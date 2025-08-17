HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?
¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?      ¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?      ¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?      
Deportes

Hernán Barcos confiesa que recibió llamada de Gremio antes del fichaje de Erick Noriega: "Dije la verdad"

El delantero argentino, considerado un histórico del gigante brasileño, reveló el sorpresivo rol que tuvo durante las negociaciones de Gremio con Alianza Lima.

Hernán Barcos le entregó la cinta de capitán a Erick Noriega en su último partido con Alianza Lima. Foto: composición LR/L1 MAX/Alianza Lima
Hernán Barcos le entregó la cinta de capitán a Erick Noriega en su último partido con Alianza Lima. Foto: composición LR/L1 MAX/Alianza Lima

Erick Noriega tiene todo listo para convertirse en nuevo jugador de Gremio. Luego de su emotiva despedida en el triunfo de Alianza Lima sobre ADT por el Torneo Clausura, se pudo conocer que uno de los referentes del equipo blanquiazul fue clave en las negociaciones que se realizaron con el gigante brasileño.

Al finalizar el cotejo, el veterano delantero Hernán Barcos confesó que recibió una llamada del club gaucho. El popular 'Pirata' es considerado un referente en el cuadro tricolor debido su exitoso paso durante el 2013 y 2015.

PUEDES VER: Erick Noriega junto a una exestrella del Barcelona: Gremio realizará mega fichaje para su mediocampo

lr.pe

Hernán Barcos y la llamada de Gremio por Erick Noriega

Hernán Barcos indicó que dijo la verdad cuando le preguntaron por el nivel del 'Samurái'. Asimismo, reveló la conversación que sostuvo con el joven volante de la selección peruana.

"Le dije que disfrute, que va a ir a un nivel un poco más alto del que está acá. Tengo certeza que yendo a Gremio se va a potenciar. Es un chico espectacular con una personalidad de 500 partidos. Me llamaron de Gremio, me preguntaron por él y dije la verdad, no tiene cosas negativas", manifestó en diálogo con L1 MAX.

Se espera que Noriega arribe a territorio brasileño en las próximas horas y se oficialice su fichaje por Gremio. De esta manera, Alianza Lima pierde un jugador clave con miras a la revancha contra U. Católica de Quito por Copa Sudamericana y el decisivo clásico contra Universitario por la Liga 1.

"A veces preguntan si es el momento o no, pero el momento es cuando llega la propuesta. Es difícil decir que no (...). Vamos a sentir su ausencia. Ahora tenemos el miércoles una final y vamos a jugarla como tal, tratar de traer la clasificación de Quito que no va a ser fácil, pero tratar de buscarla", concluyó.

PUEDES VER: Franco Navarro Jr. tajante sobre la posibilidad de fichar a Pedro Aquino en Alianza Lima: 'Estamos muy contentos'

lr.pe

¿Cuál es el valor de Erick Noriega?

Desde su llegada a mediados del 2024, Erick Noriega registró un impresionante aumento en su valor: paso de una cotización de 500.000 euros y un monto de 1 millón 400.000 euros.

Notas relacionadas
Universitario vs Alianza Lima: fecha, hora y canal del clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha, hora y canal del clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alianza Lima y otro millonario traspaso a Brasil: el impactante monto que acumula tras sus ventas en solo 2 años

Alianza Lima y otro millonario traspaso a Brasil: el impactante monto que acumula tras sus ventas en solo 2 años

LEER MÁS
Alianza Lima y Universitario no se sacaron ventaja: igualaron 1-1 en el clásico de la Liga 3 2025

Alianza Lima y Universitario no se sacaron ventaja: igualaron 1-1 en el clásico de la Liga 3 2025

LEER MÁS
Barcelona vs Mallorca EN VIVO: debut del campeón español por LaLiga 25-26

Barcelona vs Mallorca EN VIVO: debut del campeón español por LaLiga 25-26

LEER MÁS
Alianza Lima vs ADT HOY EN VIVO por el Torneo Clausura de la Liga 1

Alianza Lima vs ADT HOY EN VIVO por el Torneo Clausura de la Liga 1

LEER MÁS
Sporting Cristal vs Binacional EN VIVO por Torneo Clausura

Sporting Cristal vs Binacional EN VIVO por Torneo Clausura

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sport Huancayo vs Universitario EN VIVO por internet por el Torneo Clausura: Sanguinetti empata el partido

Sport Huancayo vs Universitario EN VIVO por internet por el Torneo Clausura: Sanguinetti empata el partido

LEER MÁS
[INH EN VIVO] Resultados Hipódromo La Rinconada HOY, 17 de agosto: carreras no válidas del 5y6 y primeros ganadores de la R31 vía TVES

[INH EN VIVO] Resultados Hipódromo La Rinconada HOY, 17 de agosto: carreras no válidas del 5y6 y primeros ganadores de la R31 vía TVES

LEER MÁS
Datos de última hora La Rinconada hoy EN VIVO, 17 de agosto: favoritos de la cátedra, pronósticos de Gaceta Hípica y resultados de la R31

Datos de última hora La Rinconada hoy EN VIVO, 17 de agosto: favoritos de la cátedra, pronósticos de Gaceta Hípica y resultados de la R31

LEER MÁS
Alianza Lima y Universitario no se sacaron ventaja: igualaron 1-1 en el clásico de la Liga 3 2025

Alianza Lima y Universitario no se sacaron ventaja: igualaron 1-1 en el clásico de la Liga 3 2025

LEER MÁS
Erick Noriega junto a una exestrella del Barcelona: Gremio realizará mega fichaje para su mediocampo

Erick Noriega junto a una exestrella del Barcelona: Gremio realizará mega fichaje para su mediocampo

LEER MÁS
Kevin Quevedo interrumpe entrevista a Erick Noriega para abrazarlo tras jugar su último partido en Alianza Lima

Kevin Quevedo interrumpe entrevista a Erick Noriega para abrazarlo tras jugar su último partido en Alianza Lima

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Deportes

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Pedro García critica a Universitario por querer aplazar el clásico tras caer 4-0 ante Palmeiras: "Queda en ridículo"

Diego Penny analizó la titularidad de Burlamaqui en Alianza Lima por Copa Sudamericana: "Gorosito lo tiene en su cabeza"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota