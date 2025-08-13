A la espera de cerrar su participación en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, la selección peruana confirmó quiénes serán sus últimos rivales del año. Hace algunos días, se pudo conocer que el combinado nacional se enfrentarán a sus similares de Rusia y Chile en una serie de amistosos internacionales de la fecha FIFA de noviembre.

En medio de este panorama, Vyacheslav Koloskov, presidente honorario de la RFU (Unión de Fútbol de Rusia), se pronunció sobre las expectativas que tienen al medirse con rivales de Conmebol. En ese sentido, el directivo dejó una firme exigencia a la Bicolor.

Federación de Rusia deja firme exigencia a Perú para el amistoso

"Estamos alcanzando un nuevo nivel. Es una decisión bastante inesperada enfrentar a estos rivales, ya que Sudamérica está lejos de nosotros. Además, los partidos aparecen en medio de sus torneos locales. Pero es un gran éxito, por el cual debemos agradecer a la RFU, que logró encontrar rivales y los convenció para jugar con nosotros, incluso en nuestro país", manifestó en diálogo con el medio Metaratings.

Koloskov espera que tanto Chile como Perú arriben a territorio ruso con sus mejores jugadores y no tengan en consideraciones a futbolista jóvenes. "Cuando enfrentemos a Chile y Perú sabremos en qué piso estamos como equipos. Veremos si llegan con sus equipos más fuertes. Acá, lo principal, es que no vengan con jugadores jóvenes. En cualquier caso, son equipos fuertes con futbolistas de renombre", concluyó.

Perú se enfrentará a Chile y Rusia en amistosos de fecha FIFA

A través de sus redes sociales, la Federación Peruana de Fútbol confirmó la fecha y los estadios escogidos para enfrentarse a Chile y Rusia en su gira de noviembre por Europa.

Perú vs Rusia | miércoles 12 de noviembre | Gazprom Arena en San Petersburgo

| miércoles 12 de noviembre | Gazprom Arena en San Petersburgo Perú vs Chile | martes 18 de noviembre | Estadio Fischt de Sochi.

Próximos partidos de la selección peruana

El equipo comandado por Óscar Ibáñez se enfrentará a Uruguay (4 de setiembre) y Paraguay (9 de setiembre) en las últimas jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.