Tabla de posiciones de la Liga 1: así marcha la fecha 6 del Torneo Clausura con Universitario y Sporting Cristal en la cima
Revisa la tabla de posiciones y los puntos que tiene tu equipo favorito en la sexta jornada del Torneo Clausura 2025. Un renacido club 'celeste' y una herido campeón asoman en lo más alto.
La sexta fecha del Torneo Clausura estará picante con varios partidos atractivos como el Universitario de Deportes vs Sport Huancayo, Alianza Lima vs ADT y el Sporting Cristal vs Binacional. Es importante destacar que Comerciantes Unidos y Atlético Grau abrieron la jornada en Liga 1.
Sin duda, los reflectores estarán en el duelo entre el 'Rojo Matador' y el vigente bicampeón de la Liga 1. Los 'cremas' llegan heridos, tras caer goleados 4-0 ante Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores. Fuera de Lima, también por L1 Max, Melgar se mide a Ayacucho.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2025
Así marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025. Sporting Cristal y Universitario son líderes momentáneos.
|Club
|PJ
|DG
|Puntos
|1. Sporting Cristal
|5
|11
|13
|2. Universitario
|5
|7
|13
|3. Cusco FC
|4
|7
|12
|4. Deportivo Garcilaso
|5
|4
|9
|5. Alianza Lima
|5
|0
|8
|6. Sport Huancayo
|5
|0
|7
|7. Alianza Atlético
|5
|0
|6
|8. ADT
|4
|-2
|6
|9. Los Chankas
|4
|-4
|6
|10. Cienciano
|5
|1
|5
|11. Binacional
|4
|0
|5
|12. Juan Pablo II
|5
|-2
|5
|13. Melgar
|5
|-2
|5
|14. Atlético Grau
|4
|-2
|4
|15. Alianza Universidad
|5
|-3
|4
|16. Ayacucho FC
|5
|-3
|4
|17. Sport Boys
|5
|-5
|4
|18. Comerciantes Unidos
|4
|-3
|2
|19. UTC
|4
|-4
|1
Programación de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025
Viernes 15 de agosto
- Atlético Grau vs. Comerciantes Unidos: 3:00 pm por L1 MAX
- Sport Boys vs. Deportivo Garcilaso: 8:00 pm por Gol Perú
Sábado 16 de agosto
- UTC vs. Juan Pablo: 03:15 pm por L1 MAX
- Binacional vs. Sporting Cristal: 5:30 pm por L1 MAX
- Alianza Lima vs. ADT: 8:00 pm por L1 MAX
Domingo 17 de agosto
- Sport Huancayo vs. Universitario: 12:00 am por L1 MAX
- Melgar vs. Ayacucho FC: 3:00 pm por L1 MAX
- Cusco FC vs. Alianza Atlético: 6:30 pm por L1 MAX