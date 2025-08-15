Tabla de posiciones de la Liga 1: así marcha la fecha 6 del Torneo Clausura con Universitario y Sporting Cristal en la cima

La 'U' y Cristal pelean la punta, pero Alianza Lima no baja la guardia. Foto: Lr/L1 MAX

La sexta fecha del Torneo Clausura estará picante con varios partidos atractivos como el Universitario de Deportes vs Sport Huancayo, Alianza Lima vs ADT y el Sporting Cristal vs Binacional. Es importante destacar que Comerciantes Unidos y Atlético Grau abrieron la jornada en Liga 1.

Sin duda, los reflectores estarán en el duelo entre el 'Rojo Matador' y el vigente bicampeón de la Liga 1. Los 'cremas' llegan heridos, tras caer goleados 4-0 ante Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores. Fuera de Lima, también por L1 Max, Melgar se mide a Ayacucho.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Club PJ DG Puntos 1. Sporting Cristal 5 11 13 2. Universitario 5 7 13 3. Cusco FC 4 7 12 4. Deportivo Garcilaso 5 4 9 5. Alianza Lima 5 0 8 6. Sport Huancayo 5 0 7 7. Alianza Atlético 5 0 6 8. ADT 4 -2 6 9. Los Chankas 4 -4 6 10. Cienciano 5 1 5 11. Binacional 4 0 5 12. Juan Pablo II 5 -2 5 13. Melgar 5 -2 5 14. Atlético Grau 4 -2 4 15. Alianza Universidad 5 -3 4 16. Ayacucho FC 5 -3 4 17. Sport Boys 5 -5 4 18. Comerciantes Unidos 4 -3 2 19. UTC 4 -4 1

Programación de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025

Viernes 15 de agosto

Atlético Grau vs. Comerciantes Unidos: 3:00 pm por L1 MAX



Sport Boys vs. Deportivo Garcilaso: 8:00 pm por Gol Perú

Sábado 16 de agosto

UTC vs. Juan Pablo: 03:15 pm por L1 MAX



Binacional vs. Sporting Cristal: 5:30 pm por L1 MAX



Alianza Lima vs. ADT: 8:00 pm por L1 MAX

Domingo 17 de agosto