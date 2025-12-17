HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Final de la Copa Intercontinental: PSG vs Flamengo
Final de la Copa Intercontinental: PSG vs Flamengo      Final de la Copa Intercontinental: PSG vs Flamengo      Final de la Copa Intercontinental: PSG vs Flamengo      
Deportes

Millonarios no pagaría la cláusula completa por Rodrigo Ureña: el monto que Universitario recibiría por el jugador

Tras varios días de negociación, el club colombiano habría llegado a un acuerdo con la 'U' para liberar al futbolista chileno a cambio de una cantidad inferior a la exigida inicialmente.

Rodrigo Ureña fue titular indiscutible durante su etapa en el club crema. Foto: Universitario
Rodrigo Ureña fue titular indiscutible durante su etapa en el club crema. Foto: Universitario

Rodrigo Ureña tiene las horas contadas en Universitario de Deportes. Luego de tres exitosas temporadas, en la cuales consiguió el tricampeonato de la Liga 1, el volante chileno decidió cambiar de aires. Tras un par de semanas de negociación, el 'Pitbull' logró que el club crema acepte la oferta de Millonarios de Colombia por un monto inferior a su cláusula de salida.

El periodista Gustavo Peralta ya había adelantado que el dinero que ingresaría a las arcas del elenco estudiantil sería menor a los 600.000 dólares pretendidos inicialmente, aunque no reveló cifras. Ahora, desde el país cafetero filtraron cuál sería la cantidad que el Embajador desembolsará finalmente por su nuevo mediocampista.

PUEDES VER: Galván afirma que Fossati buscó dejar Universitario por oferta de la selección de Costa Rica: 'Le faltó el respeto al club'

lr.pe

¿Cuánto le pagará Millonarios a Universitario por Rodrigo Ureña?

"El acuerdo entre Millonarios y Universitario está próximo a cerrarse en una cifra cercana a los 400.000 dólares. La cláusula de salida era de 600.000, pero se consideró la voluntad del jugador y un dinero pendiente entre el club peruano y él", informó Julián Capera, conductor de ESPN Colombia.

De esta forma, Ureña quedará libre un año antes de la finalización de su contrato, el cual vencía en diciembre del 2026. El futbolista de 32 años ya había intentado dejar el club de Ate a inicios de este 2025, pero su llegada a Belgrano de Córdoba se frustró debido al incumplimiento del cuadro argentino en el pago por su fichaje.

PUEDES VER: ¿Para Universitario? Rabanal reveló que se llevaría hasta 8 jugadores de Independiente del Valle: 'No diré nombres'

lr.pe

¿Qué falta para concretar el traspaso de Rodrigo Ureña?

De acuerdo con Peralta, ya están dadas todas las condiciones del arreglo entre Universitario y Millonarios, incluidas ciertas facilidades para el pago. Este miércoles 17 de diciembre debería quedar cerrado todo a fin de que se formalice el anuncio oficial.

Notas relacionadas
Carlos Galván afirma que Jorge Fossati buscó dejar Universitario por una oferta de la selección de Costa Rica: "Le faltó el respeto al club"

Carlos Galván afirma que Jorge Fossati buscó dejar Universitario por una oferta de la selección de Costa Rica: "Le faltó el respeto al club"

LEER MÁS
Universitario se quedó a un paso del top 30 en el ranking Conmebol: ¿en qué posición están los demás clubes del fútbol peruano?

Universitario se quedó a un paso del top 30 en el ranking Conmebol: ¿en qué posición están los demás clubes del fútbol peruano?

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes 2026: últimos movimientos del club crema, llegadas y salidas

Universitario en el mercado de fichajes 2026: últimos movimientos del club crema, llegadas y salidas

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Alianza Lima presenta a Jairo Vélez como flamante jale

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Alianza Lima presenta a Jairo Vélez como flamante jale

LEER MÁS
Fichajes Universitario 2026: últimas noticias sobre Jorge Fossati, Rodrigo Ureña y más novedades de los cremas

Fichajes Universitario 2026: últimas noticias sobre Jorge Fossati, Rodrigo Ureña y más novedades de los cremas

LEER MÁS
Mauro Cantoro critica a Jorge Fossati por su indecisión con Universitario: “Nunca querer ser más que el club”

Mauro Cantoro critica a Jorge Fossati por su indecisión con Universitario: “Nunca querer ser más que el club”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿A qué hora juega PSG vs Flamengo EN VIVO por la final de la Copa Intercontinental 2025?

¿A qué hora juega PSG vs Flamengo EN VIVO por la final de la Copa Intercontinental 2025?

LEER MÁS
Guillermo Enrique confirmó cruce con Paolo Guerrero, pero aclara: "Salieron a exagerar que nos peleamos mal"

Guillermo Enrique confirmó cruce con Paolo Guerrero, pero aclara: "Salieron a exagerar que nos peleamos mal"

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú hoy, miércoles 17 de diciembre

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú hoy, miércoles 17 de diciembre

LEER MÁS
Barcelona venció a Guadalajara de visita y clasificó a los octavos de final de la Copa del Rey

Barcelona venció a Guadalajara de visita y clasificó a los octavos de final de la Copa del Rey

LEER MÁS
Barcelona ya tiene nueva fecha para su visita al Perú: ¿cuándo jugaría ante Alianza Lima o Universitario?

Barcelona ya tiene nueva fecha para su visita al Perú: ¿cuándo jugaría ante Alianza Lima o Universitario?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China impondrá nuevos aranceles del 19,8% a la UE por el caso 'antidumping' contra la carne de cerdo

Peruano recibió transferencia de Yape por error y no dudó en devolverla: "Tranquila, aún hay gente honrada"

Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

Deportes

[Vía América TV] Barcelona vs Guadalajara HOY EN VIVO por la Copa del Rey 2025-26: minuto a minuto

“Las mejores U en Crema y Negro”, el libro que revive las épocas más exitosas de Universitario de Deportes

Alianza Lima confirmó fecha y hora para la Noche Blanquiazul 2026 ante Inter Miami de Lionel Messi

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Las negligencias de la Dircocor que permitió la fuga de Vladimir Cerrón, Óscar Acuña y Ciro Castillo

RMP sobre Ciro Castillo, acusado de liderar 'Los socios del Callao': "Explotó la muerte de su hijo para su beneficio político"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025