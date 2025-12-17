Rodrigo Ureña tiene las horas contadas en Universitario de Deportes. Luego de tres exitosas temporadas, en la cuales consiguió el tricampeonato de la Liga 1, el volante chileno decidió cambiar de aires. Tras un par de semanas de negociación, el 'Pitbull' logró que el club crema acepte la oferta de Millonarios de Colombia por un monto inferior a su cláusula de salida.

El periodista Gustavo Peralta ya había adelantado que el dinero que ingresaría a las arcas del elenco estudiantil sería menor a los 600.000 dólares pretendidos inicialmente, aunque no reveló cifras. Ahora, desde el país cafetero filtraron cuál sería la cantidad que el Embajador desembolsará finalmente por su nuevo mediocampista.

¿Cuánto le pagará Millonarios a Universitario por Rodrigo Ureña?

"El acuerdo entre Millonarios y Universitario está próximo a cerrarse en una cifra cercana a los 400.000 dólares. La cláusula de salida era de 600.000, pero se consideró la voluntad del jugador y un dinero pendiente entre el club peruano y él", informó Julián Capera, conductor de ESPN Colombia.

De esta forma, Ureña quedará libre un año antes de la finalización de su contrato, el cual vencía en diciembre del 2026. El futbolista de 32 años ya había intentado dejar el club de Ate a inicios de este 2025, pero su llegada a Belgrano de Córdoba se frustró debido al incumplimiento del cuadro argentino en el pago por su fichaje.

¿Qué falta para concretar el traspaso de Rodrigo Ureña?

De acuerdo con Peralta, ya están dadas todas las condiciones del arreglo entre Universitario y Millonarios, incluidas ciertas facilidades para el pago. Este miércoles 17 de diciembre debería quedar cerrado todo a fin de que se formalice el anuncio oficial.