Deportes

Sporting Cristal venció a Deportivo Binacional y está en lo más alto del Torneo Clausura

Goles de Fernando Pacheco, Alejandro Pósito y Martín Távara para un 1-3 en el estadio Guillermo Briceño de Juliaca.

Martín Távara marcó un buen gol de tiro libre
Martín Távara marcó un buen gol de tiro libre | Liga 1

El técnico brasileño Paulo Autuori ha revolucionado el juego de Sporting Cristal en este Torneo Clausura y el más feliz es el hincha que fecha a fecha se ilusiona con el título, más aún con los fichajes que han llegado en las últimas semanas. Ayer el conjunto celeste fue inteligente y aprovechó al máximo las oportunidades que tuvo en la altura de Juliaca (3.824 m.s.n.m.) para vencer 1-3 a Deportivo Binacional y continuar como líder del campeonato con 16 puntos.

El director de la orquesta fue Martín Távara, que cuando está fino, mueve los hilos de la ofensiva. Fernando Pacheco ha vuelto a su ‘prime’ y fue un dolor de cabeza para la defensa del “Poderoso”. Precisamente “Mppaché” se encargó de abrir el marcador sobre los 12 minutos. Jesús Pretell presionó en salida y Santiago González envió un balón al vacío para la corrida de Pacheco, quien vestido de ‘9’, infló las redes.

No pasaron muchos minutos cuando Távara cobró un tiro libre. El esférico cayó perfecto para la cabeza del defensor Alejandro Pósito (16’) y amplió la ventaja para los de La Florida. El zurdo estaba recontra inspiradísimo y otra vez, desde la pelota parada, se encargaría de colocar el 3-0 parcial. Távara (21’) lanzó el remate que chocó en la barrera de Binacional y descolocó al golero Facundo Silva.

En el complemento Binacional logró descontar a través de Roger Torres (58’), pero todo se complicó cuando Edson Aubert vio la roja por un codazo intencional contra Pacheco. El resultado no se movió y Cristal lucha por el Clausura.

