Comenzó la histórica cumbre entre Trump, Putin y sus asesores
Deportes

Tabla de posiciones de la Liga 1: así marcha la fecha 6 del Torneo Clausura con Universitario y Sporting Cristal en la cima

Revisa la tabla de posiciones y los puntos que tiene tu equipo favorito en la sexta jornada del Torneo Clausura 2025. Un renacido club 'celeste' y una herido campeón asoman en lo más alto.

La 'U' y Cristal pelean la punta, pero Alianza Lima no baja la guardia. Foto: Lr/L1 MAX
La 'U' y Cristal pelean la punta, pero Alianza Lima no baja la guardia. Foto: Lr/L1 MAX

La sexta fecha del Torneo Clausura estará picante con varios partidos atractivos como el Universitario de Deportes vs Sport Huancayo, Alianza Lima vs ADT y el Sporting Cristal vs Binacional. Es importante destacar que Comerciantes Unidos y Atlético Grau abrieron la jornada en Liga 1.

Sin duda, los reflectores estarán en el duelo entre el 'Rojo Matador' y el vigente bicampeón de la Liga 1. Los 'cremas' llegan heridos, tras caer goleados 4-0 ante Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores. Fuera de Lima, también por L1 Max, Melgar se mide a Ayacucho.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Así marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025. Sporting Cristal y Universitario son líderes momentáneos.

ClubPJDGPuntos
1. Sporting Cristal51113
2. Universitario5713
3. Cusco FC4712
4. Deportivo Garcilaso549
5. Alianza Lima508
6. Sport Huancayo507
7. Alianza Atlético506
8. ADT4-26
9. Los Chankas4-46
10. Cienciano515
11. Binacional405
12. Juan Pablo II5-25
13. Melgar5-25
14. Atlético Grau4-24
15. Alianza Universidad5-34
16. Ayacucho FC5-34
17. Sport Boys5-54
18. Comerciantes Unidos4-32
19. UTC4-41

Programación de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025

Viernes 15 de agosto

  • Atlético Grau vs. Comerciantes Unidos: 3:00 pm por L1 MAX
  • Sport Boys vs. Deportivo Garcilaso: 8:00 pm por Gol Perú

Sábado 16 de agosto

  • UTC vs. Juan Pablo: 03:15 pm por L1 MAX
  • Binacional vs. Sporting Cristal: 5:30 pm por L1 MAX
  • Alianza Lima vs. ADT: 8:00 pm por L1 MAX

Domingo 17 de agosto

  • Sport Huancayo vs. Universitario: 12:00 am por L1 MAX
  • Melgar vs. Ayacucho FC: 3:00 pm por L1 MAX
  • Cusco FC vs. Alianza Atlético: 6:30 pm por L1 MAX
