar el 2-0 parcial contra Sport Huancayo gracias a una definición de Alex Valera; sin embargo, el árbitro Pablo López decidió invalidar la anotación por un milimétrico off side de José Carabalí al momento de ejecutar un centro.

