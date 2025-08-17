Hernán Barcos le entregó la cinta de capitán a Erick Noriega en su último partido con Alianza Lima. Foto: composición LR/L1 MAX/Alianza Lima

Hernán Barcos le entregó la cinta de capitán a Erick Noriega en su último partido con Alianza Lima. Foto: composición LR/L1 MAX/Alianza Lima

Erick Noriega tiene todo listo para convertirse en nuevo jugador de Gremio. Luego de su emotiva despedida en el triunfo de Alianza Lima sobre ADT por el Torneo Clausura, se pudo conocer que uno de los referentes del equipo blanquiazul fue clave en las negociaciones que se realizaron con el gigante brasileño.

Al finalizar el cotejo, el veterano delantero Hernán Barcos confesó que recibió una llamada del club gaucho. El popular 'Pirata' es considerado un referente en el cuadro tricolor debido su exitoso paso durante el 2013 y 2015.

Hernán Barcos y la llamada de Gremio por Erick Noriega

Hernán Barcos indicó que dijo la verdad cuando le preguntaron por el nivel del 'Samurái'. Asimismo, reveló la conversación que sostuvo con el joven volante de la selección peruana.

"Le dije que disfrute, que va a ir a un nivel un poco más alto del que está acá. Tengo certeza que yendo a Gremio se va a potenciar. Es un chico espectacular con una personalidad de 500 partidos. Me llamaron de Gremio, me preguntaron por él y dije la verdad, no tiene cosas negativas", manifestó en diálogo con L1 MAX.

Se espera que Noriega arribe a territorio brasileño en las próximas horas y se oficialice su fichaje por Gremio. De esta manera, Alianza Lima pierde un jugador clave con miras a la revancha contra U. Católica de Quito por Copa Sudamericana y el decisivo clásico contra Universitario por la Liga 1.

"A veces preguntan si es el momento o no, pero el momento es cuando llega la propuesta. Es difícil decir que no (...). Vamos a sentir su ausencia. Ahora tenemos el miércoles una final y vamos a jugarla como tal, tratar de traer la clasificación de Quito que no va a ser fácil, pero tratar de buscarla", concluyó.

¿Cuál es el valor de Erick Noriega?

Desde su llegada a mediados del 2024, Erick Noriega registró un impresionante aumento en su valor: paso de una cotización de 500.000 euros y un monto de 1 millón 400.000 euros.